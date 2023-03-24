رونالدو يحمل مصحفا على متن طائرة.. حقيقة الصورة التي أثارت ضجة

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وطن- انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، على متن طائرة وهو يحمل المصحف.

وتُظهر الصورة المزعومة، رونالدو ملوحا بيده اليمنى فيها اليد الأخرى تحمل مصحفا كما يظهر في المشهد المتداول.

ونشر حساب على موقع فيسبوك، هذه الصورة المزعومة، وقال هذا الحساب في تدوينة: “بعد جهود كبيرة تم إقناع رونالدو باقتناء أول نسخة من (القرآن) في الطائرة وتم مناقشة الامر مع جورجينا ايضا ولكنها رفضت بينما رونالدو قال المملكة قدمت لي الكثير سأحمل كتابهم واقراه عسى ربي أن يهديني سراطا مستقم”.

وحصدت هذه الصورة، كما كبيرا من المشاركات والتفاعلات على مواقع التواصل ولا سيّما تويتر وفيسبوك.

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منذ إعلان انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعوديّ نهاية العام 2022، أثيرت حوله وحول عائلته مجموعة من الأخبار المضلّلة.

حقيقة الصورة المتداولة

من خلال التحقق وراء الصورة، تبيّن أنها صورة مركبة، حيث تبيّن أنها منشورة على صفحات تابعة لرونالدو نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي.

فكان رونالدو قد نشر عبر حساباته في العام 2020، أي قبل عامين على انتقاله إلى النادي السعودي، صورة وهو يحمل كتاباً باللغة البرتغاليّة بعنوان “قوّة الاتصال” للطبيب والكاتب البرازيلي لير ليبييرو.



رونالدو هنأ المسلمين بحلول رمضان

وكان رونالدو، قد هنّأ – للمرة الأولى – المسلمين بحلول شهر رمضان، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “رمضان كريم على كل المسلمين”.

وأرفق النجم البرتغالي، التهنئة الرمضانية بصورة تضمنت فانوسا وهلالا مع : رمضان مبارك”.