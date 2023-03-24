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تعاطف معه محرز.. وفاة مسترابة لطالب جزائري في فرنسا تُشعل موجة غضب واسعة.. ماعلاقة مَدرَسته؟

الشاب الجزائري نذير تُوفي بعد إصابته بنوبة قلبية خلال امتحان البكالوريا داخل مدرسة جاستون بيرغر الثانوية في مدينة ليل شمالي فرنسا

كتب فهمي الورغمي
وفاة طالب جزائري watanserb.com
الطالب الجزائري نذير الذي توفى في فرنسا
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وطن– أثارت وفاة الطالب الجزائري “نذير. ب” الذي يعاني من مشاكل في القلب، الثلاثاء الماضي، بعد إصابته بنوبة قلبية خلال امتحان البكالوريا داخل مدرسة جاستون بيرغر الثانوية في ليل بفرنسا، حالة من الصدمة وموجة انتقادات واسعة وجهها النشطاء إلى المسؤولين بالمدرسة.

وفاة مريبة للطالب الجزائري نذير في فرنسا

أكد كثير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المسؤولين في مدرسة جاستون بيرغر الثانوية في مدينة ليل، تجاهلوا الحالة الطبية الخاصة للطالب الجزائري نذير.

ويعاني نذير الذي توفي عن عمر الـ 19 عاما، من مشاكل في القلب، أدت لإصابته بنوبة قلبية خلال امتحان البكالوريا التخصصية في مدرسته بليل شمالي فرنسا، ومن ثم وفاته قبل أيام.

وفاة الطالب الجزائري نذير، والجدل الذي لاحقها، دفع وزارة التربية والتعليم الفرنسية إلى فتح تحقيق في الحادثة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وفي تفاصيل الوفاة المريبة للطالب الجزائري نذير، تقول صحيفة “صوت الشمال” الفرنسية إنه سقط فجأة من على كرسيه أثناء تأديته للامتحان.

ونقلت الصحيفة عن “فنسان”، وهو أحد طلبة الثانوية قوله إن “نذير” سقط مغشياً عليه فاقداً وعيه مباشرة، وحين همّ بعض الزملاء لمساعدته، أمرهم المشرفون بالعودة إلى مقاعدهم.

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كما نقلت وسائل إعلام فرنسية شهادة أخرى للوفاة رواها أحد الطلاب الذين كانوا حاضرين في قاعة الامتحان قال فيها إن نذير وقع على الأرض وتُرك مرمياً دون أن يقترب منه أحد.

كل ذلك قبل أن يتغير لونه لتتدخل مستشارة تربوية، ثم حضرت فرق الحماية المدنية التي حاولت إنقاذ الشاب، لكن كان قد فارق الحياة.

وعلى ضوء هذه الشهادات التي نشرتها الصحف الفرنسية، تبين للكثيرين إنه قد كان للمسؤولين في المدرسة دور بشكل غير مباشر في الوفاة، حيث أنهم لم يستجيبوا لحالته الصحية على وجه السرعة، وتجاهلوا ما حدث له، رغم حالته الصحية الحرجة.

تضامن جزائري وفرنسي واسع وفتح تحقيق رسمي

تضامن الكثيرون مع الوفاة المسترابة للطالب الجزائري نذير، الأمر الذي دفع وزير التعليم الفرنسي لفتح تحقيق في الغرض.

وقال باب ندياي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أنه “بعد وفاة طالب من ثانوية جاستون بيرغر في ليل، سنبدأ تحقيقاً إدارياً للكشف عن حقيقة ما حدث قبل وصول المساعدة للطالب نذير”.

إلى ذلك، فقد أظهر كثيرون تعاطفهم وتضامنهم مع عائلة الشاب نذير، وعلى رأسهم النجم الجزائري ولاعب كرة القدم”رياض محرز”.

حيث نشر محرز، مع زميله نبيل بن طالب فيديو عبروا فيه عن مواساتهم لعائلة الطالب الجزائري نذير.

من جانبه، عبر الصحفي الفرنسي أنتوني عن تضامنه مع نذير ونشر شهادت بعض أصدقائه وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر “كان قد بلغ للتو 19 عاماً عندما توجه إلى امتحانات البكالوريا ، قال لوالده: “يا أبي، أعدك بأنك ستفتخر بي، سأحصل على شهادة البكالوريا!”.

أما الصحفية الجزائرية، هناء بوعكاز، فقد نشرت شهادات بعض أصدقاء نذير الذين تحدثوا عن اللحظات التي سبقت وفاته.

وكتبت في تغريدة على تويتر قالت فيها “توفي نذير، 19 عاماً، أمس أثناء اجتيازه البكالوريا في مدينة ليل.. كان هناك 8 بالغين في الغرفة، ولا أحد منهم تحرك، نهض الطلاب ليروا ما كان لديه، أمروهم بالجلوس لمواصلة الامتحان”.

وتابعت بوعكاز “استمر شخص في المرور عبر الصفوف لتوقيع ورقة الحضور، بينما كان نذير لا يزال مرمياً على الأرض. لم يعد يتكلم، وبدأ لونه يتغير إلى الأزرق”.

وختمت حديثها ” قال الطلبة إنه يجب الاتصال بالإسعاف، ترك نذير لمدة 20 دقيقة، دون أن يلمسوه، دون أن يتمكنوا من مساعدته”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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