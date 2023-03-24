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العراق.. مفاجأة بقضية “سرقة القرن” واستعادة رقم فلكي من الأموال المنهوبة

قدرت الأرقام الرسمية المنشورة في عام 2021 أن أكثر من 400 مليار دولار قد فقدت من خزائن الدولة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003

كتب خالد الأحمد
قضية سرقة القرن watanserb.com
قضية سرقة القرن في العراق
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وطن- أعلنت السلطات العراقية عن استعادة 400 مليار دينار، من الأموال المسروقة بقضية “الأمانات الضريبية” فيما سمي “بسرقة القرن”.

وقدرت الأرقام الرسمية المنشورة في عام 2021، أن أكثر من 400 مليار دولار قد فقدت من خزائن الدولة منذ الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003.

وكشف رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون، الخميس، أن الهيئة تعمل على تتبع بقية الأموال، مشيرا إلى أن قائمة المتهمين “سوف تطول”.

وقال “حنون” لوسائل إعلام عراقية إن “الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها” خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية تتعلق “سرقة القرن” بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

فساد مستشر

وأثارت القضية، التي كشف عنها في منتصف أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، حالة من السخط والغضب في العراق الغني بالنفط والذي يستشري الفساد في كل مفاصله.

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وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، جميع المتهمين إلى إعادة الأموال.

وفي مطلع مارس الجاري أصدرت محكمة عراقية مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار من الحكومة السابقة بينهم وزير المالية، على خلفية تحقيق في سرقة أموال عامة.

تسهيل اختلاس

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان لها آنذاك، إن محكمة في بغداد أصدرت مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار من حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وهم وزير المالية السابق علي علاوي ، ومستشار الكاظمي السياسي ، مشرف عباس ، وسكرتيره الشخصي أحمد نجاتي ، ورئيس مكتبه رائد جوحي. والمطلوبين الاربعة يعيشون حاليا خارج العراق.

وقالت الهيئة إن المسؤولين متهمون بـ “تسهيل اختلاس مبالغ التأمين الضريبي”.

وخلص تحقيق أجرته وزارة المالية العراقية في تشرين الأول (أكتوبر) إلى سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين ببغداد بين أيلول / سبتمبر 2021 وأغسطس / آب 2022 ، في عهد علاوي الذي استقال في منتصف آب / أغسطس.

وتحتل البلاد المرتبة 157 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

وكان بيان لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أوضح، أن “الجهات القضائية أصدرت 90 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها على القضاء.”

وقالت إن من بين تلك الأوامر، صدرت أوامر بحق 79 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا و19 أمر قبض و71 أمر استقدام.

وأضافت أن الأوامر شملت 4 من أعضاء مجلس النواب الحالي و5 نواب سابقين، ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين، إضافة إلى وكيلي وزير حاليين، ووكيلي وزير سابقين ووكيل أسبق.

ولفتت إلى أن من بين أوامر القبض والاستقدام ما صدر بحق 3 محافظين حاليين، و11 محافظا سابقا، و3 أسبقين، كما شملت الأوامر 10 مديرين عامين حاليين، و26 مديرا عاما سابقا، ومديرا أسبقا، فضلا عن 7 من أعضاء مجالس المحافظات سابقين.

المصدر رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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