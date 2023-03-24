الحلقة الثانية من رامز نيفر إند.. أحمد السقا يحبس الأنفاس بمقلب الثعبان وكارلا حداد تفاجئ رامز (فيديو)

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وطن– بثت قناة إم بي سي مصر قبل دقائق، الحلقة الثانية من برنامج المقالب الشهير “رامز نيفر إند” وكان ضيفة الحلقة المنتظرة الممثل المصري أحمد السقا واستقبله رامز جلال بمقدمة:”نط من فوق كباري جبناه نعرفه مقامه”.

أحمد السقا ضيف رامز نيفر إند

بدأت الحلقة الثانية من رامز نيفر إند باستقبال المذيعة كارلا حداد للضيف أحمد السقا، الذي قال لها “انا خاسس 12 كيلو” استعداداً لبدء أولي فقرات المقلب.

وخلال الحوار بين رامز والسقا، قال الأخير “إيه البليلة الأفعاني دي؟”.

ليرد عليه رامز “متعرفش البليلة الأفغاني إزاي دا أنت حتى زملكاوي”.

قال السقا لاحقا “تحت بيتنا في شارع شهاب كان في محل أكل هندي”

ليرد عليه رامز من جديد “ده كان كشري بس أنت اختلط عليك الأمر”.

رامز جلال عامل مقلب في التعبان وجايبله أحمد السقا pic.twitter.com/yFJednZfMx — ❦ 𝒩𝒪𝒰ℛℋ𝒜𝒩  ❦ (@just_nourrr) March 24, 2023

برنامج “رامز نيفر إند” يعرض على قناة ” MBC مصر” في تمام الساعة 6:10 مساء، بالتوقيت المحلي.

حكمة اليوم😀

اكل العيش مفيهوش صحوبية المهم ادفع الاقساط اللي عليا 😂

احمد السقا في #رامز_نيفر_إند — Ramez Galal (@ramezgalal) March 24, 2023

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جدير بالذكر أنه على مدار الأعوام الماضية نجح رامز جلال في حجز مكانة متميزة على المائدة الرمضانية، إذ ينتظر الجمهور برنامج المقالب الذي يقدمه، ليشاهد رد فعل النجوم الذين يتم استضافتهم، وحمل برنامج العام الماضي اسم “رامز موفي ستار”.



وينتظر أحمد السقا عرض مسلسله “حرب” والذي يشاركه البطولة الفنان محمد فراج والمقرر عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان.

حلقة احمد السقا مع رامز جلال شكله جامدا 😂 — Omar Ali (@OmarMoh37000514) March 24, 2023

كارلا حداد مقدمة رامز نيفر إند تخطف الأضواء

كارلا حداد، مقدمة برامج وممثلة تلفزيونية شهيرة، بدأت مسيرتها نهاية القرن الماضي، أثارت اهتمام الجمهور، في أحدث ظهور لها مع رامز جلال في برنامجه رامز نيفر إند.

وكانت كارلا حداد قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مشاركتها كمقدمة في برنامج رامز جلال “رامز نيفر اند” طيلة شهر رمضان المبارك.

وكتبت “بسرني شارك بتقديم برنامج رامز نيفر اند مع رامز جلال، هالسنة على شاشة كل العرب، طيلة شهر رمضان المبارك، النمبر وان محمد رمضان ضحية الحلقة الأولى”.

View this post on Instagram A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)



وكارلا حداد هي إعلامية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، ولدت في الـ11 من أكتوبر عام 1981، وبدأت مسيرتها في مجال الإعلام عام 1999 من خلال المؤسسة اللبنانية للإرسال “إل بي سي”، حين قدمت فقرة الأرصاد الجوية ضمن نشرة الأخبار المسائية.

وفي عام 2001 قدمت حداد برنامجها الفني الأول “كارلا لا لا”، ثم برنامج “منع في لبنان” وتوالت بعدها برامجها المتعاقبة.

View this post on Instagram A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)



أما في مجال التمثيل فبدأت كارلا حداد مسيرتها مع مسلسل “خطايا صغيرة” عام 2005، إضافة إلى ما قدمته من مسرحيات كوميدية وإعلانات في ذات الفترة.

View this post on Instagram A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)



وفي عام 2013 صورت حداد إعلانًا تجاريًا عُرض على مختلف الشاشات العربية، ما أسهم في زيادة شعبيتها وشهرتها.