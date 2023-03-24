الجمعة, مارس 24, 2023
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الحلقة الثانية من رامز نيفر إند.. أحمد السقا يحبس الأنفاس بمقلب الثعبان وكارلا حداد تفاجئ رامز (فيديو)

أحمد السقا هو ضيف الحلقة الثانية من برنامج رامز نيفر إند ولحظات حماسية يعيشها الجمهور مع ملك الأكشن المصري

كتب باسل النجار
أحمد السقا ورامز نيفر إند watanserb.com
أحمد السقا ومقلب الثعبان
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وطن– بثت قناة إم بي سي مصر قبل دقائق، الحلقة الثانية من برنامج المقالب الشهير “رامز نيفر إند” وكان ضيفة الحلقة المنتظرة الممثل المصري أحمد السقا واستقبله رامز جلال بمقدمة:”نط من فوق كباري جبناه نعرفه مقامه”.

أحمد السقا ضيف رامز نيفر إند

بدأت الحلقة الثانية من رامز نيفر إند باستقبال المذيعة كارلا حداد للضيف أحمد السقا، الذي قال لها “انا خاسس 12 كيلو” استعداداً لبدء أولي فقرات المقلب.

وخلال الحوار بين رامز والسقا، قال الأخير “إيه البليلة الأفعاني دي؟”.
ليرد عليه رامز “متعرفش البليلة الأفغاني إزاي دا أنت حتى زملكاوي”.
قال السقا لاحقا “تحت بيتنا في شارع شهاب كان في محل أكل هندي”
ليرد عليه رامز من جديد “ده كان كشري بس أنت اختلط عليك الأمر”.

برنامج “رامز نيفر إند” يعرض على قناة ” MBC مصر” في تمام الساعة 6:10 مساء، بالتوقيت المحلي.

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جدير بالذكر أنه على مدار الأعوام الماضية نجح رامز جلال في حجز مكانة متميزة على المائدة الرمضانية، إذ ينتظر الجمهور برنامج المقالب الذي يقدمه، ليشاهد رد فعل النجوم الذين يتم استضافتهم، وحمل برنامج العام الماضي اسم “رامز موفي ستار”.


وينتظر أحمد السقا عرض مسلسله “حرب” والذي يشاركه البطولة الفنان محمد فراج والمقرر عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان.

كارلا حداد مقدمة رامز نيفر إند تخطف الأضواء

كارلا حداد، مقدمة برامج وممثلة تلفزيونية شهيرة، بدأت مسيرتها نهاية القرن الماضي، أثارت اهتمام الجمهور، في أحدث ظهور لها مع رامز جلال في برنامجه رامز نيفر إند.

وكانت كارلا حداد قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مشاركتها كمقدمة في برنامج رامز جلال “رامز نيفر اند” طيلة شهر رمضان المبارك.

وكتبت “بسرني شارك بتقديم برنامج رامز نيفر اند مع رامز جلال، هالسنة على شاشة كل العرب، طيلة شهر رمضان المبارك، النمبر وان محمد رمضان ضحية الحلقة الأولى”.


وكارلا حداد هي إعلامية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، ولدت في الـ11 من أكتوبر عام 1981، وبدأت مسيرتها في مجال الإعلام عام 1999 من خلال المؤسسة اللبنانية للإرسال “إل بي سي”، حين قدمت فقرة الأرصاد الجوية ضمن نشرة الأخبار المسائية.

وفي عام 2001 قدمت حداد برنامجها الفني الأول “كارلا لا لا”، ثم برنامج “منع في لبنان” وتوالت بعدها برامجها المتعاقبة.


أما في مجال التمثيل فبدأت كارلا حداد مسيرتها مع مسلسل “خطايا صغيرة” عام 2005، إضافة إلى ما قدمته من مسرحيات كوميدية وإعلانات في ذات الفترة.


وفي عام 2013 صورت حداد إعلانًا تجاريًا عُرض على مختلف الشاشات العربية، ما أسهم في زيادة شعبيتها وشهرتها.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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