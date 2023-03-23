قطر تتقدم بعرضٍ قياسي جديد لشراء نادي مانشستر يونايتد       

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن الشيخ جاسم بن حمد آل الثاني، تقدم بعرضٍ ثانٍ قياسي من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من عائلة جليزر الأمريكية المالكة للنادي منذ عام 2005.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، بأن هناك 5 عروض قدمت على الأقل، من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد، ومن المرجح أن تصل إلى ثمانية. بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض.

شراء نادي مانشستر يونايتد

ووفق الشبكة العالمية، بأن العروض المقدمة لشراء نادي مانشستر يونايتد تزيد عن 3.75 مليار جنيه إسترليني. وهو من المحتمل أن يحطم الرقم القياسي العالمي لشراء نادي رياضي في عالم المستطيل الأخضر.

كما ويعد الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف، المنافسان الرئيسيان لشراء نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، فقد بلغت قيمة أعلى العروض في الجولة الأولى إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني. وهي أقل بكثير مما تسعى إليه عائلة جليزر الأمريكية لبيع النادي الإنجليزي.

🚨🚨 عــــاجــــل 🚨🚨 • الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني سيقدم اليوم عرض تاريخي لـ شراء مانشستر يونايتد ـــــ هذا العرض سيكون أكبر عرض رياضي في التاريخ لـ شراء نادي. [سكاي سبورتس] 💰 💰 💰 💰 💰

🇶🇦 🇶🇦 🇶🇦 🇶🇦 🇶🇦 pic.twitter.com/sHoDaQ6TYR — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) March 22, 2023

عطاءات شراء نادي مانشستر يونايتد

ويضم إلى مقدمي العرض للرغبة في شراء النادي، شركة إليوت للإدارة وشركة MSD Partners. وشركة Oaktree Capital وغيرهم من الشركات. وفق ما ذكرته الصحف البريطانية.

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كما وأفادت تقارير صحفية إنجليزية أخرى، بأن العرض الذي تقدم به الشيخ جاسم بن حمد آل الثاني، الأربعاء، قد تجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني.

🚨 عــــاجـــل 🚨 • السير جيم راتكليف لن يدفع مبلغ مبالغ فيه برأيه لـ شراء مانشستر يونايتد. ـ راتكليف قال لـ صحيفة WSJ في مقابلة أنه لن يقوم بدفع مبلغ 'غبي' وكبير. ـ راتكليف قال:" أنت لا تريد دفع مبالغ 'غبية' لاشياء لأنك ستندم لاحقًا." [جيمس دوكر – تلغراف] ❌❌❌❌❌ pic.twitter.com/UeypFijDZJ — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) March 20, 2023

وكان القطري جاسم بن حمد، زار مع أعضاء فريقه ملعب أولد ترافورد قلعة الشياطين الحمر البريطاني، كما وتحدث عن خطته في الاستثمار فيما يتعلق بالبنية التحتية وتنمية الشباب وفريق السيدات داخل النادي.

كما ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 50 نقطة، بفارق 19 نقطة عن المتصدر أرسنال برصيد 69 نقطة لهذا الموسم.

ومن الجدير بالذكر بأن ملاك نادي مانشستر يونايتد (عائلة جليزر الأمريكية)، قد قاموا بتأجيل موعد الإعلان عن بيع النادي الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.