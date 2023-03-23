الخميس, مارس 23, 2023
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رياضة

قطر تتقدم بعرضٍ قياسي جديد لشراء نادي مانشستر يونايتد       

عرض قطري ثانٍ من أجل الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد

كتب فارس أبو شيحة
شراء نادي مانشستر يونايتد watanserb.com
شراء نادي مانشستر يونايتد
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وطن-  ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن الشيخ جاسم بن حمد آل الثاني، تقدم بعرضٍ ثانٍ قياسي من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من عائلة جليزر الأمريكية المالكة للنادي منذ عام 2005.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، بأن هناك 5 عروض قدمت على الأقل، من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد، ومن المرجح أن تصل إلى ثمانية. بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض.

شراء نادي مانشستر يونايتد

ووفق الشبكة العالمية، بأن العروض المقدمة لشراء نادي مانشستر يونايتد تزيد عن 3.75 مليار جنيه إسترليني. وهو من المحتمل أن يحطم الرقم القياسي العالمي لشراء نادي رياضي في عالم المستطيل الأخضر.

ملاك نادي مانشستر يونايتد جليزر
ملاك نادي مانشستر يونايتد جليزر

كما ويعد الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف، المنافسان الرئيسيان لشراء نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، فقد بلغت قيمة أعلى العروض في الجولة الأولى إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني. وهي أقل بكثير مما تسعى إليه عائلة جليزر الأمريكية لبيع النادي الإنجليزي.

عطاءات شراء نادي مانشستر يونايتد

ويضم إلى مقدمي العرض للرغبة في شراء النادي، شركة إليوت للإدارة وشركة MSD Partners. وشركة Oaktree Capital وغيرهم من الشركات. وفق ما ذكرته الصحف البريطانية.

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كما وأفادت تقارير صحفية إنجليزية أخرى، بأن العرض الذي تقدم به الشيخ جاسم بن حمد آل الثاني، الأربعاء، قد تجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني.

وكان القطري جاسم بن حمد، زار مع أعضاء فريقه ملعب أولد ترافورد قلعة الشياطين الحمر البريطاني، كما وتحدث عن خطته في الاستثمار فيما يتعلق بالبنية التحتية وتنمية الشباب وفريق السيدات داخل النادي.

كما ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 50 نقطة، بفارق 19 نقطة عن المتصدر أرسنال برصيد 69 نقطة لهذا الموسم.

الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني
الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني

ومن الجدير بالذكر بأن ملاك نادي مانشستر يونايتد (عائلة جليزر الأمريكية)، قد قاموا بتأجيل موعد الإعلان عن بيع النادي الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

المصدروطن + سكاي سبورتس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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