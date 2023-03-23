رامز نيفر إند الحلقة الأولى.. محمد رمضان يعتدي بعنف على رامز جلال (فيديو)

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وطن – بثت قناة “MBC مصر”، قبل قليل أول حلقات برنامج المقالب الرمضاني “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال وكان ضيف الحلقة الافتتاحية الفنان محمد رمضان.

محمد رمضان في رامز نيفر إند

انطلقت الحلقة بتقديم رامز جلال لضيفه محمد رمضان بقوله: “النهاردة حلقة الأخذ بالتار رد الاعتبار حكايتي معاه بدأت من 10 أعوام.. قالولي هاته نزقه زقة.”

وتابع رامز بأسلوبه الساخر: “الضيف ضربني في جنبي ومن ساعتها لا عارف أشرب ولا أنام.. هقضي على أسطورة نمبر وان”، وأضاف: “معلنا ومعاكم المطرب التوبلس محمد رمضان”.

لاحقاً، وصل محمد رمضان للمطعم مكان المقلب وعندما وصل محمد رمضان، قام بارتداء ملابس تشبه الزي التركي القديم، وركب على الحصان وبدأ الحديث بالتركي.

بعد ذلك، اصطحبت المذيعة التي تقدم البرنامج محمد رمضان للمطعم لبدء المقلب، وأجرت معه في البداية حوار وقال خلاله: “عندي 16 سيارة ومعنديش طيارة خاصة”.

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رامز جلال ظهر بعد دقائق متخفياً في لباس أحد الطهاة الأتراك، ليقتحم المطعم أحد العصابات، ويدخل لغرفة تبدو كأنها غسالة ويبدأون يتقلبون في كافة الاتجاهات.

في غضون ذلك، تفطن رمضان للمقلب وقام بضربه بالكرسي وقام بعدها الحراس بمنعه من ضربه.

وبعدها قال له: “انت عاوزني أموت”، وبعدها رقص معه على أغنية “مافيا” و “نمبر وان”.

السخرية من محمد رمضان

خلال الفقرة الثانية من البرنامج قدم رامز جلال وصلة سخرية كوميدية من ضيف حلقته، محمد رمضان.

تعلقت سخرية رامز بالإجابات التي قدمها محمد رمضان خلال حواره مع المذيعة كارلا حداد، المشاركة لرامز في مقلبه.

وفي الأثناء، قدمت كارلا حداد مجموعة من الأسئلة في حوارها مع محمد رمضان هي:

ايه علاقتك بالمطبخ؟

وكانت إجابة رمضان التي كانت: علاقتي بالمطبخ زي علاقتي بحضرتك.

ليرد رامز مجددًا: ايه زي علاقتي بحضرتك دي، انت قاعد مع بوتجاز ولا ايه.

السؤال الثاني من كارلا حداد كان: بتحب تاكل ايه من إيد المدام؟

رد رمضان: كل حاجة، احنا عندنا كل بلد ليها طابع

وقاطعه رامز ساخرا: كل بلد ليها طابع بريد ما احنا عارفين

أي أكلة تظل متشوقًا لها؟

أجاب رامز عن رمضان بسخريته المعهودة: أنا أحب البصارة

وحين أجاب رمضان: أحب المقلوبة، عقب رامز: المقلوبة دي اللي هنعملها أنا وانت في الأوضة

لماذا تحب التصوير بجانب سياراتك؟

أجاب رامز: كان نفسي أطلع ميكانيكي بس ظروفي طلعتني فنان

كم عربية عندك؟أجاب محمد رمضان: تقريبًا 16 سيارة

ليرد رامز: يا راجل دا كريستيانو رونالدو ماعملهاش

هذا وعلى غرار محمد رمضان، من المنتظر أن تكون الحلقات القادمة من رامز نيفر إند أكثر حماسية، خاصة مع أسماء بعض المشاهير الذين من المنتظر أن يشاركوا في المقالب، مثل ادعاء البعض أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريسيانو رونالدو سيكون حاضرا في أحد الحلقات اللاحقة.