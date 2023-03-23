الخميس, مارس 23, 2023
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أحمد كريمة يثير الجدل بفتوى “رقص الزوجة لزوجها في نهار رمضان” (فيديو)

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة تحدث عن الصيام في رمضان ومبطلاته

كتب باسل النجار
أحمد كريمة وفتوى رقص الزوجة لزوجها في رمضان watanserb.com
الداعية المصري الدكتور أحمد كريمة
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وطن – تسبب الداعية المصري الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل بمصر عقب حديثه عن كون “رقص الزوجة لزوجها في نهار رمضان حلال أم حرام؟”

أحمد كريمة وفتوى رقص الزوجة في نهار رمضان

وفي لقائه في برنامج “بكل هدوء” المذاع عبر فضائية” الحدث اليوم”، قال أحمد كريمة إن الرقص الشرقي من الزوجة لزوجها في نهار رمضان “حرام وغير جائز”.

وأرجع سبب فتواه لحكمه السابق بأن هذا الأمر يعرض الزوجان إلى خطر إتمام الجماع أو الوقوع في المحرمات ومفسدات الصيام في نهاية الأمر.

فيكون ذلك ارتكاب لكبيرة من الكبائر، وهي الفطر عمدًا في رمضان، يقول “كريمة”.

واستند الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، في حكمه إلى القاعدة الفقهية التي تقول: “ما أدى إلى حرام فهو حرام”.

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وأوضح أحمد كريمة أن رقص الزوجة لزوجها ليس محرمًا في حد ذاته وإن كان ليس من كرم الأخلاق ونبلها إلا أنه يحرم في نهار رمضان.

وسبب ذلك بحسبه “لئلا يقع الزوجين في الجماع فيبطل صيامهما، ويلزمهما قضاء اليوم، والتكفير عنه بصيام 60 يومًا آخرين.”

واختتم الدكتور كريمة حديثه بأنه يرى من هذا المنطلق وبناء على ما سبق، أن تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان، أو فعل أي من مقدمات الجماع، حرام لأنه يردي إلى حرام، وإن كان حلالًا في ذاته.

وتسببت تصريحات أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في جدل واسع بين المصريين على مواقع التواصل.

وجاءت معظم ردود الأفعال منتقدة لكريمة ولتناوله مثل هذه الموضوعات التي لا طائل منها، ويهدف من ورائها فقط لإثارة الجدل ولفت الأنظار إليه، بحسب النشطاء.

فتوى سابقة لأحمد كريمة: “دلال عبدالعزيز شهيدة بدرجة مقاتل”

ويشار إلى أن كريمة دائم الإثارة للجدل وسبق أن أصدر فتوى في أغسطس 2021، بشأن الفنانة دلال عبدالعزيز التي وفاتها المنية آنذاك، فجرت الجدل بين المصريين حيث اعتبرها “شهيدة بدرجة مقاتل”. حسب وصفه

وفي تصريحات صحفية تسببت بجدل واسع وقتها، قال “كريمة” إن أي شخص يموت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فهو من الشهداء، كالذي يقاتل ويجاهد في سبيل الله.

وأشار إلى أن الأحاديث قد تعددت بأنه من يموت بمرض فهو من الشهداء.

وأضاف معلقا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، أنه قد ورد عنْ أبي هُرَيْرةَ -رضي الله عنه- أنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه -صلي الله عليه وسلم- “الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه” متفقٌ عليهِ.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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