أحمد كريمة يثير الجدل بفتوى “رقص الزوجة لزوجها في نهار رمضان” (فيديو)

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وطن – تسبب الداعية المصري الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل بمصر عقب حديثه عن كون “رقص الزوجة لزوجها في نهار رمضان حلال أم حرام؟”

أحمد كريمة وفتوى رقص الزوجة في نهار رمضان

وفي لقائه في برنامج “بكل هدوء” المذاع عبر فضائية” الحدث اليوم”، قال أحمد كريمة إن الرقص الشرقي من الزوجة لزوجها في نهار رمضان “حرام وغير جائز”.

وأرجع سبب فتواه لحكمه السابق بأن هذا الأمر يعرض الزوجان إلى خطر إتمام الجماع أو الوقوع في المحرمات ومفسدات الصيام في نهاية الأمر.

فيكون ذلك ارتكاب لكبيرة من الكبائر، وهي الفطر عمدًا في رمضان، يقول “كريمة”.

واستند الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، في حكمه إلى القاعدة الفقهية التي تقول: “ما أدى إلى حرام فهو حرام”.

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وأوضح أحمد كريمة أن رقص الزوجة لزوجها ليس محرمًا في حد ذاته وإن كان ليس من كرم الأخلاق ونبلها إلا أنه يحرم في نهار رمضان.

وسبب ذلك بحسبه “لئلا يقع الزوجين في الجماع فيبطل صيامهما، ويلزمهما قضاء اليوم، والتكفير عنه بصيام 60 يومًا آخرين.”

واختتم الدكتور كريمة حديثه بأنه يرى من هذا المنطلق وبناء على ما سبق، أن تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان، أو فعل أي من مقدمات الجماع، حرام لأنه يردي إلى حرام، وإن كان حلالًا في ذاته.

وتسببت تصريحات أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في جدل واسع بين المصريين على مواقع التواصل.

وجاءت معظم ردود الأفعال منتقدة لكريمة ولتناوله مثل هذه الموضوعات التي لا طائل منها، ويهدف من ورائها فقط لإثارة الجدل ولفت الأنظار إليه، بحسب النشطاء.

فتوى سابقة لأحمد كريمة: “دلال عبدالعزيز شهيدة بدرجة مقاتل”

ويشار إلى أن كريمة دائم الإثارة للجدل وسبق أن أصدر فتوى في أغسطس 2021، بشأن الفنانة دلال عبدالعزيز التي وفاتها المنية آنذاك، فجرت الجدل بين المصريين حيث اعتبرها “شهيدة بدرجة مقاتل”. حسب وصفه

الداعية المصري أحمد كريمة :

الفنانة دلال عبد العزيز شهيدة بدرجة مقاتلة في أرض المعركة..

اي شخص يموت متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا هو من الشهداء، كالذي يقاتل ويجاهد في سبيل الله.#دلال_عبدالعزيز_في_ذمة_الله #دلال_عبدالعزيز #مصر #الكويت pic.twitter.com/ccjn2xlRGl — أخبار الوطن (@nalwattan) August 8, 2021

وفي تصريحات صحفية تسببت بجدل واسع وقتها، قال “كريمة” إن أي شخص يموت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فهو من الشهداء، كالذي يقاتل ويجاهد في سبيل الله.

وأشار إلى أن الأحاديث قد تعددت بأنه من يموت بمرض فهو من الشهداء.

وأضاف معلقا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، أنه قد ورد عنْ أبي هُرَيْرةَ -رضي الله عنه- أنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه -صلي الله عليه وسلم- “الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه” متفقٌ عليهِ.