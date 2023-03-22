الأربعاء, مارس 22, 2023
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مع شهر رمضان.. التونسية مريم الدباغ تظهر بفيديو بذيء وتمنع التعليقات (شاهد)

عبرت مريم الدباغ في مرات كثيرة عن حبها للجزائر والشعب الجزائري وصرحت أنها تريد الزواج من رجل جزائري

كتب رفيف عبدالله
مع شهر رمضان.. التونسية مريم الدباغ تظهر بفيديو بذيء وتمنع التعليقات (شاهد) watanserb.com
مريم الدباغ
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وطن– فاجأت عارضة الأزياء التونسية مريم الدباغ، متابعيها بأجرأ فيديوهاتها على الإطلاق.

لا للتعليقات

وظهرت مريم الدباغ بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “انستجرام“، ترتدي ملابس رياضية عبارة عن توب نصف بطن مع ليجن، باللون الأسود.

وكان الفيديو عبارة عن استعراض لمفاتن مريم الدباغ، خاصة مؤخرتها.

وما كان ملفتاً، قيام العارضة التونسية بحركات بذيئة وشبه إباحية، لإبراز منحنياتها بطريقة مثيرة.

وحرصت مريم على إغلاق خاصية التعليقات على الفيديو، لكنها تركتها على الصور التي نشرتها من نفس المكان وبنفس الزي.

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ولم تعلق الدباغ على الفيديو، بينما كتبت على الصور: “لا تتمناه.. اعمل من أجله”.

إثارة في الجزائر

وقبل أسابيع، نشرت مريم الدباغ مقطع فيديو مثير من داخل النزل الذي أقامت فيه أثناء زيارتها الجزائر.

وأظهر مقطع الفيديو الدباغ في لقطات مثيرة، بينما كانت ترتدي ملابس مكشوفة بالكاد تغطي صدرها، بينما كانت تتجول في أروقة النزل.

وعبرت مريم الدباغ في مرات كثيرة عن حبها للجزائر والشعب الجزائري. حتى أنها صرحت في مقابلة صحفية مع إذاعة “موزاييك” التونسية المحلية، أنها تريد الزواج من رجل جزائري.

وقالت في هذا السياق وقتها: “أريد الزواج بتونسي أو بجزائري لأنني أحب الجزائر كثيرا.. ولا حتى أمريكي باهي.. وأما نعرس كان بشخص يوافق عليه بابا باش نحافظو على نسل العايلة”.

القضاء التونسي

وكانت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد قضت بتاريخ الأول من يونيو حزيران 2022، بالسجن مدة 3 أشهر في حق مريم الدباغ من أجل الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر الحكم بإدانة مريم الدباغ على خلفية شكاية كانت تقدمت بها ضدها الإعلامية التونسية عربية بن حمادي، وكانت الدباغ قد بقيت في حالة سراح على ذمة هذه القضية طيلة أشهر.

الجدير بالذكر، أن الدباغ تحمل الجنسيّة البريطانيّة، وولدت 14 مايو 1986.

ودرست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجّهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني، لكنّها غيرت تخصّصها ودرست الموضة في إيطاليا.

وشاركت الدباغ في مسلسل “سبع صبايا” عام 2018، ثم في مسلسل “الجاسوس” عام 2021.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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