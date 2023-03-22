ما تراه أولاً يكشف عن المسار الوظيفي الذي يجب أن تسلكه في حياتك المهنية!

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وطن– الوهم البصري هو وسيلة ممتعة ومثيرة ورائعة لتحفيز قدراتك المعرفية واختبار إدراكك البصري، كما يساعد كذلك على تحدي عقلك وتحسين قوة تركيزك.



واخترنا لك اليوم خدعة بصرية، نقلاً عن صحيفة “thesun“، تحدّد لك المسار الوظيفي الأفضل لك، فكلّ ما عليك فعله هو النظر بعناية إلى هذه الصورة وأول شيء قد تلاحظه قد يكشف عن شيء مهم جدًا عنك.

وتستخدم الصورة المميزة باللونين الأبيض والأسود، طريقةً مذهلة لخداع الدماغ البشري.



ماذا لفتَ نظرك أولاً في الصورة؟

إذا رأيت الجمجمة أولاََ: فقد تقودك مواهبك الفنية إلى المسار الوظيفي الصحيح، وفقًا لاختبار الشخصية هذا.

يعني هذا أنك من النوع الذي يجب أن يمارس مهنة في الفنون، وقد تكون الوظيفة في الرسم أو الكتابة أو فنون هي من الوظائف التي يمكنك القيام بها في المستقبل.



إذا رأيت الحلزون أولاََ: فأنت من النوع الذي يٌحب قضاء كثير من الوقت مع الآخرين.



وبفضل مهاراتك الاجتماعية وقدرتك الطبيعية على التواصل، ستحقّق أداءً رائعًا في وظيفة بقسم الموارد البشرية أو في التدريس.

إذا رأيت الخريطة أولاََ: فأنت من النوع الذي يجب أن يمارس مهنة تضع فيها عقلك التحليلي في العمل.

يعني هذا أنه يمكنك العمل كمهندس أو عالم أو حتى في الهندسة المعمارية أو أي شيء آخر في الصناعة التقنية.

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والآن عزيزي القارئ، أخبرنا في التعليقات عما وقعت عليه عيناك أولاََ في الصورة.