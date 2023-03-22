الأربعاء, مارس 22, 2023
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ما تراه أولاً يكشف عن المسار الوظيفي الذي يجب أن تسلكه في حياتك المهنية!

ماذا لفت نظرك أولاً في الصورة؟

كتب ايمان الباجي
ما تراه أولاََ يكشف عن المسار الوظيفي الذي يجب أن تسلكه في حياتك المهنية! watanserb.com
ماذا ترى أولاََ عند النظر لهذه الصورة؟
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وطنالوهم البصري هو وسيلة ممتعة ومثيرة ورائعة لتحفيز قدراتك المعرفية واختبار إدراكك البصري، كما يساعد كذلك على تحدي عقلك وتحسين قوة تركيزك.

واخترنا لك اليوم خدعة بصرية، نقلاً عن صحيفة “thesun“، تحدّد لك المسار الوظيفي الأفضل لك، فكلّ ما عليك فعله هو النظر بعناية إلى هذه الصورة وأول شيء قد تلاحظه قد يكشف عن شيء مهم جدًا عنك.

ماذا ترى أولاََ عند النظر لهذه الصورة؟

وتستخدم الصورة المميزة باللونين الأبيض والأسود، طريقةً مذهلة لخداع الدماغ البشري.

ماذا لفتَ نظرك أولاً في الصورة؟

  • إذا رأيت الجمجمة أولاََ: فقد تقودك مواهبك الفنية إلى المسار الوظيفي الصحيح، وفقًا لاختبار الشخصية هذا.

يعني هذا أنك من النوع الذي يجب أن يمارس مهنة في الفنون، وقد تكون الوظيفة في الرسم أو الكتابة أو فنون هي من الوظائف التي يمكنك القيام بها في المستقبل.

  • إذا رأيت الحلزون أولاََ: فأنت من النوع الذي يٌحب قضاء كثير من الوقت مع الآخرين.

وبفضل مهاراتك الاجتماعية وقدرتك الطبيعية على التواصل، ستحقّق أداءً رائعًا في وظيفة بقسم الموارد البشرية أو في التدريس.

  • إذا رأيت الخريطة أولاََ: فأنت من النوع الذي يجب أن يمارس مهنة تضع فيها عقلك التحليلي في العمل.

يعني هذا أنه يمكنك العمل كمهندس أو عالم أو حتى في الهندسة المعمارية أو أي شيء آخر في الصناعة التقنية.

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والآن عزيزي القارئ، أخبرنا في التعليقات عما وقعت عليه عيناك أولاََ في الصورة.

المصدرمجلة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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