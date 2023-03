زلاتان إبراهيموفيتش يفحم الإعلام الغربي.. ماذا قال عن تنظيم قطر لكأس العالم؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن – سئل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن تقييمه لبطولة كأس العالم التي أقيمت في دولة قطر، فكان ردُّه لافتا، حسبما أظهر مقطع فيديو لتصريحات نجم ميلان الإيطالي.

إبراهيموفيتش كان يتحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب بلاده أمام بلجيكا المقررة يوم الجمعة، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024، وسأله أحد الصحفيين عن مونديال قطر وعن التنظيم والبلد.

قال النجم السويدي: “البطولة كانت خيالية بامتياز.. كان شعورا رائعا.. كنت أنا وعائلتي هناك لمدة يومين.. التنظيم كان 10 / 10.. الخبرة والاحترافية كانت 10 / 10.. تنظيم المباريات كان 10 / 10.. الجماهير كانت 10 / 10.. جودة الطعام كانت 10 / 10.. المواصلات وخدمات النقل كانت 10 / 10.. بطولة كأس عالم ممتازة و10 / 10”.

بعد ذلك، وجه إبراهيموفيتش إشارة ضاحكة للصحفي الذي وجه السؤال ، وقال له: “هل كنت تريد جوابا آخر؟”، فرد الصحفي: “هذا واضح.. وكان سؤالا فضوليا. كانت هناك انتقادات للغاية لحقوق الإنسان في البلاد حول تنظيم كأس العالم”.

فردّ النجم السويدي قائلا: “كل شيء في قطر 10 / 10”.

