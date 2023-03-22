زلاتان إبراهيموفيتش يفحم الإعلام الغربي.. ماذا قال عن تنظيم قطر لكأس العالم؟ (فيديو)

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وطن – سئل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن تقييمه لبطولة كأس العالم التي أقيمت في دولة قطر، فكان ردُّه لافتا، حسبما أظهر مقطع فيديو لتصريحات نجم ميلان الإيطالي.

إبراهيموفيتش كان يتحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب بلاده أمام بلجيكا المقررة يوم الجمعة، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024، وسأله أحد الصحفيين عن مونديال قطر وعن التنظيم والبلد.

قال النجم السويدي: “البطولة كانت خيالية بامتياز.. كان شعورا رائعا.. كنت أنا وعائلتي هناك لمدة يومين.. التنظيم كان 10 / 10.. الخبرة والاحترافية كانت 10 / 10.. تنظيم المباريات كان 10 / 10.. الجماهير كانت 10 / 10.. جودة الطعام كانت 10 / 10.. المواصلات وخدمات النقل كانت 10 / 10.. بطولة كأس عالم ممتازة و10 / 10”.

بعد ذلك، وجه إبراهيموفيتش إشارة ضاحكة للصحفي الذي وجه السؤال ، وقال له: “هل كنت تريد جوابا آخر؟”، فرد الصحفي: “هذا واضح.. وكان سؤالا فضوليا. كانت هناك انتقادات للغاية لحقوق الإنسان في البلاد حول تنظيم كأس العالم”.

فردّ النجم السويدي قائلا: “كل شيء في قطر 10 / 10”.

Zlatan @Ibra_official just went to town on Swedish journalist fishing for criticism on Qatar hosting World Cup to which Ibra replied:

“It was fantastic. The family & I were there for 2 days.

The organization: 10 points. Experience: 10 points.

The match: pic.twitter.com/S6KzogCSFN… — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) March 21, 2023

إبراهيموفيتش شارك في البطولة ضيفا وليس لاعبا

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ولم يشارك النجم السويدي البالغ من العمر 41 عاما، في مونديال قطر بسبب إخفاق السويد في التأهل إلى النهائيات، لكنه كان ضيفا في المباراة النهائية، حيث انتشرت صوره في مدرجات مباراة الأرجنتين ضد فرنسا إلى جانب نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

Thank you for an unforgettable visit and a World Cup 2022 Qatar 🇶🇦 final that will remain in the history books forever pic.twitter.com/daGdBz1wGM — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 21, 2022

الهجوم على قطر لاستضافتها كأس العالم

يُشار إلى أن مونديال قطر كان مناسبة لوسائل إعلام غربية ابتعدت عن المنافسة الرياضية بشكل كبير، وعملت على توجيه انتقادات للدوحة، وركزت على محور حقوق الإنسان، في محاولة لتشويه قطر من جانب، وذلك ضمن حملات كانت قد بدأت منذ سنوات طويلة في محاولة لسحب تنظيم البطولة من البلد العربي.

إلا أن قطر نجحت في صد هذه الحملات، ونظّمت ما وُصفت بأنها أفضل بطولة كأس عالم في تاريخ البطولة المعروفة بأنها الأكبر في لعبة كرة القدم، وكان تشبث قطر بالمبادئ الإسلامية وأصالتها العربية، سببا لزيادة هذه الحملات المنظمة، بعد إعلان السلطات القطرية رفض كلّ ما من شأنه أن يخل بالحياء العام.

وكان لافتا أيضا أنه أمام الهجمات الإعلامية المنظمة ضد قطر، دشن الآلاف من النشطاء العرب حملات موازية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

في تلك الحملات، أجمع النشطاء العرب على التضامن الكامل مع دولة قطر إزاء ما تتعرّض له من هجوم إعلامي غير مبرّر، وأكّدوا ثقتهم التامة في نجاح القطريين في تنظيم كأس العالم على أكمل وجه.