الأربعاء, مارس 22, 2023
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زلاتان إبراهيموفيتش يفحم الإعلام الغربي.. ماذا قال عن تنظيم قطر لكأس العالم؟ (فيديو)

صحفي أجنبي سأل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عما سماها انتهاكات حقوق الإنسان في قطر فرد عليه بأن كل شيء كان ممتازا

كتب فهمي الورغمي
زلاتان إبراهيموفيتش كأس العالم قطر watanserb.com
النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش
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وطن – سئل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن تقييمه لبطولة كأس العالم التي أقيمت في دولة قطر، فكان ردُّه لافتا، حسبما أظهر مقطع فيديو لتصريحات نجم ميلان الإيطالي.

إبراهيموفيتش كان يتحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب بلاده أمام بلجيكا المقررة يوم الجمعة، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024، وسأله أحد الصحفيين عن مونديال قطر وعن التنظيم والبلد.

قال النجم السويدي: “البطولة كانت خيالية بامتياز.. كان شعورا رائعا.. كنت أنا وعائلتي هناك لمدة يومين.. التنظيم كان 10 / 10.. الخبرة والاحترافية كانت 10 / 10.. تنظيم المباريات كان 10 / 10.. الجماهير كانت 10 / 10.. جودة الطعام كانت 10 / 10.. المواصلات وخدمات النقل كانت 10 / 10.. بطولة كأس عالم ممتازة و10 / 10”.

بعد ذلك، وجه إبراهيموفيتش إشارة ضاحكة للصحفي الذي وجه السؤال ، وقال له: “هل كنت تريد جوابا آخر؟”، فرد الصحفي: “هذا واضح.. وكان سؤالا فضوليا. كانت هناك انتقادات للغاية لحقوق الإنسان في البلاد حول تنظيم كأس العالم”.

فردّ النجم السويدي قائلا: “كل شيء في قطر 10 / 10”.

إبراهيموفيتش شارك في البطولة ضيفا وليس لاعبا

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ولم يشارك النجم السويدي البالغ من العمر 41 عاما، في مونديال قطر بسبب إخفاق السويد في التأهل إلى النهائيات، لكنه كان ضيفا في المباراة النهائية، حيث انتشرت صوره في مدرجات مباراة الأرجنتين ضد فرنسا إلى جانب نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

الهجوم على قطر لاستضافتها كأس العالم

يُشار إلى أن مونديال قطر كان مناسبة لوسائل إعلام غربية ابتعدت عن المنافسة الرياضية بشكل كبير، وعملت على توجيه انتقادات للدوحة، وركزت على محور حقوق الإنسان، في محاولة لتشويه قطر من جانب، وذلك ضمن حملات كانت قد بدأت منذ سنوات طويلة في محاولة لسحب تنظيم البطولة من البلد العربي.

إلا أن قطر نجحت في صد هذه الحملات، ونظّمت ما وُصفت بأنها أفضل بطولة كأس عالم في تاريخ البطولة المعروفة بأنها الأكبر في لعبة كرة القدم، وكان تشبث قطر بالمبادئ الإسلامية وأصالتها العربية، سببا لزيادة هذه الحملات المنظمة، بعد إعلان السلطات القطرية رفض كلّ ما من شأنه أن يخل بالحياء العام.

وكان لافتا أيضا أنه أمام الهجمات الإعلامية المنظمة ضد قطر، دشن الآلاف من النشطاء العرب حملات موازية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

في تلك الحملات، أجمع النشطاء العرب على التضامن الكامل مع دولة قطر إزاء ما تتعرّض له من هجوم إعلامي غير مبرّر، وأكّدوا ثقتهم التامة في نجاح القطريين في تنظيم كأس العالم على أكمل وجه.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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