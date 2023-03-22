حشود رهيبة تتجمع حول ميسي في أحد مطاعم الأرجنتين ورد فعل لافت من البرغوث

- Advertisement -

وطن– أظهرت لقطات مصورة، لحظة تزاحم آلاف الأرجنتينيين في العاصمة بوينس أيرس، على أحد المطاعم، كان النجم الأسطوري ليونيل ميسي يتناول فيه العشاء.

وكان ميسي قد قرّر تناول العشاء رفقة عائلته في أحد المطاعم. وذلك خلال زيارته للأرجنتين التي تعتبر الأولى منذ أن قاد راقصي التانجو التي أقيمت في دولة قطر.

وفور انتشار خبر تناول ليونيل ميسي العشاء في مطعم بمنطقة باليرمو في بوينس أيرس، تجمّع الآلاف محاولينَ تحيتَه والتقاط الصور، وبدأت حشود الجماهير بالغناء والرقص خارج المطعم، حتى خروج ميسي، الذي أحاطه رجال الأمن وقادوه لسيارة وسط محاولات الحشود للاقتراب منه.

وصلهم خبر تواجد #ميسي في مطعم لتناول العشاء بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس .. شاهد ماذا حدث 🤯😱 pic.twitter.com/OtP7FJeCqJ — عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) March 21, 2023

اللافت أنّ ميسي شوهد وهو في حالة سعادة، رغم تجمّع كلّ هذه الحشود حوله.

الأسطورة ميسي سعيد 😁❤️ pic.twitter.com/ZGSJ5M4o01 — Messi Xtra (@M30Xtra) March 21, 2023

- Advertisement -

ميسي وصل بوينس أيرس يوم الاثنين، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين، أمام بنما وكوراتشاو، سيشملهما تكريم كبير للمنتخب بطل العالم.

تهديد ميسي بالقتل

يُشار إلى أن نجم نادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي كان قد تلقى قبل أسابيع، تهديدات بالقتل في مدينة روساريو التي ولد وعاش طفولته فيها. وذلك بعد إطلاق 6 رصاصات على متجر مملوك لعائلة زوجته.

وقد ترك المعتدون وقتها رسالة إلى نجم برشلونة السابق جاء فيها: “ميسي، جافكين لن يعتني بك”، في إشارةٍ إلى عمدة مدينة روساريو، بابلو جافكين.

قي المقابل، اتهم العمدة الشرطة المحلية بالتورط في تلك التهديدات، مستبعِداً أن يكون تجار المخدرات هم مَن فعلوا ذلك.

وقال عمدة روساريو في تصريحات إذاعية: “لن أقر بفرضية أن عصابات إجرامية تتحمل مسؤولية تلك الواقعة”.

وتُعتبر روساريو المدينة من أشدّ البقاع عنفاً في الأرجنتين، حيث تشهد انعدام أمن، بسبب نشاط عصابات الاتجار في المخدرات.