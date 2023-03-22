الأربعاء, مارس 22, 2023
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حشود رهيبة تتجمع حول ميسي في أحد مطاعم الأرجنتين ورد فعل لافت من البرغوث

زيارة ليو ميسي للعاصمة بيونس أيرس هي الأولى منذ التتويج ببطولة كأس العالم وسيتم تكريمه

كتب خالد السعدي
ميسي في مطعم بوينس ايرس watanserb.com
تجمع الآلاف من الأرجنتينيين أمام مطعم في بوينس ايرس بعد علمهم بوجود ميسي فيه
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وطن– أظهرت لقطات مصورة، لحظة تزاحم آلاف الأرجنتينيين في العاصمة بوينس أيرس، على أحد المطاعم، كان النجم الأسطوري ليونيل ميسي يتناول فيه العشاء.

وكان ميسي قد قرّر تناول العشاء رفقة عائلته في أحد المطاعم. وذلك خلال زيارته للأرجنتين التي تعتبر الأولى منذ أن قاد راقصي التانجو التي أقيمت في دولة قطر.

وفور انتشار خبر تناول ليونيل ميسي العشاء في مطعم بمنطقة باليرمو في بوينس أيرس، تجمّع الآلاف محاولينَ تحيتَه والتقاط الصور، وبدأت حشود الجماهير بالغناء والرقص خارج المطعم، حتى خروج ميسي، الذي أحاطه رجال الأمن وقادوه لسيارة وسط محاولات الحشود للاقتراب منه.

اللافت أنّ ميسي شوهد وهو في حالة سعادة، رغم تجمّع كلّ هذه الحشود حوله.

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ميسي وصل بوينس أيرس يوم الاثنين، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين، أمام بنما وكوراتشاو، سيشملهما تكريم كبير للمنتخب بطل العالم.

تهديد ميسي بالقتل

يُشار إلى أن نجم نادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي كان قد تلقى قبل أسابيع، تهديدات بالقتل في مدينة روساريو التي ولد وعاش طفولته فيها. وذلك بعد إطلاق 6 رصاصات على متجر مملوك لعائلة زوجته.

وقد ترك المعتدون وقتها رسالة إلى نجم برشلونة السابق جاء فيها: “ميسي، جافكين لن يعتني بك”، في إشارةٍ إلى عمدة مدينة روساريو، بابلو جافكين.

قي المقابل، اتهم العمدة الشرطة المحلية بالتورط في تلك التهديدات، مستبعِداً أن يكون تجار المخدرات هم مَن فعلوا ذلك.

وقال عمدة روساريو في تصريحات إذاعية: “لن أقر بفرضية أن عصابات إجرامية تتحمل مسؤولية تلك الواقعة”.

وتُعتبر روساريو المدينة من أشدّ البقاع عنفاً في الأرجنتين، حيث تشهد انعدام أمن، بسبب نشاط عصابات الاتجار في المخدرات.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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