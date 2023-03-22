جاسم بن حمد عازم على إتمام صفقة مانشستر يونايتد ويزيد السعر لرقم خيالي

- Advertisement -

وطن- تحتدم المنافسة للاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي، منذ إعلان مالكيه، عائلة “غلايزرز” الأمريكية نيتهم التفريط في أسهمه، ومن بين أكثر المرشحين للفوز بالصفقة الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني، والملياردير البريطاني جيم راتكليف.

من سيكون المالك الجديد لمانشستر يونايتد؟

حسب أحدث تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، سيقدم الكونسورتيوم القطري بقيادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني، نجل رئيس الوزراء القطري السابق، ورئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي (أحد البنوك الرائدة في الدولة) عرضا بنحو 5.5 مليار دولار، إلى مالكي النادي الإنجليزي، عائلة الغلايزرز.

وكما هو الحال مع القطريين، سيقوم منافسهم الأبرز في هذه الصفقة، الملياردير البريطاني ومشجع مانشستر يونايتد، جيم راتكليف، بتحسين عرضه الأول هو الآخر، والذي كان أقل من الذي اقترحه القطريون.

يشار هنا إنه في حال تمت صفقة الاستحواذ على المان يونايتد مع قبل أحد الطرفين، سواء القطري أو البريطاني، فإنه من المتوقع أن تحطم الأرقام القياسية لأكبر عملية بيع للأندية الرياضية في التاريخ.

يقول تقرير “بلومبيرغ” إن الأداء الإيجابي للنادي في الدوري الإنجليزي، وخاصة التحسن الملحوظ في مردودية لاعبيه في هذا الموسم مع المدرب الألماني إيريك تين هاغ، وأيضا الرغبة المتواصلة من قبل القطريين وراتكليف في الاستحواذ على أسهمه، كلها مؤشرات رفعت من قيمته في تداولات البورصة.

حيث ارتفعت أسهم مانشستر يونايتد بنسبة 4.9٪ في الساعة 1:24 مساء الأربعاء، في نيويورك، عند أعلى مستوى منذ فبراير. وفي الأثناء، تبقى المداولات جارية، إذ لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن أي زيادة في العطاءات.

- Advertisement -

إلى ذلك، يشار أنه في الوقت الذي يعتبر فيه الشيخ جاسم وراتكليف، الطرفان الوحيدان اللذان أعلنا نيتهما شراء مانشستر يونايتد، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يدخل المعركة مشترون جدد على حد تعبير بلومبيرغ.

وهناك قلق متزايد في بعض الأوساط من أن غلايزرز، الذين يمتلكون مانشستر يونايتد منذ 2005، سيقررون في نهاية المطاف رفض البيع المباشر وبدلا من ذلك، يعقدون صفقة مع المستثمرين تسمح لهم بالبقاء في موقع المسؤولية، وفقا لما ذكره أشخاص مطلعون للوكالة.

وقدّر آدم سومرفيلد، المتخصص في الاستثمار الرياضي في شركة Certus Capital، أن أي عرض لمانشستر يونايتد يجب أن يتجاوز 5 مليارات دولار ليكون ناجحا.

وهذا من شأنه أن يجعل الصفقة المرتقبة، واحدة من أكبر الصفقات على الإطلاق، حيث من المتوقع أن تتجاوز الـ 4.65 مليار دولار التي دفعتها العام الماضي مجموعة بقيادة شركة وول مارت الأميركية، لفريق دنفر برونكوس الذي ينشط في دوري كرة القدم الأميركية (NFL).

مانشستر يونايتد الإنجليزي أعرق أندية القارة العجوز

نادي مانشيستر يونايتد هو واحد من أعرق وأقدم أندية كرة القدم حول العالم، وليس فقط في بريطانيا.

فمنذ تأسيسه في سنة 1878، فاز النادي الإنجليزي حتى الآن بما مجموعه 65 لقبًا، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي في 20 مناسبة، وهذا يشمل النسخة القديمة والحديثة من الدوري.

كما فاز اليونايتد بلقب النسخة الحديثة (الدوري الإنجليزي الممتاز) في 13 مناسبة، أكثر من أي نادي آخر، وجميعها كانت مع مدربه الذي لن يتكرر، أليكس فيرغسون.

إذ أنه بالإضافة الى ألقابه الـ 13 في الدوري الإنجليزي، قاد فيرغسون النادي خلال الأعوام الـ 27 مع اليونايتد إلى تحقيق 38 لقبًا، منها:

الدوري الإنجليزي الممتاز (13)

كأس الاتحاد الإنجليزي (5)

دوري أبطال أوروبا (2)

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (6)

على المستوى القاري والدولي، فاز مانشستر يونايتد بثمانية ألقاب، منها لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات في مواسم :

1967–68: مانشستر يونايتد 4 – 1 بنفيكا

1998–99: مانشستر يونايتد 2 – 1 بايرن ميونخ

2007–08: مانشستر يونايتد 1 (6) – (5) 1 تشيلسي

أما باقي الألقاب فهي تتلخص كالآتي:

مرة واحدة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1990/1991

مرة واحدة الدوري الأوروبي موسم 2016/2017

مرة واحدة السوبر الأوروبي موسم 1990/1991

مرة واحدة كأس إنتركونتيننتال موسم 1998/1999

مرة واحدة كأس العالم للأندية في 21 ديسمبر 2008.