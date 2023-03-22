تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

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وطن- يلتقي منتخب الجزائر أمام النيجر، في مباراة قوية ومثيرة، الخميس، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، على ملعب (نيلسون مانديلا).

وستنطلق مباراة الجزائر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

توقيت مباراة منتخب الجزائر والنيجر

كما وبتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

بينما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر

وسيدخل المدرب الجزائري جمال بلماضي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام النيحر، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة، رايس مبولحي.

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دفاع التشكيلة (محاربو الصحراء): رامي بن سبعيني، أحمد طوبا، عيسى ماندي، حسين بن عيادة.

قائمة اللاعبين الخاصة بالمواجهة المزدوجة أمام منتخب النيجر في إطار تصفيات كأس كأس الأمم الإفريقية 2023#LesVerts⭐⭐ #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie🇩🇿 pic.twitter.com/T9YeaZXAnD — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 17, 2023

خط الوسط: رامز زروقي، آدم زرقان، إسماعيل بن ناصر.

مركز الهجوم: رياض محرز، إسلام سيلماني، محمد يوسف بلايلي ( رشيد غزال).

معلق مباراة منتخب الجزائر والنيجر

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة منتخب الجزائر والنيجر، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا. برصيد 6 نقاط، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف منتخب النيجر برصيد نقطتين حتى الآن.

يشار بأن منتخب الجزائر سيلتقي أمام النيجر في مباراة الإياب من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، الاثنين، في ال27 من شهر مارس/ آذار الجاري.