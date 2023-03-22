الأربعاء, مارس 22, 2023
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السيسي مبتسما ومفتخرا بنفسه: “الحمد لله مصر النهاردة بقت في حتة تانية” (فيديو)

زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، مقر أكاديمية الشرطة وتابع تدريب فترة إعداد الطلبة والطالبات الجدد الملتحقين حديثا بالأكاديمية

كتب خالد الأحمد
السيسي مبتسما ومفتخرا بنفسه watanserb.com
السيسي مبتسما ومفتخرا بنفسه
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وطن- في تصريحات أثارت غضب المصريين وسخريتهم في آن واحد، طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المواطنين على أحوالهم وقال إن “مصر بخير وتتقدم” حسب وصفه، بينما الواقع الفعلي لحياة المصريين يفضح تصريحاته “المعلبة”.

وقال “السيسي” في كلمة ألقاها أمام أهالي الطلبة المستجدين بأكاديمية الشرطة، ضمن جولة أجراها فجر اليوم، الأربعاء: “إحنا بخير.. دايما أقول الكلمة دي لما أقابل أهلي من المصريين.. دايما أقول متخافوش ومتقلقوش من حاجة خالص”.

واستدرك محاولا التغطية على فشله وتدميره لاقتصاد الدولة:”احنا واجهنا أيام صعبة أوي في السنين اللي فاتت.. افتكروا التضحيات اللي اتقدمت وربنا هوِّنها علينا ووفقنا بفضله وكرمه علينا”.

وثمن الرئيس المصري التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والشرطة، وقال: “مصر بقت في حتة تانية بفضل الله سبحانه وتعالى”.

وكان الرئيس السيسي ، قد أجرى فجر اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، وتابع تدريب فترة إعداد الطلبة والطالبات الجدد الملتحقين حديثا بالأكاديمية وهو يرتدي بدلة رياضية؟

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وخلال جولة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، تابع الرئيس السيسي: «أنا بطمنكم على ولادكم وبقولكم خلوا بالكم منهم ومتأكلهمش كتير في الإجازة، علشان أحنا مرتبينهم، وإن شاء الله تسعدوا بيهم وينزلوا معاكوا بالسلامة ويجوا بعد أجازتهم بالسلامة وربنا يحفظهم».

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

انهيار الاقتصاد المصري

وتعاني مصر، من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدني قيمة الجنيه، بسبب سياسات السيسي التي دفعت باقتصاد مصر لجرف الهاوية.

وفي أواخر يناير / كانون الثاني الماضي، دافع السيسي عن المشروعات العملاقة التي أمر بإنشائها واستنزفت العملة الصعبة ما تسبب بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، حيث أكد أنها ليست السبب وراء الاضطرابات الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وتسارع التضخم.

واعتاد السيسي بين الفينة والأخرى سياسة التهوين على المصريين ودعوتهم للصبر والتقشف وشد البطون للتخفيف من معاناتهم التي امتدت لسنوات دون أفق للحل، بينما هو وأسرته وحاشيته يعيشون حياة البذخ والرفاهية.

وظهر ذلك جليا في مشهد ظهور ابنته آية السيسي، بحفل زفاف الأميرة إيمان بنت ملك الأردن عبدالله بن الحسين، حيث كانت ترتدي عقدا ماسيا سعره خيالي.

المصدريوتيوب، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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