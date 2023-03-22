السيسي مبتسما ومفتخرا بنفسه: “الحمد لله مصر النهاردة بقت في حتة تانية” (فيديو)

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وطن- في تصريحات أثارت غضب المصريين وسخريتهم في آن واحد، طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المواطنين على أحوالهم وقال إن “مصر بخير وتتقدم” حسب وصفه، بينما الواقع الفعلي لحياة المصريين يفضح تصريحاته “المعلبة”.

وقال “السيسي” في كلمة ألقاها أمام أهالي الطلبة المستجدين بأكاديمية الشرطة، ضمن جولة أجراها فجر اليوم، الأربعاء: “إحنا بخير.. دايما أقول الكلمة دي لما أقابل أهلي من المصريين.. دايما أقول متخافوش ومتقلقوش من حاجة خالص”.

واستدرك محاولا التغطية على فشله وتدميره لاقتصاد الدولة:”احنا واجهنا أيام صعبة أوي في السنين اللي فاتت.. افتكروا التضحيات اللي اتقدمت وربنا هوِّنها علينا ووفقنا بفضله وكرمه علينا”.

وثمن الرئيس المصري التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والشرطة، وقال: “مصر بقت في حتة تانية بفضل الله سبحانه وتعالى”.

وكان الرئيس السيسي ، قد أجرى فجر اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، وتابع تدريب فترة إعداد الطلبة والطالبات الجدد الملتحقين حديثا بالأكاديمية وهو يرتدي بدلة رياضية؟

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وخلال جولة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، تابع الرئيس السيسي: «أنا بطمنكم على ولادكم وبقولكم خلوا بالكم منهم ومتأكلهمش كتير في الإجازة، علشان أحنا مرتبينهم، وإن شاء الله تسعدوا بيهم وينزلوا معاكوا بالسلامة ويجوا بعد أجازتهم بالسلامة وربنا يحفظهم».

انهيار الاقتصاد المصري

وتعاني مصر، من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدني قيمة الجنيه، بسبب سياسات السيسي التي دفعت باقتصاد مصر لجرف الهاوية.

وفي أواخر يناير / كانون الثاني الماضي، دافع السيسي عن المشروعات العملاقة التي أمر بإنشائها واستنزفت العملة الصعبة ما تسبب بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، حيث أكد أنها ليست السبب وراء الاضطرابات الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وتسارع التضخم.

واعتاد السيسي بين الفينة والأخرى سياسة التهوين على المصريين ودعوتهم للصبر والتقشف وشد البطون للتخفيف من معاناتهم التي امتدت لسنوات دون أفق للحل، بينما هو وأسرته وحاشيته يعيشون حياة البذخ والرفاهية.

وظهر ذلك جليا في مشهد ظهور ابنته آية السيسي، بحفل زفاف الأميرة إيمان بنت ملك الأردن عبدالله بن الحسين، حيث كانت ترتدي عقدا ماسيا سعره خيالي.