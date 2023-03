فيديو مروع لإضرام النار في رجل مسلم أثناء عودته من المسجد في برمنغهام البريطانية!

- Advertisement -

وطن – كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الشرطة لقت القبض على رجل للاشتباه في محاولته القتل العمد بعد إضرامه النار في رجل أثناء عودته إلى منزله من مسجد في برمنغهام، مؤكدة أن التحقيق يدعمه ضباط مكافحة الإرهاب.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن الضحية كان عائدا إلى منزله من مسجد طريق دودلي عندما اقترب منه رجل آخر حسبما ورد، وتم رش الضحية بمادة غير معروفة قبل أن يضرم النار في سترته ، مما تسبب في حروق في وجهه.

Shocking CCTV Footage: Trigger Warning!

An elderly man was set on fire while on his way back from mosque.

Location: Off Dudley Road, #Birmingham.

He’s in a critical condition.

Does anyone recognise the attacker?! pic.twitter.com/6s8CizpOYA

— DOAM (@doamuslims) March 21, 2023