الأربعاء, مارس 22, 2023
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الهدهد

فيديو مروع لإضرام النار في رجل مسلم أثناء عودته من المسجد في برمنغهام البريطانية!

الشرطة البريطانية القت القبض على المشتبه وتم نقل الرجل إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة

كتب سالم حنفي
إحراق مسلم في بريطانيا watanserb.com
الشرطة البريطانية تلق القبض على مشتبه به بإحراق رجل مسلم في أحد شوارع لندن
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وطن – كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الشرطة لقت القبض على رجل للاشتباه في محاولته القتل العمد بعد إضرامه النار في رجل أثناء عودته إلى منزله من مسجد في برمنغهام، مؤكدة أن التحقيق يدعمه ضباط مكافحة الإرهاب.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن الضحية كان عائدا إلى منزله من مسجد طريق دودلي عندما اقترب منه رجل آخر حسبما ورد، وتم رش الضحية بمادة غير معروفة قبل أن يضرم النار في سترته ، مما تسبب في حروق في وجهه.

جروح خطيرة

وتم نقل الرجل إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة لا يُعتقد أنها تهدد حياته، حسب صحيفة “الغارديان“.

وبحسب الصحيفة، فقد ألقي القبض على الرجل يوم الثلاثاء ، للاشتباه في محاولته القتل على طريق دودلي، وأنه لا يزال في الحجز.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إنها كانت على علم بحادث مماثل في منطقة إيلينغ بلندن وإنها تعمل مع شرطة العاصمة للتحقيق فيما إذا كانت هناك صلة بينهما.

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وقال تش سوبت ريتشارد نورث ، قائد شرطة ويست ميدلاندز في برمنغهام ويست: “ظل ضباطنا يعملون طوال الليل لتحديد ما حدث ومن المسؤول”.

وأضاف:”نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونستخدم جميع الموارد المتاحة لنا. نحن نفتح أذهاننا لدوافع المهاجم ولن نتكهن أكثر في هذه المرحلة”.

الشرطة تفحص جميع كاميرات المراقبة في المكان

وتابع:”نحن نفحص الدوائر التلفزيونية المغلقة ونتحدث إلى الشهود. لقد تحدثت إلى الناس هذا الصباح ، ولذا فأنا أعرف مدى قلقهم وأن الناس يبحثون عن الإجابات. نحن مصممون على الحصول على هذه الإجابات في أقرب وقت ممكن ، وأود أن أحث المجتمع على العمل معنا وتجنب أي تكهنات في هذه المرحلة “.

وأضاف: “يتواصل تحقيقنا بدعم من شرطة مكافحة الإرهاب في West Midlands CTU ، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى قدرات متخصصة للمساعدة في تحديد الظروف الكاملة المحيطة بالحادث”.

وأردف:”لدينا ضباط يقومون بدوريات في المنطقة المحلية لطمأنة الناس ونقوم بزيارة المؤسسات الدينية المحلية لإبقائهم على اطلاع.”

كما طُلب من أي شخص لديه معلومات الاتصال بشرطة ويست ميدلاندز عبر الدردشة الحية على موقع القوة ، أو الاتصال بـ Crimestoppers على 0800555111.

المصدرالغارديان + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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