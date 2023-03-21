ظهور نادر لوالدة محمد صلاح.. احتضنها في عيد الأم ولم ينس والده أيضا (شاهد)

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وطن- شارك اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له رفقة والديه في مسقط رأسه مدينة “بسيون” التابعة لمحافظة الغربية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

محمد صلاح مع والديه

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على موقع “تويتر” صورتين له برفقة أمه وأبيه مع وضع رمز قلب فوق الصورتين.

حيث لم يكتف بصورة أمه فقط، لكن وضع صورة أبيه أيضًا.

وتفاعل متابعو الفرعون المصرى مع الصور التى نشرها اللاعب ولاقت الكثير من التعليقات والأمنيات بدوام الصحة والعافية لهما.

وتأتي زيارة محمد صلاح إلى مصر، بالتوازي مع انضمامه إلى معسكر منتخب مصر، استعدادا لمباراة مالاوى فى التصفيات الأفريقية.

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وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، المران الأول، بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي في المعسكر، الذي انطلق أمس استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 24 و28 في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

🔴📸 | فيتوريا يستقبل اللاعبين قبل انطلاق معسكر المنتخب 🇪🇬 استقبل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اللاعبين في اليوم الأول لانطلاق معسكر الاستعداد لمباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2024. pic.twitter.com/TE4KxIuAA3 — EFA.eg (@EFA) March 20, 2023

وشارك في المران 15 لاعبا، هم: محمد الشناوي محمد صبحي و محمد عبد المنعم و محمد هاني و أحمد فتوح، وهشام صلاح وطارق حامدو مروان عطية وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي ومحمود حمادة.

بالإضافة لمحمود كهربا وسيد زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد، وكذلك محمد أحمد حارس المنتخب الأوليمبي، لوجود حارسين فقط في المران نظرًا لعدم وصول لاعبي بيراميدز للمعسكر، وانضمامهم لفندق المنتخب في التاسعة مساء الإثنين، بعد عودتهم من المغرب عقب مواجهة فريق الجيش الملكي في الكونفدرالية.

تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي

وأعلن اتحاد الكرة تلقيه موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجعًا بمباراة منتخب مصر ضد مالاوى على ملعب استاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى.

هذا وضمت قائمة منتخب مصر لمباراة مالاوي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.