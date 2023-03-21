الثلاثاء, مارس 21, 2023
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ظهور نادر لوالدة محمد صلاح.. احتضنها في عيد الأم ولم ينس والده أيضا (شاهد)

التحق نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بمعسكر تدريب المنتخب المصري قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام مالاوي في إطار تصفيات الأمم الأفريقية

كتب فهمي الورغمي
ظهور نادر لوالدة محمد صلاح watanserb.com
ظهور نادر لوالدة محمد صلاح
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وطن- شارك اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له رفقة والديه في مسقط رأسه مدينة “بسيون” التابعة لمحافظة الغربية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

محمد صلاح مع والديه

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على موقع “تويتر” صورتين له برفقة أمه وأبيه مع وضع رمز قلب فوق الصورتين.

حيث لم يكتف بصورة أمه فقط، لكن وضع صورة أبيه أيضًا.

محمد صلاح مع والديه
محمد صلاح مع والديه
محمد صلاح مع والديه
محمد صلاح مع والديه

وتفاعل متابعو الفرعون المصرى مع الصور التى نشرها اللاعب ولاقت الكثير من التعليقات والأمنيات بدوام الصحة والعافية لهما.

وتأتي زيارة محمد صلاح إلى مصر، بالتوازي مع انضمامه إلى معسكر منتخب مصر، استعدادا لمباراة مالاوى فى التصفيات الأفريقية.

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وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، المران الأول، بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي في المعسكر، الذي انطلق أمس استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 24 و28 في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وشارك في المران 15 لاعبا، هم: محمد الشناوي محمد صبحي و محمد عبد المنعم و محمد هاني و أحمد فتوح، وهشام صلاح وطارق حامدو مروان عطية وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي ومحمود حمادة.

بالإضافة لمحمود كهربا وسيد زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد، وكذلك محمد أحمد حارس المنتخب الأوليمبي، لوجود حارسين فقط في المران نظرًا لعدم وصول لاعبي بيراميدز للمعسكر، وانضمامهم لفندق المنتخب في التاسعة مساء الإثنين، بعد عودتهم من المغرب عقب مواجهة فريق الجيش الملكي في الكونفدرالية.

رحيل محمد صلاح إلى الدوري الإسباني
رحيل محمد صلاح إلى الدوري الإسباني

تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي

وأعلن اتحاد الكرة تلقيه موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجعًا بمباراة منتخب مصر ضد مالاوى على ملعب استاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى.

هذا وضمت قائمة منتخب مصر لمباراة مالاوي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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