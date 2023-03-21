رد فعلها كان صادماً.. مدرس تونسي يطلب يد تلميذته في المقهى ويثير موجة غضب! (شاهد)

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وطن – في واقعة جديدة من ضمن الوقائع الغريبة التي شهدتها تونس مؤخرا، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بمقطع فيديو مثير يوثق قيام استاذ بطلب يد تلميذته التي لم تتجاوز الـ16 عاما للزواج في أحد المقاهي بحضور زملائها.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن“، قيام الأستاذ بالجثو على ركبته، وإطلاق عبارات الغزل والحب للتلميذة.

وكان رد فعل التلميذة صادما، حيث لم ترفض العرض، مبدية موافقتها على الفور قبل أن يقوم بتقديم خاتم الخطوبة لها، وسط هتاف المتواجدين في المكان.

" مقطع متداول " استاذ يطلب يد تلميذته للزواج 💍👀! pic.twitter.com/HnvCJ65Mo2 — لحظات – MOMENTS (@mennts) March 20, 2023

وعقب إعلانها الموافقة على طلبه، قام الأستاذ بإلباس التلميذة الخاتم في إصبعها، مع سلسلة ذهبية ألبسها إياها أيضا في يدها، وسط زغاريد الحضور وهتافات العاملين في المقهى.

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الواقعة لاقت موجة استنكار واسعة من قبل الناشطين التونسيين على موقع التواصل، حيث استغرب الكثيرون حدوث مثل هذا الامر بين معلم وتلميذة تعتبر “طفلة”، متسائلين عن دور وزارة التربية والتعليم في مثل هذا الامر.

وفي هذا السياق، قال أحد المعلقين:” أستاذ كيعقل على عام الفيل ويطلب،الزواج من طفلة هههه يبدوا انه لديه عقلية وأخلاق أستاذ”.

واستنكر “عبد جلاسي” ما يحدث في بلاده تونس، بالقول:” العلماء وجدوا كوكب صالح للعيش انا ماشي معاهم و هوما ربي يهنيهم و يهني تونس معاهم”.

وقال علي محمدي مستنكرا ما جرى:” لا حول الله يا رب . تشلك التعليم اقسم بالله “.

أما “إيزابيل فورتونا” فقالت متسائلة:” وينو وزير تربية ويني تربية بوها وينو بوها وينو عقلو هو مدامو يربي فل اجيال وهو من جيهة اخرى مخو مش فتدريس وهي مرخسها وتتضيحك وكانها مفبلهاش.كمل خطبها من عند المدير واكهو”.

وقبل أشهر قليلة، وتحديدا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماع في تونس بتناول فيديوهات غريبة، لسيدة تونسية تعلن أنها ستتزوج من رجلين في آن واحد.

العدل بين الزوجين!

وظهرت السيدة التونسية التي تسمي نفسها “الحاجة سندس”، في مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك”، لتتوّج نفسها كأول تونسية تتزوج من رجلين معاً.

🚨امرءة تجمع بين زوجين بالقانون🚨

الحجة سندس التونسية قررت ان تطبق القانون وتتزوج بزوجين فى نفس الوقت pic.twitter.com/48Yx5zGdGV — الاحداث العالمية الحربية🚨 news (@BnshKhaled) December 21, 2022

وأشارت الحاجة سندس إلى أنها حصلت على موافقة زوجيها الاثنين، منوّهة إلى أن موعد الزفاف سيكون في الشهر الجاري.

وتعهّدت الحاجة سندس في مقطع فيديو آخر، بأنها ستعدل بين الزوجين.

القانون لا يمنع

وزعمت السيدة التونسية حينها، أنّ قانون بلادها لا يمنع زواج المرأة من رجلين، على الرغم من منعه تعدد الزوجات للرجال.

وعبّرت سندس عن سعادتها لإقدامها على هذه الخطوة، داعيةً أصدقاءها لحضور زفافها كأول تونسية ترتبط بزوجين.