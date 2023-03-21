الثلاثاء, مارس 21, 2023
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حياتنا

رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ”أحمد الفيشاوي” وتكشف فرق السن بينهما!

ظهر أحمد الفيشاوي وهو يجلس في أحضان رانيا التي كانت ترتدي فستاناً أحمر قصيراً بفتحة صدر تكشف الكثير

كتب رفيف عبدالله
رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ
رانيا يوسف
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وطن– أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل بحديثها عن فرق السن بينها وبين مواطنها الفنان أحمد الفيشاوي.

“مش أكبر منه أوي”

جاء ذلك خلال برومو حلقة رانيا يوسف في برنامج حبر سري، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، والمذاع عبر شاشة القاهرة والناس.

وأجابت رانيا يوسف، على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم “إيه حكاية أحمد الفيشاوي مع الستات الأكبر منه”.

وتقول رانيا يوسف عن ارتباطها بأحمد الفيشاوي بعد صورهما معاً: “أنا مش أكبر أوي منه، دول هما ثلاث سنين مش قصة يعني”.

لست نادمة

وتتحدث رانيا يوسف خلال الحلقة عن أزمة فستانها الشهير، وتقول: “مش ندمانة أوي على فستان البطانة لأن أنا كنت شايفة أنه عادي”.

وعن أزمتها مع المذيع العراقي نزار الفارس، ردت رانيا: “أنا استقبلت المذيع لأنه ليس مصريا وكان بيتحايل عليا أن هو يعمل الإنترفيو عشان يتشهر في مصر ويشتغل”.

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كما تحدثت رانيا عن الفنانة زينة قائلة: “نجوميتي أكتر من نجومية زينة ونجوميتي أنا عملتها بنفسي ومحدش ساعدني بمكالمة تليفون”.

أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف

وكان أحمد الفيشاوي قد نشر صوراً من الاحتفال برأس السنة في أحد الأماكن. وظهر وهو يجلس في أحضان رانيا التي كانت ترتدي فستاناً أحمر قصيراً بفتحة صدر تكشف الكثير.

ولمّح أحمد الفيشاوي إلى أنّ الصور فقط من تحضيرات مسلسل “ورد وريحان”، الذي يجمعهما.

وكتب أحمد: “أعمل على سكريبت مسلسل ورد ريحان، واحتفل بالكريسماس مع واحدة من الممثلات المفضلين بالنسبة لي. وأطيب قلب رانيا يوسف“.

بدورها، نشرت رانيا صوراً أخرى وهي تقرأ السيناريو مع أحمد الفيشاوي، وعلّقت: “من تحضيرات فيلم ورد وريحان مع أحمد.. مستعدين؟”.

و أثارت رانيا قبلها الجدل بتصريحات خلال استضافتها في برنامج “صدى الملاعب”، الذي يقدّمه الإعلامي مصطفى الآغا.

لا للزواج مجددا

وقالت رانيا يوسف عن تصدّرها التريند دوماً: “مبعرفش أكذب في حياتي لأن بحب ربنا ومش بخاف منه ولا من البشر”.

وتابعت: “الناس دائما فهماني غلط لأن لما بتسأل بقول إجابات من قلبي”.

وحين سألها مصطفى الآغا، ما هو الشيء الذي تتمنى تغييره لو عاد بها الزمن؟، أجابت رانيا يوسف: “إذا عاد بي الزمن للوراء هغير إن متجوزش تاني ولا تالت مرة. يعني أتجوز مرة واحدة بس اللي هي الأولانية ومتجوزش تاني ولا تالت”.

وأشارت رانيا إلى أنها تتمنى العمل الفترة المقبلة مع مواطنها الفنان أحمد حلمي، لأنها تحب الكوميديا كثيراً. بحسب تعبيرها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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