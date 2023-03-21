الثلاثاء, مارس 21, 2023
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حياتنا

“رامز يا فرعوني”.. ياسمين عز تصرخ وتنهار في “رامز نيفر إند” (فيديو)

طالبت ياسمين عز النساء بعدم محادثة أزواجهن وهن حافيات في أحدث نصائحها التي تثير الجدل

كتب رفيف عبدالله
ياسمين عز
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وطن– وجد منتقدوا الإعلامية المصرية ياسمين عز، في وقوعها ضحية برنامج مقالب رامز جلال في رمضان 2023، فرصة للتعبير عن فرحتهم بذلك.

صوت صيفي أم شتوي؟

وتظهر ياسمين عز كإحدى الضحايا في برمو برنامج “رامز نيفر إند“، الذي نشره تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على تويتر.

وتنهار ياسمين عز في البرومو وتصرخ، كما يظهر في اللقطات التي تم نشرها.

وجاء في التعليقات: “يا ترى ح تستعمل صوتها الصيفي او الشتوي”.

رامز يا فرعوني

وتخيلت ناشطة رد فعل ياسمين عز، وكتبت: “ماراح تهاوشه.. بتقوله من حقك وابسط حقوقك تعمل معاي مقلب لان المراه لازم تاكل مقالب واذا كان راجل اكيد راح اسامحو “.

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وقال آخر: “حتقوله يا أستاذ رامز يافرعوني”.

وأكدت متابعة أنها ستشاهد البرنامج فقط لتشاهد ياسمين عز، وكتبت: “انا مبحبش اتفرج علي رامز بس هتفرج عشانها.. يعني لو لينا نصيب نعيش”.

وسخر ناشط: “بعد الحلقة هتطلع تسب للفرعون واللي جابوا الفرعون وهنسمعها بالطبقة الصيفي”.

وعقبت أخرى: “اللهم لا شماته ويا فرحة الستات والرجاله فيكى واهي فرصه حلوة عشان نسمع صوتك الشتوى والصيفي”.

نصائح ياسمين عز

الجدير بالذكر، أن أحدث نصائح ياسمين عز المثيرة للجدل، ألا تتنفس المرأة بحضور زوجها، وتستأذنه قبل الذهاب إلى الحمام.

وقالت ياسمين في برنامجها “كلام الناس” على قناة  (MBC مصر): “تنفس النساء المصاحب لتنفس الرجال في حالة عصبية قد يكون سببا لمشكلة زوجية”.

كما طالبت ياسمين عز، النساء بعدم محادثة أزواجهن وهن حافيات.

وقالت: “مينفعش تكلمي جوزك فرعونك في التليفون وانتي حافية. لازم تكلميه وحاجة في رجلك. عشان لو كلمتي جوزك وانتي حافية الكلام هيطلع من رجلك. لكن لو انتي لابسة حاجة في رجلك الكلام هيطلع من قلبك”.

وتابعت “ولو لابسة بيجامة الكلام يطلع من البيجامة. ولو لابسة جلابية الكلام يطلع من الجلابية. ولو لابسة فستان الكلام يطلع من الفستان”.

رامز نيفر إند

وكان الفنان المصري “رامز جلال” المشهور ببرامج المقالب، أعلن منذ أيام عن برنامجه الجديد لرمضان 2023 “رامز نيفر إند”، بدعم من الهيئة العامة للترفيه وسيتمّ بثّه عبر “إم بي سي MBC مصر”.

وكان رامز جلال قال في منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قبل أيام، مُعلناً عن برنامجه الجديد للموسم الرمضاني: “بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين”.

وتابع: “بعون الله رامز نيفر اند .. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان”.

ويظهر رامز جلال في الإعلان الترويجي وهو يمتطي ثوراً بدا وكأنه يجري في الصحراء، بينما كان يحمل في يده فانوس رمضان الشهير مرتدياً بدلة مطلية باللون الذهبي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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