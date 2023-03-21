بيكيه يتحدث عن فضح شاكيرا لخيانته.. لن أدفع المال للتنظيف!

- Advertisement -

وطن– كان العام الأخير في حياة جيرارد بيكيه، يدور حول انفصاله عن شاكيرا.

خلال الأشهر القليلة الماضية ، أثار كلاهما الكثير من الجدل والرأي العام بتداعيات انفصالهما، خاصة شاكيرا التي كرست أغانيها لانتقاد ومهاجمة والد أطفالها.

أنا سعيد

ومع ذلك ، لا يبدو أن مدافع برشلونة السابق يتأثر بتصرفات شاكيرا، كما أكد في مقابلة.

وقال بيكيه لصحيفة “إل باييس“: “أنا سعيد للغاية. حدثت تغيرات في حياتي واستطعت الحفاظ على سعادتي”.

في الواقع ، يقول بيكيه إنه يفعل حاليًا ما يريد وأنه يريد في جميع الأوقات أن يكون صادقًا مع نفسه.

وعلى الرغم من الانتقادات التي تلقاها بسبب خيانته لشاكيرا مع صديقته الحالية كلارا شيا. فإن بيكيه لا يكترث.

لن أدفع النقود

- Advertisement -

قال بيكيه: “الأشخاص الذين أهتم بهم والأشخاص الذين أحبهم هم الذين يعرفونني”. “أنا لا أهتم بأي شخص آخر.”

لذلك لا يهتم بيكيه كثيرًا بآراء الآخرين لدرجة أنه في الواقع لديه قاعدة واحدة يعيش بها.

وأشار بيكيه إلى أنه “في اليوم الذي أموت فيه ، سوف أنظر إلى الوراء وآمل أن أفعل دائمًا ما أريد القيام به. أريد أن أكون صادقًا مع نفسي. لن أنفق المال من أجل تنظيف وتلميع صورتي”.

أطفالي مسؤوليتي

من ناحية أخرى ، دافع اللاعب السابق عن موقفه وأشار إلى تورط أبنائه في الانفصال عن شاكيرا وما هو دورهم منذ إعلانه في يونيو الماضي.

وأضاف بيكيه: “تقع على عاتق كل شخص مسؤولية محاولة القيام بما هو أفضل لأطفاله”.

وهو يعتقد أيضًا أن وظيفة الوالدين هي “حماية” أطفالهم: “هذا ما أركز عليه وهذا عملي كأب”.

فيديو مسرب

ومع ذلك ، في الأشهر المقبلة ، من المتوقع أن يتوجه ساشا وميلان إلى ميامي مع شاكيرا ، نتيجة لاتفاق الحضانة الذي توصل إليه الزوجان السابقان منذ بعض الوقت.

ومؤخراً، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعُ فيديو مسرّب يكشف عن العلاقة المتوترة التي كانت تجمع “شاكيرا” وحماتها مونتسيرات برنابيو، والدة شريكها السابق جيرارد بيكيه.

وبحسب موقع “okdiario” الإسباني، فقد أظهر الفيديو المسرّب اللحظة المتوترة بين والدة بيكيه وشاكيرا، التي تمّ إسكاتها بإمساك فمها في منتصف الشارع.

ووفقاً للموقع فإنّ الفيديو يظهر أنّ العلاقة بين الفنانة الكولومبية ووالدة لاعب كرة القدم السابق؛ لم تكن ودية على الإطلاق.

Alguien cercano a la familia Piqué-Mebarak, que frecuentaba la casa de ellos, supuestamente dijo que ya había presenciado una discusión seria, en la que Montserrat Bernabeu (la ex suegra de Shakira) golpeó a Shakira en la cara frente a Gerard y sus hijos. pic.twitter.com/LTxrvt1XeR — Suite 16 (@suitedieciseis) March 15, 2023

وقال الموقع، إنّ الفيديو انتشر على شبكات التواصل لإثبات الطريقة التي تعامل بها مونتسيرات برنابيو والدةَ أحفادها، في الأماكن العامة.