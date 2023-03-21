السعودية تُعلن موعد أول أيام رمضان: “لم تثبت رؤية الهلال”

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وطن- ذكر الديوان الملكي السعودي في بيان عاجل له، الثلاثاء، أن المحكمة العليا قررت أن يوم، غدٍ الأربعاء 22 مارس 2023، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان، وأن بعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك.

الخميس أول أيام رمضان

وأوضح بيان المحكمة العليا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان في مرصد “تمير”، وعليه يكون، غدا الأربعاء، المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

#عاجل#الديوان_الملكي:

المحكمة العليا : يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444 هـ.#واس pic.twitter.com/a3HRhtEMok — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 21, 2023

من جانبه هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بقرب حلول شهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتابعت الوكالة في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر ورصدته (وطن): “ويبتهل إلى المولَى جل وعلا أن يحمل في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع بشارات الأمل والسلام.”

#خادم_الحرمين_الشريفين يهنئ المواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بقرب حلول شهر #رمضان المبارك، ويبتهل إلى المولَى جل وعلا أن يحمل في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع بشارات الأمل والسلام.#واس pic.twitter.com/bDvR692aTR — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 21, 2023

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جدير بالذكر أن مراصد السعودية الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك، كانوا قد استعدوا لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية، إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء، اليوم الثلاثاء.

عدد ساعات الصيام في رمضان

وفي سياق آخر سيصوم المسلمون في الدول العربية نحو 15 ساعة يوميا في المتوسط.

ولكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الشهر الكريم بين دولة وأخرى وفق خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء.

كما يتفاوت عدد ساعات الصيام أيضا داخل الدول ذاتها، وبالذات في الدول ذات المساحات الشاسعة، مثل الجزائر والسعودية على سبيل المثال لا الحصر.

وتختلف ساعات الصيام في بداية شهر رمضان عنها في نهايته، وغالبا ما تزيد بضع دقائق كل يوم بسبب اقترابنا من شهر الصيف الذي تزيد فيه ساعات النهار.

وستشهد دولة جزر القمر أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2023، إذ سيصوم المسلمون فيها نحو 12 ساعة و37 دقيقة فقط.

فيما ستشهد دول المغرب العربي عموما أطول ساعات للصيام في الشهر المبارك، وستكون الأطول في الجزائر وتونس، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.