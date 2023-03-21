الثلاثاء, مارس 21, 2023
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السعودية تُعلن موعد أول أيام رمضان: “لم تثبت رؤية الهلال”

المحكمة العليا في السعودية أعلنت أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشعبان، ويكون الخميس أول أيام رمضان

كتب باسل النجار
السعودية تُعلن موعد أول أيام رمضان watanserb.com
السعودية تُعلن موعد أول أيام رمضان
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وطن- ذكر الديوان الملكي السعودي في بيان عاجل له، الثلاثاء، أن المحكمة العليا قررت أن يوم، غدٍ الأربعاء 22 مارس 2023، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان، وأن بعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك.

الخميس أول أيام رمضان

وأوضح بيان المحكمة العليا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان في مرصد “تمير”، وعليه يكون، غدا الأربعاء، المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جانبه هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بقرب حلول شهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتابعت الوكالة في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر ورصدته (وطن): “ويبتهل إلى المولَى جل وعلا أن يحمل في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع بشارات الأمل والسلام.”

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جدير بالذكر أن مراصد السعودية الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك، كانوا قد استعدوا لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية، إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء، اليوم الثلاثاء.

خادم الحرمين الشريفين يهنئ المواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بقرب حلول شهر رمضان المبارك
خادم الحرمين الشريفين يهنئ المواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بقرب حلول شهر رمضان المبارك

عدد ساعات الصيام في رمضان

وفي سياق آخر سيصوم المسلمون في الدول العربية نحو 15 ساعة يوميا في المتوسط.

ولكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الشهر الكريم بين دولة وأخرى وفق خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء.

كما يتفاوت عدد ساعات الصيام أيضا داخل الدول ذاتها، وبالذات في الدول ذات المساحات الشاسعة، مثل الجزائر والسعودية على سبيل المثال لا الحصر.

وتختلف ساعات الصيام في بداية شهر رمضان عنها في نهايته، وغالبا ما تزيد بضع دقائق كل يوم بسبب اقترابنا من شهر الصيف الذي تزيد فيه ساعات النهار.

وستشهد دولة جزر القمر أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2023، إذ سيصوم المسلمون فيها نحو 12 ساعة و37 دقيقة فقط.

فيما ستشهد دول المغرب العربي عموما أطول ساعات للصيام في الشهر المبارك، وستكون الأطول في الجزائر وتونس، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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