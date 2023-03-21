الإعلام الإسباني يُهاجم بنزيما بعد مواجهة الكلاسيكو.. ماذا قالوا عنه؟!

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وطن- هاجمت الصحف الإسبانية أسطورة ريال مدريد الحالية كريم بنزيما، بتقييم كارثي بعد مشاركته في قمة الكلاسيكو الماضية، أمام الغريم التقليدي برشلونة التي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وقالت صحفية (آس) الإسبانية، عن أداء لاعب ريال مدريد كريم بنزيما في مواجهة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، ” بنزيما لم يكن موجوداً في المباراة. وبدأ كأنه بعيداً آلاف الأميال عن اللاعب الذي توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب”.

تقييم بنزيما في مواجهة الكلاسيكو

كما ولم تتوانى الصحف المدريدية، بالانتقاد اللاذع للنجم الفرنسي كريم بنزيما، نقطة صفر لأدائه في المباراة.

من جانبه، وصفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، النجم الفرنسي بنزيما بأشد العبارات القاسية، ” بنزيما لم يكن هنا، على الأقل لم يكن اللاعب الذي نعرفه”.

‼ ¿QUÉ LE PASA A BENZEMA? 💥 El francés, señalado tras un partido mediocre en el Camp Nou… ➡️ Se viene debate intenso en #ChiringuitoClásico. pic.twitter.com/AagJUfGoFm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 19, 2023

لكن في ذات الوقت تحدثت الصحيفة عن الإصابات العضلية التي تؤثر على أداء اللاعب في مواجهة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.

أهداف بنزيما مع ريال مدريد

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وفي ذات السياق، علق برنامج (الشيرينغويتو) الإسباني على أداء كريم بنزيما، “قدم اللاعب الأداء الضعيف في المباراة داخل ملعب الكامب نو”.

وسجل الفرنسي بنزيما 11 هدفاً لهذا الموسم، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا). كما وبفارق 4 أهداف عن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في صدارة الهدافين برصيد 15 هدفاً.

كما وينتهي عقد كريم بنزيما مع الفريق الملكي الأبيض، مع نهاية الموسم الجاري، في ظل حديث التقارير الإسبانية عن تجديد عقد اللاعب لموسم آخر إضافي.

يذكر بأن فريق برشلونة ينفرد على الصدارة من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 68 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.