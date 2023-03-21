الثلاثاء, مارس 21, 2023
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رياضة

الإعلام الإسباني يُهاجم بنزيما بعد مواجهة الكلاسيكو.. ماذا قالوا عنه؟!

الصحف الإسبانية تنتقد أسطورة ريال مدريد بنزيما بأشد العبارات القاسية بعد مواجهة الكلاسيكو

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد watanserb.com
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد
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وطن- هاجمت الصحف الإسبانية أسطورة ريال مدريد الحالية كريم بنزيما، بتقييم كارثي بعد مشاركته في قمة الكلاسيكو الماضية، أمام الغريم التقليدي برشلونة  التي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وقالت صحفية (آس) الإسبانية، عن أداء لاعب ريال مدريد كريم بنزيما في مواجهة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، ” بنزيما لم يكن موجوداً في المباراة. وبدأ كأنه بعيداً آلاف الأميال عن اللاعب الذي توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب”.

تقييم بنزيما في مواجهة الكلاسيكو

كما ولم تتوانى الصحف المدريدية، بالانتقاد اللاذع للنجم الفرنسي كريم بنزيما، نقطة صفر لأدائه في المباراة.

من جانبه، وصفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، النجم الفرنسي بنزيما بأشد العبارات القاسية، ” بنزيما لم يكن هنا، على الأقل لم يكن اللاعب الذي نعرفه”.

لكن في ذات الوقت تحدثت الصحيفة عن الإصابات العضلية التي تؤثر على أداء اللاعب في مواجهة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.

بنزيما وبيريز
بنزيما وبيريز

أهداف بنزيما مع ريال مدريد

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وفي ذات السياق، علق برنامج (الشيرينغويتو) الإسباني على أداء كريم بنزيما، “قدم اللاعب الأداء الضعيف في المباراة  داخل ملعب الكامب نو”.

وسجل الفرنسي بنزيما 11 هدفاً لهذا الموسم، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا). كما وبفارق 4 أهداف عن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في صدارة الهدافين برصيد 15 هدفاً.

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كما وينتهي عقد كريم بنزيما مع الفريق الملكي الأبيض، مع نهاية الموسم الجاري، في ظل حديث التقارير الإسبانية عن تجديد عقد اللاعب لموسم آخر إضافي.

يذكر بأن فريق  برشلونة ينفرد على الصدارة من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 68 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

المصدروطن + آس + ماركا + الشيرينغويتو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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