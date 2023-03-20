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مشاهد صادمة لسيارة الأميرة ديانا ليلة وفاتها في الجزء الـ6 من “The Crown”

تظهر الصور التي كشفت عنها صحيفة "ميرور" البريطانية، نسخة طبق الأصل من السيارة المحطمة بعجلة أمامية ملتوية وغطاء محرك وزجاج أمامي محطم

كتب فهمي الورغمي
الأميرة ديانا watanserb.com
الأميرة ديانا
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وطن- أحدث ظهور سيارة الأميرة ديانا، التي لقيت حتفها داخلها عقب حادث مأساوي في عام 1997، في أحد مشاهد مسلسل “The Crown” أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سيارة الأميرة ديانا ليلة وفاتها

وظهر في برومو الجزء السادس من مسلسل “The Crown” إعادة تمثيل لمشاهد مؤلمة تتحدث عن وفاة الأميرة ديانا، أميرة ويلز.

في هذا الجزء، سيتحدث المسلسل عما بعد انهيار الزواج بين الملك تشارلز وديانا، أميرة ويلز، و سيتعمق المسلسل في حياتهم بعد الطلاق بما في ذلك علاقة ديانا بدودي فايد.

على الرغم من تطور علاقتهما الرومانسية والإشاعات التي لفتها، كان فايد يستعد لخطبة الأميرة الراحلة، لكنهما توفيا في أغسطس 1997 بعد حادث مميت في نفق بونت دي ألما في باريس.

ويبدو أن هذه السيارة أُعيد تصميمها لتكون جزءًا من أحداث الموسم القادم من المسلسل، حيث تصور ليلة وفاة الأميرة ديانا ودودي الفايد، بعد تحطم السيارة التي كانا يستقلانها في نفق بونت دي ألما في باريس.

مشاهد صادمة لسيارة الأميرة ديانا ليلة وفاتها
مشاهد صادمة لسيارة الأميرة ديانا ليلة وفاتها

وتظهر الصور التي كشفت عنها صحيفة “ميرور” البريطانية، نسخة طبق الأصل من السيارة المحطمة بعجلة أمامية ملتوية وغطاء محرك وزجاج أمامي محطم.

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وأشارت التقارير، إلى أن هذه السيارة تم نقلها إلى باريس سرًا، وتم إخفاؤها تحت غطاء من القماش المشمع، وهي أيضًا واحدة من مركبتين تم نقلهما العام الماضي إلى باريس للتصوير.

مشاهد صادمة لسيارة الأميرة ديانا ليلة وفاتها
مشاهد صادمة لسيارة الأميرة ديانا ليلة وفاتها
مشاهد صادمة لسيارة الأميرة ديانا ليلة وفاتها
مشاهد صادمة لسيارة الأميرة ديانا ليلة وفاتها

كيف تم تصوير المشهد المأساوي؟

تُظهر الصور المتداولة السيارة مدمرة تمامًا مع تحطم غطاء المحرك وترك لوحة العدادات من الزجاج الأمامي.

يُعتقد أنه تم نقل السيارة المشوهة إلى باريس تحت القماش المشمع، لتصوير المشاهد المأساوية التي توثق اللحظات الأخيرة من حياة ديانا المأساوية.

وفي حديثه إلى MailOnline، قال أحد المصادر: “أعتقد أن الكثير من الناس سيجدون الأمر مريضًا جدًا لأنهم دخلوا في مثل هذه التفاصيل لإعادة إنشاء كيفية تحطيم السيارة.

وتابع: “أعتقد أنه سيسبب الكثير من الانزعاج من العائلة المالكة ، إذا كانت هناك أي عائلة أخرى ، فأنا لست متأكدًا من أنهم سيفعلون ذلك.”

يأتي ذلك، على الرغم من إصرار Netflix سابقًا على عدم بث اللحظة الدقيقة للتحطم المميت على الشاشات.

في غضون ذلك، أصر صديق سابق لديانا في وقت سابق على أن المسلسل سيخاطر بإرغام الأميرين ويليام وهاري على استعادة “أكثر الأوقات إيلاما في حياتهما”.

المصدرصحيفة "ميرور" البريطانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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