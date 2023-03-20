الإثنين, مارس 20, 2023
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لقطات جديدة لحادثة نفوق ملايين الأسماك في نهر أسترالي (فيديو مفزع)

حادثة نفوق ملايين الأسماك في نهر دارلينج في أستراليا وقعت جراء نقص معدلات الأكسجين في الماء

كتب خالد السعدي
نفوق الأسماك في أستراليا watanserb.com
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وطن – أظهر لقطات جديدة وُصفت بـ”المفزعة”، لحادثة نفوق ملايين الأسماك في نهر دارلينج في أستراليا جراء نقص معدلات الأكسجين في الماء.

وشوهد في مقطع الفيديو، الأسماك النافقة وهي ممتدة على مساحة شاسعة للغاية فوق سطح النهر، ما أدّى إلى انسداد النهر، وسط انبعاث روائح كريهة في المنطقة.

نفوق ملايين الأسماك

وكان سكان مدينة مينيندي في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، قد أبلغوا عن نفوق ملايين الأسماك في النهر الواقع بالمدينة، فيما قالت هيئة الأنهار بالولاية إن ذلك كان نتيجة لموجة حارّة مستمرة تؤثر على نهر دارلينج-باكا.

ووصف سكان محليون، ما جرى بأنه أكبر حادثة لنفوق الأسماك في المدينة، والتي شهدت نفوقاً كبيراً آخر للأسماك قبل ثلاث سنوات فقط.

إدارة الصناعات الأولية تتحدث عن ظروف قاسية

وقالت إدارة الصناعات الأولية في نيو ساوث ويلز إن الموجة الحارة تضع “مزيداً من الضغط على النظام الذي واجه ظروفًا قاسية من الفيضانات واسعة النطاق”.

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وأضافت في بيان: “تفهم إدارة شؤون الإعلام في نيو ساوث ويلز أن أحداث موت الأسماك تبعث على الحزن للمجتمع المحلي، وخاصة في منطقة دارلينغ-باكا السفلى”.

ووفق البيان، ترتبط وفيات الأسماك هذه بانخفاض مستويات الأكسجين في الماء (هيبوكسيا) مع انحسار مياه الفيضان، يتم تركيز كميات كبيرة من الأسماك بما في ذلك سمك الشبوط والرنجة البوني والعناصر الغذائية والمواد العضوية من السهل الفيضان مرة أخرى في قناة النهر.

ويؤدي الطقس الحار الحالي في المنطقة أيضًا إلى تفاقم نقص الأكسجين، حيث أن المياه الأكثر دفئا تحمل أكسجين أقل من الماء البارد، كما أن الأسماك لديها احتياجات أعلى من الأكسجين في درجات حرارة أدفأ.

ويعيش حوالي 500 شخص في المدينة الواقعة في أقصى غرب نيو ساوث ويلز ويعد نهر دارلينج باكا جزءاً من حوض موراي دارلينج وهو أكبر نظام نهري في أستراليا.

وأصبحت موجات الحر أكثر شدة وتدوم لفترة أطول بسبب تغير المناخ، وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بدء العصر الصناعي وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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