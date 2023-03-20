لقطات جديدة لحادثة نفوق ملايين الأسماك في نهر أسترالي (فيديو مفزع)

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وطن – أظهر لقطات جديدة وُصفت بـ”المفزعة”، لحادثة نفوق ملايين الأسماك في نهر دارلينج في أستراليا جراء نقص معدلات الأكسجين في الماء.

وشوهد في مقطع الفيديو، الأسماك النافقة وهي ممتدة على مساحة شاسعة للغاية فوق سطح النهر، ما أدّى إلى انسداد النهر، وسط انبعاث روائح كريهة في المنطقة.

Around 500 people live in the town in far-west New South Wales. The Darling-Baaka river is a part of the Murray Darling Basin,

Australia's largest river system. Millions of dead fish.

Lillith Darling and her prince of children Baarak Obama.

OOOh that smell. #JOHNS #KENNY pic.twitter.com/URxPDsSxdg — SP3RI7Z (@Sp3Ri7) March 18, 2023

نفوق ملايين الأسماك

وكان سكان مدينة مينيندي في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، قد أبلغوا عن نفوق ملايين الأسماك في النهر الواقع بالمدينة، فيما قالت هيئة الأنهار بالولاية إن ذلك كان نتيجة لموجة حارّة مستمرة تؤثر على نهر دارلينج-باكا.

ووصف سكان محليون، ما جرى بأنه أكبر حادثة لنفوق الأسماك في المدينة، والتي شهدت نفوقاً كبيراً آخر للأسماك قبل ثلاث سنوات فقط.

إدارة الصناعات الأولية تتحدث عن ظروف قاسية

وقالت إدارة الصناعات الأولية في نيو ساوث ويلز إن الموجة الحارة تضع “مزيداً من الضغط على النظام الذي واجه ظروفًا قاسية من الفيضانات واسعة النطاق”.

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وأضافت في بيان: “تفهم إدارة شؤون الإعلام في نيو ساوث ويلز أن أحداث موت الأسماك تبعث على الحزن للمجتمع المحلي، وخاصة في منطقة دارلينغ-باكا السفلى”.

ووفق البيان، ترتبط وفيات الأسماك هذه بانخفاض مستويات الأكسجين في الماء (هيبوكسيا) مع انحسار مياه الفيضان، يتم تركيز كميات كبيرة من الأسماك بما في ذلك سمك الشبوط والرنجة البوني والعناصر الغذائية والمواد العضوية من السهل الفيضان مرة أخرى في قناة النهر.

ويؤدي الطقس الحار الحالي في المنطقة أيضًا إلى تفاقم نقص الأكسجين، حيث أن المياه الأكثر دفئا تحمل أكسجين أقل من الماء البارد، كما أن الأسماك لديها احتياجات أعلى من الأكسجين في درجات حرارة أدفأ.

ويعيش حوالي 500 شخص في المدينة الواقعة في أقصى غرب نيو ساوث ويلز ويعد نهر دارلينج باكا جزءاً من حوض موراي دارلينج وهو أكبر نظام نهري في أستراليا.

وأصبحت موجات الحر أكثر شدة وتدوم لفترة أطول بسبب تغير المناخ، وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بدء العصر الصناعي وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات.