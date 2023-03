لقطات جديدة لحادثة نفوق ملايين الأسماك في نهر أسترالي (فيديو مفزع)

- Advertisement -

وطن – أظهر لقطات جديدة وُصفت بـ”المفزعة”، لحادثة نفوق ملايين الأسماك في نهر دارلينج في أستراليا جراء نقص معدلات الأكسجين في الماء.

وشوهد في مقطع الفيديو، الأسماك النافقة وهي ممتدة على مساحة شاسعة للغاية فوق سطح النهر، ما أدّى إلى انسداد النهر، وسط انبعاث روائح كريهة في المنطقة.

Around 500 people live in the town in far-west New South Wales. The Darling-Baaka river is a part of the Murray Darling Basin,

Australia's largest river system. Millions of dead fish.

