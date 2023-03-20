فاشية سموتريتش تُنهي وجود الأردن بـ”خريطة لإسرائيل الكبرى” وتل أبيب تتبرأ من وزيرها

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وطن- أدانت الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، استخدام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، خلال مشاركته في فعالية في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

فاشية سموتريتش تثير غضب الأردن والمجتمع الدولي

وقف “سموتريتش” خلال كلمة له بمؤتمر في فرنسا، أمس الأحد، إلى منصة مغطاة بما يبدو أنه نسخة مختلفة من العلم الإسرائيلي، تُظهر دولة الاحتلال بحدود موسعة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة والأردن، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

هذي خريطة الأردن وفلسطين 👇

وهذا سموتريتش الإرهابي وزير حالي في حكومة الاحتلال. وزير ماشي؟

شو رأي جماعة السلطة الفلسطينية؟ شو رأي المطبعين من الحكومة الأردنية؟

الصهاينة مش شايفين لا ضفة غربية وولا حتى أردن، وانتوا دايرين وراهم. pic.twitter.com/rU5XgzVkBX — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) March 20, 2023

وقال سموتريتش الذي يرأس حزبًا دينيًا قوميًا في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد: “هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”.

وتزامن خطاب سموتريتش، مع اللقاء الذي جمع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في منتجع شرم الشيخ المصري، لإجراء محادثات لوقف التصعيد قبل شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي.

سموتريتش: جميداتكوا وملوخياتكوا وعلى معبر جابر. pic.twitter.com/tI9263PRl3 — A Qazaz (@AQazaz) March 20, 2023

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هذا ووصفت الخارجية الأردنية، في بيان شاركته عبر حسابها الرسمي على تويتر سلوك سموتريتش، بأنه “يمثل تصرفا تحريضيا أرعنا، وخرقا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية”.

ودانت وزارة الخارجية الأردنية أيضا ما وصفته بـ”التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني”.

وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه التصرفات مؤكدة تحركها بكافة الإجراءات القانونية للتصدي لها.

كما أنه وفي خطوة تصعيدية، استدعى الأردن السفير الإسرائيلي للاحتجاج على سلوك سموتريتش.

استدعت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير الإسرائيلي في #عمّان، مساء اليوم، إثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي خريطة لإسرائيل تضم حدود #المملكة_الأردنية_الهاشمية و #الأراضي_الفلسطينية_المحتلة، وأبلغته بأن ذلك يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام. pic.twitter.com/0SCjIn9AhS — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 20, 2023

وفي السياق كذلك، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سنان المجالي، إن الوزارة تؤكد ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح “إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية”.

#وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين: تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي. — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 20, 2023

وعلى غرار تصريحاته حول الثقافة الفلسطينية وحادثة العلم التي أغضبت الجانب الأردني، أثار نفس الوزير غضبا عالميا في وقت سابق من هذا الشهر عندما دعا إلى “محو” بلدة فلسطينية.

#وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد. — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 20, 2023

تنديد فلسطيني ودولي بعنصرية سموتريتش

ندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بتصريحات سموتريتش، قائلا إنها بمثابة تحريض على العنف.

📹 استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإثنين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش حول عدم وجود شعب فلسطيني بأنها "تحريضية" ودليل "قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف". #فرانس_برس pic.twitter.com/tzVt9hz5wE — فرانس برس بالعربية (@AFPar) March 20, 2023

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إنكار القادة الإسرائيليين وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة في وطنه “يعزز بيئة تغذي التطرف اليهودي والإرهاب ضد شعبنا”.

ورفضت مصر، وهي أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، تصريحات سموتريتش أيضاً.

كما وصف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق تصريحات سموتريتش بأنها “غير مفيدة على الإطلاق” ، حيث قال للصحفيين في نيويورك: “من الواضح والجلي أن هناك شعبًا فلسطينيًا. وحقوقه تدعمها الأمم المتحدة”، حسب مانقلت عنه رويترز.

إسرائيل تطمئن الأردن

تفاعلت وزارة الخارجية الإسرائيلية مع تصريحات سموتريتش، وكتبت في وقت لاحق على تويتر: “إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن لعام 1994. ولم يطرأ أي تغيير على موقف دولة إسرائيل التي تعترف بوحدة أراضي المملكة الهاشمية”.

من جانبه، قال متحدث باسم سموتريتش إن العلم وُضع زخرفة من قبل منظمي المؤتمر وأن الوزير كان ضيفًا.

كما انتقد الحلفاء الغربيون لإسرائيل التصريحات الصادرة عن سموتريتش.

حيث قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: “نحن نعترض بشدة على هذا النوع من اللغة”.

وتابع: “لا نريد أن نرى أي خطاب أو أي عمل أو خطاب … يمكن أن يقف في طريق أو يصبح عقبة أمام حل الدولتين القابل للحياة، واللغة من هذا القبيل تفعل ذلك.”

بدوره، قال الاتحاد الأوروبي إنه “يأسف بشدة لتعليق آخر غير مقبول من الوزير سموتريتش”، واصفا إياه بالخطورة وأن يأتي بنتائج عكسية.