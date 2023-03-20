الإثنين, مارس 20, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدخطة إسرائيلية لخنق القدس في شهر رمضان تنذر بتوترات جديدة.. ما فحواها؟
الهدهد

خطة إسرائيلية لخنق القدس في شهر رمضان تنذر بتوترات جديدة.. ما فحواها؟

جيش الاحتلال سينشر 2000 جندي على هيئة تشكيلات في منطقة القدس تزامنا مع بداية شهر رمضان

كتب باسل النجار
تشديد امني في القدس خلال شهر رمضان watanserb.com
شرطة الاحتلال تدفع بأكثر من 2000 عنصر إلى مدينة القدس خلال شهر رمضان
- Advertisement -

وطن – وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي، خطة لخنق مدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان الكريم، ما ينذر بأن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من التوترات، على الرغم مما تم الاتفاق عليه في اجتماع شرم الشيخ.

وقال موقع والا العبري، في تقرير: “في إطار استعدادات شرطة منطقة القدس لشهر رمضان وبعد ذلك أيضًا لعيد الفصح وعيد الفصح، سيعزز أكثر من 2000 شرطي المنطقة في عدة تشكيلات”.

وأضاف أن تعزيز الوجود الشرطي سيركز على أربعة أيام جمعة خلال شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يتوافد عشرات الآلاف من المصلين المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف.

ووفق الموقع، فإن جانبا آخرا من صفقات التحضير للشرطة هو إجراء اعتقالات ونداءات تحذير ضد من سماهم التقرير “عناصر متمردة في القدس الشرقية”، وأشار إلى أنه في الوقت الحالي ، تم وضع أكثر من 10 مشتبه بهم رهن الاعتقال الإداري، بجانب عمليات الإنفاذ والاعتقالات المستمرة، وفق قوله.

وزعم التقرير، أنه في الأشهر الأخيرة ، تم إحباط 25 عملية، بعضها بعد رصد شبكات التواصل الاجتماعي وجمع معلومات استخبارية.

ووفق بيان صادر عن شرطة الاحتلال، “سيتم نشر في مواقع مختلفة، عناصر شرطة وقوات من “حرس الحدود” وقوات دعم شرطية، بالتشديد على البلدة القديمة والأماكن المقدسة، مناطق غلاف القدس والمفترقات المؤدية إلى المدينة، وخط التماس بين شرقي القدس وغربيها وطرق المصلين”.

بنود مؤتمر شرم الشيخ

- Advertisement -

يُشار إلى أن الكشف عن هذه الخطة تزامن مع انعقاد مؤتمر خماسي في مدينة شرم الشيخ، ضم مسؤولين أمنيين وسياسيين من مصر وفلسطين والأردن وإسرائيل والولايات المتحدة، بدعوة من القاهرة، واستكمالا لاجتماع العقبة الذي عُقد في 26 فبراير الماضي.

وقال بيان للخارجية المصرية، إن الأطراف الخمسة أجرت مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف البيان أن المشاركين جددوا “التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطى مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر”.

وأوضح أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جددا استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، وتضمن ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.

كما أكد الجانبان مجددًا في هذا الشأن التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشيًا مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف.

واتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

كما أكد الجانبان مجددًا التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطى مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

واتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالى للسلطة الوطنية الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

وأكدت الأطراف مُجددًا الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، وضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أى تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذي يتواكب خلال العام الحالى مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.

واتفقت الأطراف على استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط. وستلتقى الأطراف مرة أخرى في مصر.

المصدروالا العبري + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مشهد روحاني مهيب للحظة تغيير كسوة الكعبة استعدادا لرمضان (شاهد)

الهدهد

رامز جلال بهيئة الشيطان وظهور مرعب.. حقيقة تسريبات “رامز نيفر إند” (فيديو)

الهدهد

العربي 2 يكشف شبكته البرامجية لموسم رمضان 2023

الهدهد

مروان عيسى نائب محمد الضيف يحذر.. وقمة في شرم الشيخ كفرصة أخيرة قبل رمضان!

تقارير

“رويترز” تحذر من انتفاضة جديدة.. مقاتلون فلسطينيون شباب ينهضون مع غليان الضفة الغربية!

الهدهد

للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي..نادي تشيلسي يعلن عن تنظيم حفل إفطار مفتوح في رمضان!

تقارير

السعودية وافقت على دخول وزير خارجية إسرائيل.. ما حدث لاحقا أجبره على إلغاء الزيارة!

الهدهد

بينهم محمد رمضان.. ضيوف “رامز نيفر إند” في رمضان 2023 وتفاصيل أخرى (شاهد)

الهدهد

وصلة رقص مثيرة لفتاتين شبه عاريتين مع علم التوحيد بالسعودية! (شاهد)

الهدهد

موعد شهر رمضان 2023.. أطول وأقصر أيام الصيام في الدول العربية

حياتنا

حياة الفهد لا تسمح بالإغراء واستثارة الغرائز.. أسرار وكواليس “قرة عينك”(فيديو)

الهدهد

حواجب منى زكي وملامح منفرة.. هل تعمد “تحت الوصاية” الإساءة للحجاب؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إطلالة نانسي عجرم في أميركا تكشف حجم وشكل جسدها والجمهور: “هيدا قميص نوم”(فيديو)

لقطات جديدة لحادثة نفوق ملايين الأسماك في نهر أسترالي (فيديو مفزع)

سخرية سائقي فومولا1 من عزف النشيد الوطني السعودي تشعل مواقع التواصل الغربية (شاهد)

أول تعليق لـ مي العيدان على تغريمها في قضية السخرية من أحمد بدير

رقص رحمة رياض على المسرح مع معجباتها يشعل السوشيال ميديا (فيديو)

أوبرا وينفري في البتراء.. جولة فتحت عليها النار من قبل المتابعين..ماذا فعلت؟! (شاهد)

20 عاما على غزو العراق.. معلومات استخبارية أمريكية مزيفة جلبت الكوارث (تقرير)

بكاء شاكيرا في أحد متاجر نيويورك.. السبب القاسي انكشف أخيراً (شاهد)

مؤشر السعادة 2023..فنلندا أسعد بلد في العالم للعام السادس على التوالي

سائق “فورمولا1” يحتفل بشرب الشمبانيا على منصة التتويج في السعودية! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC