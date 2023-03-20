الإثنين, مارس 20, 2023
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حماة شاكيرا تصرخ في وجهها وتوجه لها لكمات.. فيديو مسرب يكشف العلاقة المتوترة بينهما! (شاهد)

منذ انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه كانت هناك العديد من المشاحنات بين الثنائي وبين المغنية وحماتها

كتب سالم حنفي
علاقة شاكيرا وحماتها watanserb.com
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وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب يكشف عن العلاقة المتوترة التي كانت تجمع المغنية الكولومبية “شاكيرا” وحماتها مونتسيرات برنابيو، والدة شريكها السابق جيرارد بيكيه.

وبحسب موقع “okdiario” الإسباني، فقد أظهر الفيديو المسرب اللحظة المتوترة بين والدة بيكيه وشاكيرا ، التي تم إسكاتها بإمساك فمها في منتصف الشارع.

ووفقا للموقع فإن الفيديو يظهر أن العلاقة بين الفنانة الكولومبية ووالدة لاعب كرة القدم السابق لم تكن ودية على الإطلاق.

وقال الموقع إن الفيديو انتشر على شبكات التواصل لإثبات الطريقة التي تعامل بها مونتسيرات برنابيو والدة أحفادها ، في الأماكن العامة.

والدة بيكيه وجهت لكمات لشاكيرا على وجهها

ويُزعم أن شخصًا مقربًا من عائلة بيكيه، ممن يترددون على منزلهم ، قال إنه شهد بالفعل جدالًا جادًا ، قامت فيه مونتسيرات برنابيو (حماة شاكيرا السابقة) بتوجيه لكمات لشاكيرا على وجهها أمام جيرارد وأطفالها.

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ولفت مغردون إلى أن الموقف حدث عندما فكرت شاكيرا في الذهاب إلى الولايات المتحدة لبضعة أشهر لتسجيل برنامج تلفزيوني على شبكة إن بي سي وأخذ الأطفال معها.

مشاحنات مستمرة بين شاكيرا وشريكها وحماتها

ومنذ انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه في منتصف عام 2022، كانت هناك العديد من المشاحنات بين الثنائي، وبين المغنية وحماتها.

وكما شملت اغاني شاكيرا خلا الفترة الماضية رسائل وإهانات لشريكها السابق، لم تتوان المغنية الكولومبية أيضا عن توجيه الرسائل لجدة أبنائها.

علاقة متوترة بين شاكيرا وحماتها مونتسيرات برنابيو

وقبل بضعة أشهر، وضعت شاكيرا دمية ساحرة على شرفة منزلها، والتي تطلّ على منزل والدة بيكيه.
وعلى الرغم من أنها قامت بإزالتها لفترة وجيزة، فإنّ شاكيرا أعادت وضعها مرة أخرى الأسبوع الماضي.

لماذا وضعت شاكيرا الساحرة على شرفتها؟

بعد العديد من الشائعات حول سبب قيام النجمة الكولومبية بوضع دمية الساحرة هناك، باتجاه المنزل الذي تعيش فيه مونتسيرات برنابيو ، أصبحت الأسباب الحقيقية معروفة الآن.

علاقة شاكيرا وحماتها
شاكيرا قامت تضع دمية “ساحرة” مقابل منزل حماتها

على ما يبدو، تصرّفت شاكيرا انتقاماً بعد أن علمت كيف أشارت إليها كلٌّ من حماتها وكلارا شيا، صديقة بيكيه الجديدة.

وذكر حساب JLOAccess على تويتر، أنّ المرأتين وصفتا شاكيرا بـ”الساحرة“.

نتيجةً لذلك، أرادت شاكيرا إخبارَهم بأنها كانت على دراية بهذا اللقب، وهذا هو السبب في أنها وضعت ساحرة على شرفتها، وجعلتها تنطر بفضول نحو المنزل المشترك بين أهل زوجها.

المصدرokdiario + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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