حماة شاكيرا تصرخ في وجهها وتوجه لها لكمات.. فيديو مسرب يكشف العلاقة المتوترة بينهما! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب يكشف عن العلاقة المتوترة التي كانت تجمع المغنية الكولومبية “شاكيرا” وحماتها مونتسيرات برنابيو، والدة شريكها السابق جيرارد بيكيه.

وبحسب موقع “okdiario” الإسباني، فقد أظهر الفيديو المسرب اللحظة المتوترة بين والدة بيكيه وشاكيرا ، التي تم إسكاتها بإمساك فمها في منتصف الشارع.

ووفقا للموقع فإن الفيديو يظهر أن العلاقة بين الفنانة الكولومبية ووالدة لاعب كرة القدم السابق لم تكن ودية على الإطلاق.

وقال الموقع إن الفيديو انتشر على شبكات التواصل لإثبات الطريقة التي تعامل بها مونتسيرات برنابيو والدة أحفادها ، في الأماكن العامة.

Máxima tensión y feo contacto físico: el vídeo de la madre de Piqué callando a Shakira 📌https://t.co/Y1gh2XCc8H pic.twitter.com/aWzK5VLQ2k — okdiario.com (@okdiario) March 18, 2023

والدة بيكيه وجهت لكمات لشاكيرا على وجهها

ويُزعم أن شخصًا مقربًا من عائلة بيكيه، ممن يترددون على منزلهم ، قال إنه شهد بالفعل جدالًا جادًا ، قامت فيه مونتسيرات برنابيو (حماة شاكيرا السابقة) بتوجيه لكمات لشاكيرا على وجهها أمام جيرارد وأطفالها.

Alguien cercano a la familia Piqué-Mebarak, que frecuentaba la casa de ellos, supuestamente dijo que ya había presenciado una discusión seria, en la que Montserrat Bernabeu (la ex suegra de Shakira) golpeó a Shakira en la cara frente a Gerard y sus hijos. pic.twitter.com/LTxrvt1XeR — suite 16 (@suitedieciseis) March 15, 2023

- Advertisement -

ولفت مغردون إلى أن الموقف حدث عندما فكرت شاكيرا في الذهاب إلى الولايات المتحدة لبضعة أشهر لتسجيل برنامج تلفزيوني على شبكة إن بي سي وأخذ الأطفال معها.

La situación se dio cuando Shakira consideró irse unos meses a Estados Unidos para grabar un programa de televisión de la NBC y llevarse a los niños con ella. — suite 16 (@suitedieciseis) March 15, 2023

مشاحنات مستمرة بين شاكيرا وشريكها وحماتها

ومنذ انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه في منتصف عام 2022، كانت هناك العديد من المشاحنات بين الثنائي، وبين المغنية وحماتها.

وكما شملت اغاني شاكيرا خلا الفترة الماضية رسائل وإهانات لشريكها السابق، لم تتوان المغنية الكولومبية أيضا عن توجيه الرسائل لجدة أبنائها.

وقبل بضعة أشهر، وضعت شاكيرا دمية ساحرة على شرفة منزلها، والتي تطلّ على منزل والدة بيكيه.

وعلى الرغم من أنها قامت بإزالتها لفترة وجيزة، فإنّ شاكيرا أعادت وضعها مرة أخرى الأسبوع الماضي.

لماذا وضعت شاكيرا الساحرة على شرفتها؟

بعد العديد من الشائعات حول سبب قيام النجمة الكولومبية بوضع دمية الساحرة هناك، باتجاه المنزل الذي تعيش فيه مونتسيرات برنابيو ، أصبحت الأسباب الحقيقية معروفة الآن.

على ما يبدو، تصرّفت شاكيرا انتقاماً بعد أن علمت كيف أشارت إليها كلٌّ من حماتها وكلارا شيا، صديقة بيكيه الجديدة.

وذكر حساب JLOAccess على تويتر، أنّ المرأتين وصفتا شاكيرا بـ”الساحرة“.

نتيجةً لذلك، أرادت شاكيرا إخبارَهم بأنها كانت على دراية بهذا اللقب، وهذا هو السبب في أنها وضعت ساحرة على شرفتها، وجعلتها تنطر بفضول نحو المنزل المشترك بين أهل زوجها.