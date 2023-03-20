الإثنين, مارس 20, 2023
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حياتنا

بكاء شاكيرا في أحد متاجر نيويورك.. السبب القاسي انكشف أخيراً (شاهد)

شوهدت شاكيرا وهي ترتدي ملابس سوداء وقبعة من نفس اللون وتبكي بينما تحاول امرأة أخرى مواساتها

كتب رفيف عبدالله
بكاء شاكيرا في أحد متجر نيويورك.. السبب القاسي انكشف أخيراً (شاهد) watanserb.com
شاكيرا
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وطن- تدعي شاكيرا أنها تعافت بعد الانفصال العاصف عن جيرارد بيكيه.

بكاء هستيري

ساعدتها موسيقاها وأطفالها على المضي قدمًا ، لكن المغنية الكولومبية لا تزال تمر بأيام سيئة ، تمامًا مثل أي شخص آخر.

في الأسبوع الماضي ، سافرت شاكيرا مع طفليها ، ميلان وساشا ، من برشلونة إلى نيويورك ، لأداء وإجراء مقابلة مع بيزاراب في عرض جيمي فالون.

سار كل شيء على ما يرام ، ولكن بعد ساعات ، أخذت شاكيرا أطفالها الصغار إلى متجر M & M في وسط مدينة نيويورك ، وهناك انتهى بها الأمر بشكل غير متوقع وهي تبكي بشكل هستيري واضح.

ضغوط وإجهاد

وشوهدت شاكيرا وهي ترتدي ملابس سوداء وقبعة من نفس اللون وتبكي بينما تحاول امرأة أخرى مواساتها.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” التي نشرت الصور: “تبدو شاكيرا عاطفية للغاية في متجر نيويورك”.

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وقالت الصحيفة “بعد أدائها في برنامج تونايت شو لجيمي فالون، بدت شاكيرا عاطفية للغاية في المتجر”. السبب غير معروف ، لكن العديد من وسائل الإعلام كشفت عنه الآن.

يؤكد برنامج Despierta América أن السبب ليس له علاقة بالحالة لوالد شاكيرا، أو بيكيه ، وهي الفرضيات التي تم النظر فيها حتى الآن.

وقال مقدم البرنامج: “لقد حققنا مع أشخاص مقربين منها ، ويبدو أن سبب رد فعل شاكيرا كان بسبب الإجهاد الشديد … قد تكون شاكيرا تعاني من عواقب ضغوط الشهرة ، كما يقول الكثيرون ، بسبب التوتر الذي تعاني منه”.

ميامي وحياة جديدة

تتعرض الفنانة الكولومبية إلى ضغوط مطلقة بسبب قضايا شخصية ومهنية.

وبحسب البرنامج الأمريكي، كانت شاكيرا غارقة تلك اللحظة في هذه الضغوط، وتفكر في الوضع.

بالإضافة إلى ذلك ، ستنتقل قريبًا إلى ميامي مع طفليها ، وهي خطوة مهمة أخرى يمكن أن تزيد من الضغط عليها.

كانت أبرز تصريحات شاكيرا حين قالت: “لقد مررت بعام صعب للغاية بعد الانفصال، وكانت كتابة هذه الأغنية مهمة جدًا بالنسبة لي. إنها طريقة صحية للتعبير عن مشاعري”.

“أطفالي أهم شيء”

أما بيكيه، فقد ظهر في مقابلة مفاجئة مع الإعلامي جوري باستي، في برنامج El Món a RAC1.

وكان من المفترض أن يتحدث بيكيه عن مؤامرة تحاك حوله، لكنه لم يرغب في ذكر اسم شاكيرا.

وقال بيكيه: “أريد فقط أن يكون أطفالي بخير. لطالما كانت لدي علاقة وثيقة مع أطفالي وأحب أن أشاركهم في الأشياء التي تجعلنا نقضي وقتاً ممتعاً معاً”.

 

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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