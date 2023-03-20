الثلاثاء, مارس 21, 2023
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الهدهد

بضغط أمريكي..”ابن سلمان” يطلق سراح سعد الماضي بعد الحكم عليه بـ19 عاماً!

سعد الماضي تم احتجازه عام 2021 بسبب تغريدات قديمة انتقد فيها سيطرة ابن سلمان على الحكم وانتقاد اغتيال جمال خاشقجي

كتب سالم حنفي
الإفراج عن سعد الماضي watanserb.com
السعودي-الأمريكي سعد الماضي الذي حكمت عليه السلطات السعودية بالسجن 19 عاما وأطلقت سراحه فيما بعد بضغط أمريكي
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وطن– كشف إبراهيم، نجل السعودي-الأمريكي سعد الماضي، عن أن السلطات السعودية أطلقت سراح والده البالغ من العمر 72 عاماً بعد سَجنه لأكثر من عام وصدور حكم عليه بالسَّجن 19 عاماً، بسبب تغريدات قديمة انتقدت محمد ابن سلمان.

وقال نجل سعد الماضي المقيم في الولايات المتحدة لوكالة “أسوشييتد برس“، إنّ والده قضى ليل الاثنين في المنزل مع أفراد الأسرة الذين يعيشون في الرياض.

وقال إن المسؤولين السعوديين أسقطوا جميع التهم الموجّهة إلى الشيخ الأكبر إبراهيم الماضي، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت المملكة سترفع حظر السفر الذي كانت قد فرضته بعد الحكم عليه بالسجن والسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة.

وكان سعد الماضي المقيم في فلوريدا قد سُجن بسبب تغريداته عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي أدت إلى توتر العلاقات بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس جو بايدن. وشمل ذلك قتل المسؤولين السعوديين للصحافي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2018، وصدرت بحقه أحكام بالسجن وحظر السفر الذي فرضته المملكة العربية السعودية في عهد ولي العهد على المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين والمنافسين والمنتقدين الأقوياء لولي العهد.

واتخذ كلٌّ من الأمير محمد وإدارة بايدن مؤخرًا، خطواتٍ نحو استعادة علاقات أفضل، حيث إنّ الدولتين شريكتان في ترتيبات أمنية عمرها عقود توفّر فيها الولايات المتحدة الأمن للمملكة العربية السعودية، بينما تحافظ المملكة الغنية بالنفط على تزويد الأسواق العالمية بالنفط.

مضاعفة الحكم في الاستئناف

وكانت المملكة العربية السعودية قد حكمت العام الماضي على سعد الماضي بالسَّجن 16 عاماً، قائلة إنّ تغريداته المنتقدة لكيفية حكم المملكة ترقى إلى مرتبة الأعمال الإرهابية ضدها.

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وفي الوقت الذي عمل فيه المسؤولون الأمريكيون على إطلاق سراحه، وبعد أن سافر بايدن إلى المملكة العربية السعودية الصيفَ الماضي، في محاولةٍ لتحسين العلاقات مع الدولة الغنية بالنفط، رفعت محكمة الاستئناف السعودية عقوبة السجن الصادرة على سعد الماضي إلى 19 عامًا.

سبب سجن سعد الماضي

وسعد الماضي هو مدير مشروعات متقاعد في الولايات المتحدة، أُلقي القبض عليه في عام 2021 عندما وصل في زيارة استغرقت أسبوعين لرؤية عائلته في المملكة، حيث قال ابنه إنّه بمجرد احتجازه، واجهتْه السلطات السعودية بتغريدات نشرها على مدى عدة سنوات من منزله في فلوريدا.

وتضمنت تغريدات سعد الماضي إشارةً إلى سيطرة محمد بن سلمان على السلطة في المملكة، وأخرى تضمنت صورة كاريكاتورية للأمير، وتغريدة علّق فيها على مقتل خاشقجي.

وخلص مسؤولو المخابرات الأمريكية في وقت سابق، إلى أنّ ولي العهد أذِن للفريق القتالي الذي قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وحثّ عبد الله العودة، المدير السعودي لمبادرة الحرية الولاياتِ المتحدة على مواصلة الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعتقلين في المملكة العربية السعودية.

وتقول مبادرة الحرية، إنّ أربعة مواطنين أمريكيين على الأقل ومقيماً دائماً قانونياً واحداً قد احتُجزوا بالفعل في المملكة العربية السعودية بموجب حظر السفر، وإنّ مواطنًا أمريكيًا واحدًا على الأقل ما زال مسجونًا.

من جانبه، قال إبراهيم الماضي، إن والده فقد وزنًا كبيرًا في السجن، وإن صحته تدهورت بشكل كبير.

المصدرأسوشييتد برس - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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