بدلا من تمزيقها.. تمساح ضخم يهرب من فريسته في مشهد غريب (فيديو)

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وطن- وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة فرار تمساح عملاق من فريسته المحتملة، في ثوان في تصرف مفاجئ وحالة غريبة من نوعها.

التمساح يهرب من فريسته في مشهد غريب

وانتشر مقطع فيديو لتمساح ضخم يحاول بخفته الاقتراب من فريسته للانقضاض على أحد الأشخاص، دون أن تظهر الفريسة أو ماهيتها للمشاهد، ليتحول المشهد إلى شيء لم نشهده من قبل بعد أن فر هاربا خوفا من “الفريسة”.

وكان الخبير “ديفيد مكماهون” يقف عند الشاطئ في أستراليا عندما رأى الكائن العملاق في المياه المالحة الصافية. فأمسك بهاتفه لتصوير ما حدث كاشفا أنه كان هو الفريسة المستهدفة من قبل التمساح.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ديفيد مكماهون كان يجمع القواقع على امتداد ساحل “أرنهيم لاند” في الإقليم الشمالي في 17 مارس، عندما لاحظ التمساح من بعيد في المياه المالحة الصافية.

وأمسك الشاب الذي يتمتع بخبرة 10 سنوات في العمل مع بعض أكثر الحيوانات فتكًا في أستراليا ، بهاتفه لتصوير ما حدث.

وقال مكماهون في مقطع أرفقته ديلي ميل بالتقرير: “بينما أنا جالس على الأرض هكذا، وكنت عنصر فريسة محتملة، لكن في غضون ثانية وقفت لأتحول في ثوان من فريسة محتملة إلى عنصر تهديد”.

إهدار الفرصة

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ووفق الصحيفة فإن مكماهون هو عالم طبيعة وعمل في كل من التعليم وإدارة التماسيح ، لكنه لا يزال يهاب المخاطر التي تشكلها. هذه الحيوانات المخيفة .

وقال لصحيفة “ديلي ميل” أستراليا: “إذا لم تخفك التماسيح، فهناك خطأ ما. التماسيح حيوانات مفترسة انتهازية، ولكي تظل آمنًا، كل ما عليك فعله هو إهدار الفرصة”.

وأضاف أنه كان قادرًا على اكتشاف التمساح في المياه الضحلة والصافية، ولكن الأمور كانت ستختلف كثيرًا إذا كان في نهر عميق أو غامض. وأوضح أنه مر بعدد من التجارب المرعبة مع التماسيح.

عين التمساح

وروى مكماهون أنه كان في إحدى الليالي كان مع عدد قليل من زملائه في قارب صغير على طول ساحل أرنهيم لاند، واستيقظوا في الثالثة صباحًا على تمساح كبير يمضغ قاع القارب.

وتابع :” لقد فحصنا الماء بحثًا عن لمعان عين التمساح لكن لم يكن هناك إلى أن عاد بعد ساعة وقام بذلك مرة أخرى. وتمكنا من ضرب التمساح برمح في ذيله قبل أن يغرقنا، ثم تركنا وشأننا لبقية الليل بلا نوم”.

وبحسب الصحيفة يستخدم مكماهون خبرته للمساعدة في تثقيف الآخرين حول كيفية البقاء بأمان حول التماسيح، وفي صنع مسلسلات وثائقية وأفلاما حول رحلاته عبر الأدغال”.

وقال للمصدر: “عندما تكون في بلد التمساح، احتفظ بذكائك وابتعد عن الماء”.