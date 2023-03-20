الإثنين, مارس 20, 2023
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بدلا من تمزيقها.. تمساح ضخم يهرب من فريسته في مشهد غريب (فيديو)

الخبير "ديفيد مكماهون" صور ما حدث بكاميرا هاتفه وكشف التفاصيل لصحيفة "ديلي ميل"

كتب خالد الأحمد
تمساح ضخم يهرب من فريسته watanserb.com
تمساح ضخم يهرب من فريسته
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وطن- وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة فرار تمساح عملاق من فريسته المحتملة، في ثوان في تصرف مفاجئ وحالة غريبة من نوعها.

التمساح يهرب من فريسته في مشهد غريب

وانتشر مقطع فيديو لتمساح ضخم يحاول بخفته الاقتراب من فريسته للانقضاض على أحد الأشخاص، دون أن تظهر الفريسة أو ماهيتها للمشاهد، ليتحول المشهد إلى شيء لم نشهده من قبل بعد أن فر هاربا خوفا من “الفريسة”.

وكان الخبير “ديفيد مكماهون” يقف عند الشاطئ في أستراليا عندما رأى الكائن العملاق في المياه المالحة الصافية. فأمسك بهاتفه لتصوير ما حدث كاشفا أنه كان هو الفريسة المستهدفة من قبل التمساح.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ديفيد مكماهون كان يجمع القواقع على امتداد ساحل “أرنهيم لاند” في الإقليم الشمالي في 17 مارس، عندما لاحظ التمساح من بعيد في المياه المالحة الصافية.

وأمسك الشاب الذي يتمتع بخبرة 10 سنوات في العمل مع بعض أكثر الحيوانات فتكًا في أستراليا ، بهاتفه لتصوير ما حدث.

وقال مكماهون في مقطع أرفقته ديلي ميل بالتقرير: “بينما أنا جالس على الأرض هكذا، وكنت عنصر فريسة محتملة، لكن في غضون ثانية وقفت لأتحول في ثوان من فريسة محتملة إلى عنصر تهديد”.

تمساح ضخم يهرب من فريسته في مشهد غريب
تمساح ضخم يهرب من فريسته في مشهد غريب

إهدار الفرصة

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ووفق الصحيفة فإن مكماهون هو عالم طبيعة وعمل في كل من التعليم وإدارة التماسيح ، لكنه لا يزال يهاب المخاطر التي تشكلها. هذه الحيوانات المخيفة .

وقال لصحيفة “ديلي ميل” أستراليا: “إذا لم تخفك التماسيح، فهناك خطأ ما. التماسيح حيوانات مفترسة انتهازية، ولكي تظل آمنًا، كل ما عليك فعله هو إهدار الفرصة”.

وأضاف أنه كان قادرًا على اكتشاف التمساح في المياه الضحلة والصافية، ولكن الأمور كانت ستختلف كثيرًا إذا كان في نهر عميق أو غامض. وأوضح أنه مر بعدد من التجارب المرعبة مع التماسيح.

تمساح ضخم يهرب من فريسته في مشهد غريب
تمساح ضخم يهرب من فريسته في مشهد غريب

عين التمساح

وروى مكماهون أنه كان في إحدى الليالي كان مع عدد قليل من زملائه في قارب صغير على طول ساحل أرنهيم لاند، واستيقظوا في الثالثة صباحًا على تمساح كبير يمضغ قاع القارب.

وتابع :” لقد فحصنا الماء بحثًا عن لمعان عين التمساح لكن لم يكن هناك إلى أن عاد بعد ساعة وقام بذلك مرة أخرى. وتمكنا من ضرب التمساح برمح في ذيله قبل أن يغرقنا، ثم تركنا وشأننا لبقية الليل بلا نوم”.

وبحسب الصحيفة يستخدم مكماهون خبرته للمساعدة في تثقيف الآخرين حول كيفية البقاء بأمان حول التماسيح، وفي صنع مسلسلات وثائقية وأفلاما حول رحلاته عبر الأدغال”.

وقال للمصدر: “عندما تكون في بلد التمساح، احتفظ بذكائك وابتعد عن الماء”.

تمساح ضخم يهرب من فريسته في مشهد غريب
تمساح ضخم يهرب من فريسته في مشهد غريب
المصدرصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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