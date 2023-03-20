الإثنين, مارس 20, 2023
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الوصفة السرية لصفاء ولمعان بشرة اليابانيات تكشفها خبيرة تجميل لبنانية

تعمل هذه الخلطة على تقليل المسام وتخلص البشرة من حب الشباب، وتعطيها نضارة مع تفتيح لونها

كتب شيراز ماضي
الوصفة السرية لصفاء ولمعان بشرة اليابانيات watanserb.com
الوصفة السرية لصفاء ولمعان بشرة اليابانيات
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وطن- تتميز السيدات اليابانيات ببشرتهن الصافية والنقية حتى أنها تبدو وكأنها صناعية من شدة نقائها، وليس هذا أمراَ وراثياً، بل يرجع السبب إلى اعتنائهن الزائد ببشرتهن من خلال استخدام الخلطات الطبيعية التي تحتوي على مكونات موجودة في كل بيت.

وصفة سحرية لبشرة صافية ونقية

وفي هذا السياق كشفت خبيرة تجميل، السر في نقاوة ولمعان بشرة اليابانيات.

وقالت صانعة محتوى وخبيرة تجميل لبنانية، خلال مقطع فيديو متداول، إن السر في ذلك يكمن في عمل ماسك مكون من علبة لبن زبادي وكيس شاي أخضر أو أحمر.

وبحسب خبيرة التجميل، فإنه “يتم نزع الكيس ووضع حبيبات الشاي في الزبادي، ويتم خلط المكونات جيدا وتوضع في الثلاجة، ويتم استعمالها في أي وقت”.

وأضافت الخبيرة أن هذه الخلطة تعمل على تقليل المسام، وتخلص البشرة من حب الشباب، وتعطيها نضارة مع تفتيح لونها، والتخفيف من البقع السوداء والقضاء على الكلف والنمش وأعراض الشمس وهذه أفضل وصفة طبيعية للبشرة.

هذه أسرار البشرة المثالية التي تتمتع بها اليابانيات!
هذه أسرار البشرة المثالية التي تتمتع بها اليابانيات!

الزبادي والشاي الأخضر

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والزبادي هو من إحدى منتجات الألبان المخمرة ولطالما استخدم الزبادي منذ القدم في العلاجات الجمالية وإعطاء التوهج للبشرة، واستمر هذا الاستخدام له حتى وقتنا الحاضر، وقد يعود ذلك إلى محتوى الزبادي العالي من الفيتامينات والمعادن.

يعد الزبادي مصدرًا هامًا للفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وعدد من الفيتامينات، مثل: فيتامينات أ، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12، وهو مصدر ممتاز للبروتين، ويحوي نسبة من الكربوهيدرات والدهون.وكلها تساهم في نضارة ولمعان البشرة.

أما الشاي الأخضر فهو يسهم في جعل البشرة تبدو أكثر شباباً وصحة. يعزّز أيضاً من مستوى الطاقة في الجسد ويجدّد من خلايا الجلد ويحارب الندب والبثور والتجاعيد واعتلالات البشرة.

كذلك يملك المقدرة على الوقاية من أشعة الشمس وحروقها إن تم وضعه مباشرة على الجلد، بالإضافة لفوائده الجمة لمرضى السكري والكوليسترول.

وتشرب النسوة اليابانيات ما يقارب ثلاثة أكواب يومياً منه، كما يستخدمنه على هيئة كمّادات للعينين المتعبتين ويستخدمنه لإزالة المكياج أيضاً.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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