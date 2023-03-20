الإثنين, مارس 20, 2023
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الهدهد

السيسي يكشف سر “حنيته” الزائدة على المصريين ووصية والدته (فيديو)

ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خطابه، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023

كتب باسل النجار
عبدالفتاح السيسي watanserb.com
عبدالفتاح السيسي
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وطن- خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الاثنين، أثنى رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، على دور المرأة في الحياة والمجتمع معتبراً أن “المرأة إنسانة رقيقة وحساسة جدا” حسب وصفه.

السيسي ورث “الحنية” عن والدته

وأضاف السيسي في كلمته أمام الحضور أن “الرجل لو فهم ذلك جيدا وانتبه لها وتعامل كذلك في العمل مع زميلته وفي بيته مع زوجته أو ابنته أو اخته.. لن يحدث رد الفعل الذي من الممكن أحيانا ألا يتوقعه”.

وقال الرئيس المصري إن هناك أناس يسألونه عن سبب الرحمة والحنية الموجودة لديه، فيجيبهم أن السبب “هو البيت الذي عاش فيه ووالدته التي كانت تتحلى بقدر كبير من الحنية والمشاعر الطيبة التي ورثها عنها”.

وتابع بعد عاصفة من تصفيق الحضور أن “دور الأم كبير جداً وكذلك الأخت والبنت أيضا.”

ومازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحضور في احتفالية يوم المرأة المصرية، المقام بمركز المنارة، قائلًا: “الرجالة زعلانة جدا مش عارف ليه؟”.

“والدتي علمتني التجرد”

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ولطالما اعترف السيسي بارتباطه الشديد بوالدته، فبعد أن قرأ بيان 3 يوليو 2013 الذي أعلن فيه انقلابه وإنهاء أول تجربة حكم ديمقراطية بالبلاد، توجّه إليها، وبسؤاله عما قالت له، أجاب: “والدتي في حالة سيئة لا تسمح لها بأن تقرأ الأحداث، وأنا مرتبط بها ارتباطاً شديداً، وهي سيدة مصرية أصيلة جدا بكل معنى الأصالة، وربتني على الاعتماد على الله والرضا بالقدر”.

وووفق وسائل إعلام مصرية آنذاك تذكر السيسي والدته وكيف أثرت فيه قائلاً : “علمتني التجرد. وأول ما تعلمت التجرد في أحكامي، لذلك زاد حبي إليها، وزاد احترامي وتقديري العظيم لها. علمتني وحتى الآن رغم ظروفها تعلمني”.

والدة السيسي المغربية الأصل مليكة تيتاني
والدة السيسي المغربية الأصل مليكة تيتاني

مليكة تيتاني.. هل تعود جذور السيسي ليهود المغرب؟

وكانت وسائل إعلام عربية تداولت معلومات غير مؤكدة عن والدة عبد الفتاح السيسي “مليكة تيتاني” التي تزوجت في عام 1953، وحصلت على الجنسية المصرية خلال عام 1958 والغت الجنسية المغربية حتى يدخل السيسي الكلية الحربية في عام 1973.

وأشارت المصادر إلى أن جذور السيسي ربما تعود إلى يهود المغرب.

جدير بالذكر حسب المصادر ان عوري صباغ خال والدة السيسي، ولد في الصافي في المغرب، درس صباغ المعادن في مدرسة ثانوية فنية في الدار البيضاء.

ردود أفعال متابينة

وتباينت تعليقات وردود فعل مرتادي مواقع التواصل ” تويتر” على كلام السيسي حول أمه.

وعلق “فضل موسى” بنبرة تهكم:”لأن هذا الموضوع كان شاغل الملايين لعدّة سنوات…و مجرّد انّو عرفوا سبب حنّيّة السيسي…فوراً زفّوا الخبر الميمون للجماهير الغفيرة…فكان خبر عاجل”.

وتساءل الكاتب السعودي البارز “تركي الشلهوب” : “هل السيسي غبي لدرجة أنه يظن أن الناس يصدقونه أم يتغابى”.

وعلق “خالد الغامدي“:”السيسي لو استطاع “بيع نساء مصر بمقابل وبضمان عدم ملاحقته قانونيا ما تردد في بيعهن في مزاد علني”.

عفو رئاسي عن كل الغارمين والغارمات

وخلال الاحتفالية أعلن السيسي، إصدار قرار بالعفو الرئاسى عن كل الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وعقب إعلانه عن هذا القرار، شهدت احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، تفاعلا كبيرا من الحاضرين للتعبير عن فرحتهم بهذا القرار وسط حالة من التصفيق.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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