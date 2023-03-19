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مصر.. هذا مصير مُغتصب والدته المُسنة تحت تهديد السلاح في الإسكندرية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المجرم مغتصب والدته لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه

كتب باسل النجار
محكمة جنايات الإسكندرية watanserb.com
محكمة جنايات الإسكندرية
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وطن- أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، الأحد، الستار على قضية المواطن المصري الذي وصل إلى درجة لا تصدق من الحيوانية والإجرام، حيث أقدم على اغتصاب والدته المسنة تحت تهديد السلاح، بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

الإعدام لمغتصب والدته في الإسكندرية

وبحسب وسائل إعلام مصرية محلية فإن المتهم ” ك.م.ع” سائق اعتدى على والدته المجني عليها ” خ.إ.خ” (68 عاما) تحت تهديد السلاح الأبيض واغتصبها.

ويشار إلى أن أحداث القضية التي حملت رقم “21949 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة”، بدأت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي والدته بمحل سكنهم تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

التحريات وقتها وبحسب موقع (فيتو)، كشفت أنه حال تواجد المجني عليها ” خ.إ.خ” 68 سنة ربة منزل،بالشقة محل سكنها وعقب إعداد الطعام للمتهم ” م.م.ع” سائق، نجلها، وبعد توجها الي غرفتها الي النوم للراحه بعد عناء اليوم، فؤجئت بالمتهم يدلف الي حجرتها حاملا في يده سلاح أبيض سكين.

وذلك بعد أن قام بإحكام وغلق أبواب ونوافذ المسكن وقام بإطفاء المصابيح، متوجها إلي والدته لإقامة علاقة غير شرعية معها.

مصير مُغتصب والدته المُسنة تحت تهديد السلاح في الإسكندرية
مصير مُغتصب والدته المُسنة تحت تهديد السلاح في الإسكندرية

والدته حاولت منعه ففعلها معها تحت تهديد السلاح

لتعترض والدته على ذلك وتحاول الفرار منه فأشهر المتهم “سلاح أبيض” في وجهها مهددا إياها وتعدى عليها بالقوة واغتصبها.

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وبعدها تركها بعد أن هددها بالقتل في حال إخبار أحد بذلك، لكنها قامت بتحرير محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم وعرض الواقعة على النيابة.

وبحسب تقرير الطب الشرعي للمتهم فإنه كان متعاطيا لمخدر الحشيش أثناء تنفيذ جريمته، وأن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون.

ولذلك بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي بدورها أصدرت حكما بإعدامه اليوم عبر إحالة أوراقه للمفتي، في انتظار تصديقه على الحكم.

واقعة مماثلة قبل عام وزاد عليها القتل

ويشار إلى أنه في واقعة مماثلة حدثت في أوائل عام 2022، قضت محكمة النقض بإجماع الآراء بتأييد حكم الإعدام شنقا بحق المتهم باغتصاب والدته وقتلها فى طنطا بمحافظة الغربية.

وكان المتهم أحمد محمود حسن الفخرانى 26 سنة، قد أحيل لمحكمة جنايات طنطا فى الجناية رقم 24875 لسنة 2016 جنايات السنطة والمقيدة برقم 2443 لسنة 2016 كلى غرب طنطا لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى لقيامه بقتل والدته مستخدما مفك بعد اغتصابها.

جاء فى قرار الإحالة بأنه فى 5 يونيو 2016 بدائرة مركز السنطة قام المتهم بقتل والدته المجنى عليها “زينب” عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وانتظر الفرصة لإتيان فعلته النكراء.

وما أن ظفر بها حال تواجدهما بمسكنهما الشاغر حتى استل أداة “مفك” وانهال عليها طعنا قاصدا إزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدرموقع فيتو، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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