مصر.. هذا مصير مُغتصب والدته المُسنة تحت تهديد السلاح في الإسكندرية

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وطن- أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، الأحد، الستار على قضية المواطن المصري الذي وصل إلى درجة لا تصدق من الحيوانية والإجرام، حيث أقدم على اغتصاب والدته المسنة تحت تهديد السلاح، بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

الإعدام لمغتصب والدته في الإسكندرية

وبحسب وسائل إعلام مصرية محلية فإن المتهم ” ك.م.ع” سائق اعتدى على والدته المجني عليها ” خ.إ.خ” (68 عاما) تحت تهديد السلاح الأبيض واغتصبها.

ويشار إلى أن أحداث القضية التي حملت رقم “21949 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة”، بدأت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي والدته بمحل سكنهم تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

التحريات وقتها وبحسب موقع (فيتو)، كشفت أنه حال تواجد المجني عليها ” خ.إ.خ” 68 سنة ربة منزل،بالشقة محل سكنها وعقب إعداد الطعام للمتهم ” م.م.ع” سائق، نجلها، وبعد توجها الي غرفتها الي النوم للراحه بعد عناء اليوم، فؤجئت بالمتهم يدلف الي حجرتها حاملا في يده سلاح أبيض سكين.

وذلك بعد أن قام بإحكام وغلق أبواب ونوافذ المسكن وقام بإطفاء المصابيح، متوجها إلي والدته لإقامة علاقة غير شرعية معها.

والدته حاولت منعه ففعلها معها تحت تهديد السلاح

لتعترض والدته على ذلك وتحاول الفرار منه فأشهر المتهم “سلاح أبيض” في وجهها مهددا إياها وتعدى عليها بالقوة واغتصبها.

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وبعدها تركها بعد أن هددها بالقتل في حال إخبار أحد بذلك، لكنها قامت بتحرير محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم وعرض الواقعة على النيابة.

وبحسب تقرير الطب الشرعي للمتهم فإنه كان متعاطيا لمخدر الحشيش أثناء تنفيذ جريمته، وأن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون.

ولذلك بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي بدورها أصدرت حكما بإعدامه اليوم عبر إحالة أوراقه للمفتي، في انتظار تصديقه على الحكم.

واقعة مماثلة قبل عام وزاد عليها القتل

ويشار إلى أنه في واقعة مماثلة حدثت في أوائل عام 2022، قضت محكمة النقض بإجماع الآراء بتأييد حكم الإعدام شنقا بحق المتهم باغتصاب والدته وقتلها فى طنطا بمحافظة الغربية.

وكان المتهم أحمد محمود حسن الفخرانى 26 سنة، قد أحيل لمحكمة جنايات طنطا فى الجناية رقم 24875 لسنة 2016 جنايات السنطة والمقيدة برقم 2443 لسنة 2016 كلى غرب طنطا لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى لقيامه بقتل والدته مستخدما مفك بعد اغتصابها.

جاء فى قرار الإحالة بأنه فى 5 يونيو 2016 بدائرة مركز السنطة قام المتهم بقتل والدته المجنى عليها “زينب” عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وانتظر الفرصة لإتيان فعلته النكراء.

وما أن ظفر بها حال تواجدهما بمسكنهما الشاغر حتى استل أداة “مفك” وانهال عليها طعنا قاصدا إزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.