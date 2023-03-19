عملية حوارة تثير رعب المستوطنين.. ليث نصار تجنب النساء والأطفال (شاهد)

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وطن- أقدم شاب فلسيطيني في مدينة “حوارة” جنوبي نابلس، على إطلاق أعيرة نارية على سيارة بها عائلة من المستوطنين الإسرائيليين. اللافت أن منفذ العملية قرر عدم إطلاق النار على الزوجة والأطفال فيما قرر مهاجمة الأب في عملية بطولية حظيت بإشادة فلسطينية كبيرة.

اعتقال منفذ عملية حوارة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية مُنفذ عملية حوارة عصر، اليوم الأحد، وهو مصاب، بعد أن أطلق النار على مستوطنين كانا يستقلان سيارة في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

منفذ عملية حوارة هو الشاب ليث نصار (28 عاما)، وقد استخدم بندقية “كارلو” في تنفيذ العملية البطولية، وأطلق منها نحو 20 عيارا ناريا على سيارة المستوطنين، فأصاب شخصين، إصابة أحدهما خطرة.

وبحسب القناة الـ”13 العبرية” فقد أطلق المهاجم مخزنا كاملا من سلاحه تجاه السائق وأصابه بجراح خطيرة، بينما أصيبت زوجته بشظايا طلق ناري.

سلاح منفذ عملية حوارة قبل قليل وهو من نوع كارلو صناعة محلية. الكارلو اشرف سلاح في العالم pic.twitter.com/8tvatZwh8q — Hanzala (@Hanzpal2) March 19, 2023

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وأكدت أن المهاجم امتنع عن مهاجمة زوجته وأطفاله الـ3 الذين كانوا بالمقعد الخلفي من السيارة.

لحظة اعتقال منفذ عملية حوارة وهو مصاب في ظهره برصاصتين . pic.twitter.com/gJ4pjKbNuk — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) March 19, 2023

هذا وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن المستوطن الذي استهدفه ليث نصار، قد تمكن من إطلاق عيارين نحو المنفذ، فأصابه بجراح لم يتمكن معها من الابتعاد عن مكان الهجوم؛ ما أتاح للجيش إلقاء القبض عليه.

إشادة بمنفذ عملية حوارة

تصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائمة ردود الفعل الرسمية الفلسطينية فيما يتعلق بعملية حوارة الأخيرة.

وقال الناطق باسمها حازم قاسم إن “العملية الفدائية في حوارة رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها المجزرة في جنين”.

وأضاف “قاسم” أنه من حق الفلسطينيين أن يردوا على جرائم الاحتلال بحق شعبهم وأرضهم ومقدساتهم بكل الوسائل، مؤكدا أن المقاومة مستمرة ومتصاعدة، وستزداد قوة وحضورا وتجذرا، ولا يمكن لكل الاجتماعات الأمنية وقفها أو الالتفاف عليها.

وأكد في سياق متصل، أن المقاومة بالضفة “تتحرك بكل جرأة ومصداقية للرد على جرائم الاحتلال، وبأنها تزداد قوة وانتشارًا ولا خوف عليها من أي اجتماعات أمنية”.

وشدد قاسم في سياق حديثه عن لقاء النقب أنه”لا يمكن لأي اجتماع أمني في شرم الشيخ أو العقبة أن يوقف مد مقاومة شعبنا”.

من جانبها، باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية في نابلس، واعتبرتها ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال التي كان آخرها اليوم في ريف دمشق، وقبل يومين في جنين، حسب بيان للحركة.

وتتزامن عملية حوارة، مع اللقاء الثنائي لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في شرم الشيخ المصرية لإجراء محادثات تهدف إلى تهدئة العنف المتصاعد، على حد وصف وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي تعليقه على لقاء النقب، قال الباحث الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية “سعيد بشارات” على تويتر “خلال قمة العقبة قبل اسبوعين وقعت عملية في حوارة قتل فيها مستوطنين اثنين، وما بين القمتين قتلت إسرائيل خلال اقتحامها للمدن الفلسطينية 24 فلسطينياً مدنياً”.