“يا ست المعلمين”.. لقطات مبهجة تجمع أنغام بأبنائها في كواليس حفل الرياض

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وطن- أحيت المطربة المصرية أنغام، حفلاً غنائياً صاخباً في مدينة الرياض، ضمن الفعاليات التي تنظّمها المملكة العربية السعودية من قِبل هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ.

وحظيت فعاليات الحفل بتفاعل كبير بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّ تداول كثير من مقاطع الفيديو بشأن هذا الحفل الفني الكبير.

أحد المقاطع التي تمّ تداولها بقوة، تمّ التقاطه من الكواليس، وظهرت فيه أنغام وهي تقف في الكواليس استعداداً للصعود إلى المسرح، وبرفقتها أبناؤها الذين صوّروها في تلك اللحظة، وداعبها أحدهم قائلاً: “يا ست المعلمين”.

ونظّم الحفل ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام من مصر وكل الوطن العربي.

أنغام صوت مصر

وتصدّر وسم “أنغام صوت مصر“، الترند في موقع تويتر في السعودية على مدار الساعات الماضية، بالتزامن مع تنظيم الحفل الفني الصاخب، وسط تفاعل كبير مع الحفل الذي أذاعته وسائل الإعلام.

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كانت ليله عن ألف ليله كان الحظ كريم جدا بكل تفاصيله وكانت الصدف خير من ألف ميعاد لقاها عذب كـ عذوبه أنغامها لطافه روحها تعكس لك شعور تعجز توصفه

من أجمل اللفتات أحتواء والدة أنغام لأنغام طاقه حُب وسند دموعها وأهي تشوف الطفله نغومه كبرت وتُكرم بـ #ليلة_صوت_مصر

عظيم حُب الأم دائما pic.twitter.com/YFjQfVcbEy — Shaima Abdullah (@shaima3bdullah1) March 18, 2023

كلنااااااا والله..طيرتينا يا أنغام مع كل أغنية 😭🤍pic.twitter.com/kbhdb0JSsG#ليلة_صوت_مصر — Diana Kamel (@DianaKamel4) March 17, 2023

وشارك عدد من المطربين في ديوهات مع أنغام خلال حفلها الفني، ومن هؤلاء؛ ويجز وتامر عاشور ومحمد حماقي وأحلام.

وأقول أنساك عشان ارتاح وعمال قلبي بيدافع❤️

— ديو أنغام وحماقي #ليله_صوت_مصر pic.twitter.com/4FOjLzypol — 𝖠𝗇𝗀𝗁𝖺𝗆𝖶𝗈𝗋𝗅𝖽 (@AnghamWorld) March 18, 2023

حضر الحفل عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، أبرزهم الموسيقار الكبير هاني شنودة، والإعلامي عمرو أديب، والفنانين؛ إلهام شاهين، وهشام ماجد، وشيكو، وأكرم حسني، وهيثم شاكر، وأمير طعيمة، والسيناريست صلاح الجهيني.