السبت, مارس 18, 2023
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الهدهد

“يا ست المعلمين”.. لقطات مبهجة تجمع أنغام بأبنائها في كواليس حفل الرياض

وسم أنغام صوت مصر تصدّر تويتر السعودية بالتزامن مع الحفل

كتب خالد السعدي
المطربة المصرية أنغام watanserb.com
المطربة المصرية أنغام
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وطن- أحيت المطربة المصرية أنغام، حفلاً غنائياً صاخباً في مدينة الرياض، ضمن الفعاليات التي تنظّمها المملكة العربية السعودية من قِبل هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ.

وحظيت فعاليات الحفل بتفاعل كبير بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّ تداول كثير من مقاطع الفيديو بشأن هذا الحفل الفني الكبير.

أحد المقاطع التي تمّ تداولها بقوة، تمّ التقاطه من الكواليس، وظهرت فيه أنغام وهي تقف في الكواليس استعداداً للصعود إلى المسرح، وبرفقتها أبناؤها الذين صوّروها في تلك اللحظة، وداعبها أحدهم قائلاً: “يا ست المعلمين”.

ونظّم الحفل ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام من مصر وكل الوطن العربي.

أنغام صوت مصر في السعودية 2023 ومشاركة ويجز ومحمد حماقي لها
أنغام صوت مصر في السعودية 2023 ومشاركة ويجز ومحمد حماقي لها

أنغام صوت مصر

وتصدّر وسم “أنغام صوت مصر“، الترند في موقع تويتر في السعودية على مدار الساعات الماضية، بالتزامن مع تنظيم الحفل الفني الصاخب، وسط تفاعل كبير مع الحفل الذي أذاعته وسائل الإعلام.

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وشارك عدد من المطربين في ديوهات مع أنغام خلال حفلها الفني، ومن هؤلاء؛ ويجز وتامر عاشور ومحمد حماقي وأحلام.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، أبرزهم الموسيقار الكبير هاني شنودة، والإعلامي عمرو أديب، والفنانين؛ إلهام شاهين، وهشام ماجد، وشيكو، وأكرم حسني، وهيثم شاكر، وأمير طعيمة، والسيناريست صلاح الجهيني.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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