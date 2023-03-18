السبت, مارس 18, 2023
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الشيخ جاسم بن حمد يستعدّ لتقديم عرض جديد للاستحواذ على مانشستر يونايتد بهذا المبلغ الضخم!

عائلة جليزر الملكة للنادي تبحث عن صفقة تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار للتخلي عنه

كتب خالد الأحمد
الشيخ جاسم بن حمد watanserb.com
الشيخ جاسم بن حمد
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وطن- كشفت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، عن أنّ الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني سيقدّم عرضاً ثانياً للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في غضون 10 أيام بعد زيارة ممثليه لنادي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفاد روب هاريس، مراسل قناة سكاي نيوز الرياضية، بأنّ الوفد أمضى 10 ساعات في النادي يوم الخميس، وأنهم بعد أن تمكّنوا من الوصول إلى القرار، يخطّطون لمتابعة الشراء.

وكان الشيخ، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، قد قدّم بالفعل عرضاً إرشادياً قبل الموعد النهائي المرن قبل شهر، وسيُطلب من جميع المزايدين تقديم عرض ثانٍ في الأيام العشرة المقبلة.

لا شكّ في رغبة الشيخ القطري في الاستحواذ على النادي

ونقلت قناة سكاي سبورتس نيوز عن مصادر لم تسمِّها في نيويورك قولَها: “يجب ألا يكون هناك شك على الإطلاق في أنّ الشيخ جاسم يريد أن يكون المالك والوصي على يونايتد”.

وذهب الشيخ جاسم وأعضاء فريقه إلى أولد ترافورد كمشجعين من قبل، لكن التركيز في هذه الزيارة الأخيرة كان لمعرفة ما يمكنهم فعله باستثماراتهم الرأسمالية من حيث البنية التحتية وتنمية الشباب وفريق السيدات.

وبحسب الشبكة، فقد أرسل الشيخ جاسم بن حمد فريقه الكبير، بما في ذلك خبراء في المالية والمصارف والممتلكات والقانون لمناقشة كلّ جوانب الصفقة.

الشيخ جاسم بن حمد يستعد لتقديم عرض جديد للاستحواذ على مانشيستر يونايتد
الشيخ جاسم بن حمد يستعد لتقديم عرض جديد للاستحواذ على مانشيستر يونايتد

عروض أخرى لشراء النادي

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كما قدّم مؤسس شركة INEOS ، السير جيم راتكليف، عرضًا لشراء النادي.

كان من المقرر أن يسافر راتكليف (70 عامًا)، من نيس يوم الخميس، لحضور عرض تقديمي من قبل فريق إدارة يونايتد، جنبًا إلى جنب مع ممثلي إينيوس الرياضيين.

ولم يؤكد الملاك الحاليون للنادي، عائلة جليزر، رغبتهم في البيع، لكن إذا فعلوا ذلك، فسوف يرغبون في تشجيع حرب المزايدة.

وبحسب الشبكة، فقد تمّ تأكيد عرض آخر من Elliott Management، صندوق التحوط الأمريكي، على الرغم من أنّهم غير مهتمين بشراء النادي، فهم مهتمون بتوفير التمويل للأحزاب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز.

الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الذي يرغب بشراء مانشستر يونايتد
الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الذي يرغب بشراء مانشستر يونايتد

عائلة جليزر تبحث عن هذا الرقم

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، تأمل عائلة جليزر في أن يؤدي الموعد النهائي البالغ 10 أيام إلى الحصول على عطاءات أكبر من الأطراف المعنية، حيث أدى البيع الأخير لمنافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي مقابل 5.4 مليار دولار، إلى تضخيم سوق أندية النخبة، وسيحقّق فريق جليزر أرباحاً ضخمة من استثماراتهم الأصلية إذا أمكن التوصل إلى صفقة.

ولكن في حين أنّ العطاءات الحالية تقدّر مانشستر يونايتد عند نفس مستوى تشيلسي تقريبًا، يُعتقد أنّ جليزر ينتظرون أكثر من ذلك بكثير، حيث تشير التقارير إلى أنهم يبحثون عن صفقة تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار للتخلي عن النادي الذي سيطروا عليه من خلال الاستحواذ في سبتمبر 2003.

المصدرقناة سكاي نيوز الرياضية، صحيفة "آس" لإسبانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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