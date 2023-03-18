الشيخ جاسم بن حمد يستعدّ لتقديم عرض جديد للاستحواذ على مانشستر يونايتد بهذا المبلغ الضخم!

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وطن- كشفت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، عن أنّ الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني سيقدّم عرضاً ثانياً للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في غضون 10 أيام بعد زيارة ممثليه لنادي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفاد روب هاريس، مراسل قناة سكاي نيوز الرياضية، بأنّ الوفد أمضى 10 ساعات في النادي يوم الخميس، وأنهم بعد أن تمكّنوا من الوصول إلى القرار، يخطّطون لمتابعة الشراء.

وكان الشيخ، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، قد قدّم بالفعل عرضاً إرشادياً قبل الموعد النهائي المرن قبل شهر، وسيُطلب من جميع المزايدين تقديم عرض ثانٍ في الأيام العشرة المقبلة.

لا شكّ في رغبة الشيخ القطري في الاستحواذ على النادي

ونقلت قناة سكاي سبورتس نيوز عن مصادر لم تسمِّها في نيويورك قولَها: “يجب ألا يكون هناك شك على الإطلاق في أنّ الشيخ جاسم يريد أن يكون المالك والوصي على يونايتد”.

وذهب الشيخ جاسم وأعضاء فريقه إلى أولد ترافورد كمشجعين من قبل، لكن التركيز في هذه الزيارة الأخيرة كان لمعرفة ما يمكنهم فعله باستثماراتهم الرأسمالية من حيث البنية التحتية وتنمية الشباب وفريق السيدات.

وبحسب الشبكة، فقد أرسل الشيخ جاسم بن حمد فريقه الكبير، بما في ذلك خبراء في المالية والمصارف والممتلكات والقانون لمناقشة كلّ جوانب الصفقة.

عروض أخرى لشراء النادي

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كما قدّم مؤسس شركة INEOS ، السير جيم راتكليف، عرضًا لشراء النادي.

كان من المقرر أن يسافر راتكليف (70 عامًا)، من نيس يوم الخميس، لحضور عرض تقديمي من قبل فريق إدارة يونايتد، جنبًا إلى جنب مع ممثلي إينيوس الرياضيين.

ولم يؤكد الملاك الحاليون للنادي، عائلة جليزر، رغبتهم في البيع، لكن إذا فعلوا ذلك، فسوف يرغبون في تشجيع حرب المزايدة.

وبحسب الشبكة، فقد تمّ تأكيد عرض آخر من Elliott Management، صندوق التحوط الأمريكي، على الرغم من أنّهم غير مهتمين بشراء النادي، فهم مهتمون بتوفير التمويل للأحزاب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز.

عائلة جليزر تبحث عن هذا الرقم

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، تأمل عائلة جليزر في أن يؤدي الموعد النهائي البالغ 10 أيام إلى الحصول على عطاءات أكبر من الأطراف المعنية، حيث أدى البيع الأخير لمنافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي مقابل 5.4 مليار دولار، إلى تضخيم سوق أندية النخبة، وسيحقّق فريق جليزر أرباحاً ضخمة من استثماراتهم الأصلية إذا أمكن التوصل إلى صفقة.

ولكن في حين أنّ العطاءات الحالية تقدّر مانشستر يونايتد عند نفس مستوى تشيلسي تقريبًا، يُعتقد أنّ جليزر ينتظرون أكثر من ذلك بكثير، حيث تشير التقارير إلى أنهم يبحثون عن صفقة تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار للتخلي عن النادي الذي سيطروا عليه من خلال الاستحواذ في سبتمبر 2003.