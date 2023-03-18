السبت, مارس 18, 2023
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أردوغان يقدم لصحفي فنلندي هدية غير متوقعة بعد أن بلل حذاؤه المجمع الرئاسي! (شاهد)

الرئيس التركي وجه البرلمان للتصديق على اجرءات انضمام فنلندا للناتو

كتب سالم حنفي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان watanserb.com
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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وطن- نشرت صحيفة “صباح” التركية مقطع فيديو مثير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال استقباله للرئيس الفنلندي سولي نينيسو في المجمع الرئاسي في أنقرة.

وبحسب الفيديو المنشور، فقد تفاجأ الرئيس التركي عقب دخوله للقصر مع ضيفه بوجود صحفي فنلندي يغطي الزيارة وقد ابتل حذاؤه بفعل المطار الغزيرة التي سقطت خلال حفل الاستقبال واستعراض حرس الشرف.

ووفقا للفيديو، فقد وجه الرئيس “أردوغان” سكرتيره الخاص حسن دوغان بان يقدم للصحفي الفنلندي حذاء كهدية، بعد أن ظهرت قطرات الماء التي رشحت من حذائه على أرضية القصر.

وبعد سؤاله لـ”أردوغان” بشأن مقاييس الحذاء، قال أردوغان للرئيس الفنلندي: “نجلب (للصحفي) حذاء” لاستبدال الحذاء المبلل.

أردوغان يوعز للبرلمان للتصديق على اجرءات انضمام فنلندا للناتو

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي، سولي نينيستو، أن تركيا ستبدأ إجراءات التصديق في البرلمان التركي على طلب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي بعدما اتخذت البلاد خطوات ملموسة للوفاء بوعودها، مشيراً إلى تطلعاته لانتهاء البرلمان من الموافقة على هذه الخطوة قبل الانتخابات الرئاسية التركية المزمع تنظيمها في شهر مايو/أيار 2023.

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كما قال أردوغان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي، إن تركيا ستواصل المباحثات مع السويد حول القضايا المتعلقة بالإرهاب وإن طلب السويد الانضمام إلى الحلف سيتوقف بشكل مباشر على الإجراءات التي سيجري اتخاذها.

تركيا تقبل انضمام فنلندا إلى حلف الناتو
تركيا تقبل انضمام فنلندا إلى حلف الناتو

مطالب تركيا من السويد

وقال “أردوغان” كذلك إن تركيا قدمت إلى السويد قائمة تضم أسماء 120 إرهابياً وطلبت تسليمهم لها، مشدداً على أن أنقرة لن تتعامل مع السويد بشكل إيجابي إذا لم تسلمهم، مضيفاً: “فصلنا ملف انضمام فنلندا للناتو عن السويد لعدم حدوث أعمال من هذا النوع فيها (مظاهرات “بي كي كي” الإرهابي في السويد)”، وقال بخصوص السويد إن مسار التقدم لنيل عضوية الناتو سيكون مرتبطاً بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها السويد.

من جانبه، رحب الرئيس الفنلندي بخطوة تركيا، قائلا:” هذه أخبار مهمة جداً لجميع الفنلنديين، نشكركم كثيراً”، وخاطب الرئيس التركي بالقول: “أنت الوحيد القادر على التحاور مع أي شخص في العالم”.

أردوغان يطلب من البرلمان المصادقة على انضمام فنلندا للناتو.. ويشترط لقرار مماثل مع السويد
أردوغان يطلب من البرلمان المصادقة على انضمام فنلندا للناتو.. ويشترط لقرار مماثل مع السويد
المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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