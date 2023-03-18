أردوغان يقدم لصحفي فنلندي هدية غير متوقعة بعد أن بلل حذاؤه المجمع الرئاسي! (شاهد)

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وطن- نشرت صحيفة “صباح” التركية مقطع فيديو مثير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال استقباله للرئيس الفنلندي سولي نينيسو في المجمع الرئاسي في أنقرة.

وبحسب الفيديو المنشور، فقد تفاجأ الرئيس التركي عقب دخوله للقصر مع ضيفه بوجود صحفي فنلندي يغطي الزيارة وقد ابتل حذاؤه بفعل المطار الغزيرة التي سقطت خلال حفل الاستقبال واستعراض حرس الشرف.

ووفقا للفيديو، فقد وجه الرئيس “أردوغان” سكرتيره الخاص حسن دوغان بان يقدم للصحفي الفنلندي حذاء كهدية، بعد أن ظهرت قطرات الماء التي رشحت من حذائه على أرضية القصر.

وبعد سؤاله لـ”أردوغان” بشأن مقاييس الحذاء، قال أردوغان للرئيس الفنلندي: “نجلب (للصحفي) حذاء” لاستبدال الحذاء المبلل.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, karşılama töreninde ıslanan Finlandiyalı gazeteciye ayakkabı hediye edildi. pic.twitter.com/56d1sW3BGt — Sabah (@sabah) March 17, 2023

أردوغان يوعز للبرلمان للتصديق على اجرءات انضمام فنلندا للناتو

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي، سولي نينيستو، أن تركيا ستبدأ إجراءات التصديق في البرلمان التركي على طلب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي بعدما اتخذت البلاد خطوات ملموسة للوفاء بوعودها، مشيراً إلى تطلعاته لانتهاء البرلمان من الموافقة على هذه الخطوة قبل الانتخابات الرئاسية التركية المزمع تنظيمها في شهر مايو/أيار 2023.

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كما قال أردوغان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي، إن تركيا ستواصل المباحثات مع السويد حول القضايا المتعلقة بالإرهاب وإن طلب السويد الانضمام إلى الحلف سيتوقف بشكل مباشر على الإجراءات التي سيجري اتخاذها.

مطالب تركيا من السويد

وقال “أردوغان” كذلك إن تركيا قدمت إلى السويد قائمة تضم أسماء 120 إرهابياً وطلبت تسليمهم لها، مشدداً على أن أنقرة لن تتعامل مع السويد بشكل إيجابي إذا لم تسلمهم، مضيفاً: “فصلنا ملف انضمام فنلندا للناتو عن السويد لعدم حدوث أعمال من هذا النوع فيها (مظاهرات “بي كي كي” الإرهابي في السويد)”، وقال بخصوص السويد إن مسار التقدم لنيل عضوية الناتو سيكون مرتبطاً بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها السويد.

من جانبه، رحب الرئيس الفنلندي بخطوة تركيا، قائلا:” هذه أخبار مهمة جداً لجميع الفنلنديين، نشكركم كثيراً”، وخاطب الرئيس التركي بالقول: “أنت الوحيد القادر على التحاور مع أي شخص في العالم”.