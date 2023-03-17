السبت, مارس 18, 2023
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طلاق حيدر الفيلي وغدير الفهد بعد أسبوعين من تقديمه لها مليار يورو مؤخر صداق! (شاهد)

مغردون زعموا أنّ عملية الزواج كان القصد منها غسيل الأموال!

كتب سالم حنفي
طلاق حيدر الفيلي وغدير الفهد watanserb.com
طلاق حيدر الفيلي وغدير الفهد
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وطن- بعد أقلّ من أسبوعين عن إعلان عقد القران المثير للجدل، كشفت وسائل إعلام كويتية عن أنّ الشاب العراقي حيدر الفيلي أعلن طلاقَه من الشابة الكويتية غدير الفهد. وذلك بعد أن شغِلا الرأي العام بقيمة المقدم والمؤخر الذي قدّمه العريس للعروس.

وقال حساب “المجلس” على موقع التدوين المصغر “تويتر”: إنّ “العراقي حيدر الفيلي يعلن طلاقه من الكويتية غدير الفهد بصورة وديّة وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق، بعد أن عقد قرانهما بمقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو (مليار و78 مليون دولار)”.

زواج حيدر الفيلي وغدير الفهد

يشار إلى أنّه في 4 مارس/آذار الحالي أثار الشاب العراقي، المقيم في فنلندا، ضجةً واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اشتمل عقد زواجه من كويتية على مؤخر صداق بقيمة “مليار يورو”.

وتباينت ردود الفعل بحساب، حيدر الفيلي، على تطبيق “تيك توك” الذي يتابعه نحو 680 ألف شخص، بعدما ظهر في فيديو في أثناء توقيع عقد الزواج على الممثلة الكويتية، غدير الفهد.

وصدم المتابعون مما شاهدوه في الفيديو بعدما سمعوا المأذون وهو يقرأ بنود العقد، ويقول: إنّ “المهر كيلو ذهب عيار 21″، ثم يصاب المأذون بالدهشة لقراءة عبارة “مليار يورو مؤخر”، ويلتفت ناحية العريس ليتأكد، فيهزّ الفيلي رأسَه موافقاً، ويجري توثيق قيمة المؤخر.

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وأثار الأمر حينَها جدلاً كبيراً على مواقع التواصل، بين مَن انتقد ما يقولون إنها مبالغة كبيرة، وآخرون رأَوا أنه فقط أراد أن يعبّر عن حبه وتقديره لزوجته.

طلاق حيدر الفيلي وغدير الفهد watanserb.com
طلاق حيدر الفيلي وغدير الفهد

رواد تويتر يكشفون سبب الطلاق

وكما أثار إعلان الزواج حالةً من الدهشة، أشعل خبر إعلان الطلاق بين حيدر الفيلي وغدير الفهد، موجةً من التحليلات حول الواقعة، مشيرين إلى أنّ الأمر برمّته كان بهدف غسيل الأموال فقط.

وفي هذا السياق، قال المغرد سالم الشمري: “معقوله كمية الردود ومو فاهمين ان الوضع غسيل”.

كما علق المغرد “غريمر” على ما حدث بالقول: “أعتقد غسيل أموال”.

وقالت مغردة أخرى: “مليار يورو !! هذي طريقه جديده لغسيل الاموال وتنظيفها !!”.

وقال آخر: “واضح غسيل الاموال بطريقة جديدة”.

وأشار المغرد صالح الراضي لنفس الأمر، قائلاً: “مو اول مرة تصير ، قبلها سوها اثنين مشهورين ، وعقب ما الملابس انشفت تطلقوا بس هذيل وايد مستعجلي علي الملابس علشان يحطونهم بالكبت”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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