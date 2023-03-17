طلاق حيدر الفيلي وغدير الفهد بعد أسبوعين من تقديمه لها مليار يورو مؤخر صداق! (شاهد)

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وطن- بعد أقلّ من أسبوعين عن إعلان عقد القران المثير للجدل، كشفت وسائل إعلام كويتية عن أنّ الشاب العراقي حيدر الفيلي أعلن طلاقَه من الشابة الكويتية غدير الفهد. وذلك بعد أن شغِلا الرأي العام بقيمة المقدم والمؤخر الذي قدّمه العريس للعروس.

وقال حساب “المجلس” على موقع التدوين المصغر “تويتر”: إنّ “العراقي حيدر الفيلي يعلن طلاقه من الكويتية غدير الفهد بصورة وديّة وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق، بعد أن عقد قرانهما بمقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو (مليار و78 مليون دولار)”.

العراقي حيدر الفيلي يعلن طلاقه من الكويتية غدير الفهد بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق.

• بعد أسابيع من عقد قرانهما بمقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو. https://t.co/rUraGzsZDm pic.twitter.com/5UmQJZSaUF — المجلس (@Almajlliss) March 17, 2023

زواج حيدر الفيلي وغدير الفهد

يشار إلى أنّه في 4 مارس/آذار الحالي أثار الشاب العراقي، المقيم في فنلندا، ضجةً واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اشتمل عقد زواجه من كويتية على مؤخر صداق بقيمة “مليار يورو”.

وتباينت ردود الفعل بحساب، حيدر الفيلي، على تطبيق “تيك توك” الذي يتابعه نحو 680 ألف شخص، بعدما ظهر في فيديو في أثناء توقيع عقد الزواج على الممثلة الكويتية، غدير الفهد.

وصدم المتابعون مما شاهدوه في الفيديو بعدما سمعوا المأذون وهو يقرأ بنود العقد، ويقول: إنّ “المهر كيلو ذهب عيار 21″، ثم يصاب المأذون بالدهشة لقراءة عبارة “مليار يورو مؤخر”، ويلتفت ناحية العريس ليتأكد، فيهزّ الفيلي رأسَه موافقاً، ويجري توثيق قيمة المؤخر.

فيديو / شاب عراقي يتزوج كويتية مقدما كيلو ذهب مقدم عقد الزواح ومليار دينار عراقي مؤخر الصداق. pic.twitter.com/AM390xOeHR — المجلس (@Almajlliss) March 4, 2023

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وأثار الأمر حينَها جدلاً كبيراً على مواقع التواصل، بين مَن انتقد ما يقولون إنها مبالغة كبيرة، وآخرون رأَوا أنه فقط أراد أن يعبّر عن حبه وتقديره لزوجته.

رواد تويتر يكشفون سبب الطلاق

وكما أثار إعلان الزواج حالةً من الدهشة، أشعل خبر إعلان الطلاق بين حيدر الفيلي وغدير الفهد، موجةً من التحليلات حول الواقعة، مشيرين إلى أنّ الأمر برمّته كان بهدف غسيل الأموال فقط.

وفي هذا السياق، قال المغرد سالم الشمري: “معقوله كمية الردود ومو فاهمين ان الوضع غسيل”.

معقوله كمية الردود ومو فاهمين ان الوضع غسيل — سالم شمروخ الشمري (@ttpMo57qofAXnqv) March 18, 2023

كما علق المغرد “غريمر” على ما حدث بالقول: “أعتقد غسيل أموال”.

أعتقد غسيل أموال — غريمر (@ghrymr) March 18, 2023

وقالت مغردة أخرى: “مليار يورو !! هذي طريقه جديده لغسيل الاموال وتنظيفها !!”.

مليار يورو !! هذي طريقه جديده لغسيل الاموال وتنظيفها !! — 🌸🌸 (@monyyy_2001) March 17, 2023

وقال آخر: “واضح غسيل الاموال بطريقة جديدة”.

واضح غسيل الاموال بطريقة جديدة — ۨ ̨قلمۭ مۭسۣجۚﯣنۨ (@boalikrar) March 18, 2023

وأشار المغرد صالح الراضي لنفس الأمر، قائلاً: “مو اول مرة تصير ، قبلها سوها اثنين مشهورين ، وعقب ما الملابس انشفت تطلقوا بس هذيل وايد مستعجلي علي الملابس علشان يحطونهم بالكبت”.