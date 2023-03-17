جورجينا تستعرض مؤخرتها بالساتان الأبيض وتوجه لحاسديها رسالة غريبة (فيديو)

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وطن- وجهت جورجينا رودريغيز، رسالة صارمة إلى منتقديها الذين يتهمونها بأنها تعيش حياة فاخرة على حساب شريكها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

عمل جاد رغم الثراء

ونشرت جورجينا ردوريغيز فيديو عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، وهي متوجهة إلى عملها بملابس مثيرة.

وارتدت عارضة الأزياء الأرجنتينية فستاناً طويلاً من الساتان الأبيض، كشف مفاتنها بوضوح، واعتمدت تسريحة ذيل الفرس المظفرة.

وأرادت جورجينا أن تثبت للعالم أنها تعرف ما هو العالم الجاد رغم أن شريكها هو كريستيانو رونالدو، أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

وأشارت إلى أنها تذهب كل يوم إلى العمل، فكتبت العارضة البالغة من العمر 29 عاماً على الفيديو: “يوم رائع آخر في العمل. حتى لا يقولون لاحقاً إن الأغنياء لا يعملون “.

كم هي ثروة جورجينا؟

وفقًا لموقع Celebrity Net Worth ، تقدر ثروة جورجينا بـ 10 ملايين دولار.

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فحبيبة رونالدو وجه للعديد من العلامات التجارية مثل Alo Yoga.

و في فبراير الماضي ، أصبحت جورجينا وجه الحملة الجديدة للعلامة التجارية الإيطالية الفاخرة Elisabetta Franchi لمجموعة ربيع وصيف 2023.

بالإضافة إلى ذلك ، ظهرت جورجينا في العديد من أغلفة المجلات مثل Women’s Health و Vogue و Harper’s Baazar وغيرها.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

أنا جورجينا

وبدأت جورجينا في عام 2021 العمل مع “نت فليكس” لإطلاق مسلسل وثائقي عن حياتها.

كان عرض “أنا جورجينا” ناجحًا جدًا لدرجة أن الموسم الثاني من العرض سيصدر في غضون أيام قليلة.

وسيكون يوم 24 مارس/آذار الجاري هو الموعد المحدد ليرى الجزء الثاني النور، والذي من خلاله يمكن رؤية الجانب الآخر من الرفاهية التي تتمتع بها جورجينا رودريغيز، كما يمكن رؤيته محطمة تمامًا عندما تتذكر وفاة أحد أطفالها.

وخلال العرض، قالت “جورجينا”:”لقد عشت هذا العام أفضل وأسوأ لحظة في حياتي”، حيث يمكن سماعها في المقطع الترويجي الذي تنهار فيه وهي يبكي بينما يظهر سرير الأطفال في الخلفية. ”

العمل الخيري

وقالت بصوت منخفض وبتأثر شديد:”الحياة صعبة. الحياة يجب أن تستمر. لدي أسباب للمضي قدمًا وأن أكون قوية “.

وأوضحت العارضة إن شريكها كريستيانو رونالدو ساعدها “على المضي قدمًا في حياتي”.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

ونقلت عنه قوله لها :”جيو ، استمري في حياتك. سوف يفيدك ذلك جيدًا. الآن أولويتي هي عائلتي. هم أولادي. أنا سعيد جدًا وممتن جدًا “.

جورجينا ، التي تشارك كريستيانو رونالدو خمسة أطفال ، ليست فقط امرأة أثبتت قدرتها في عالم الموضة ؛ بل فعلت ذلك أيضًا من خلال العمل الخيري.

ففي حفل Starlite لعام 2021 ، تم تكريم الشابة المولودة في بوينس آيرس ، الأرجنتين ، لالتزامها الاجتماعي بمؤسسة Nuevo Futuro.