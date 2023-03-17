الجمعة, مارس 17, 2023
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حياتنا

جورجينا تستعرض مؤخرتها بالساتان الأبيض وتوجه لحاسديها رسالة غريبة (فيديو)

أرادت جورجينا أن تثبت للعالم أنها تعرف ما هو العالم الجاد رغم أن شريكها هو كريستيانو رونالدو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم

كتب رفيف عبدالله
جورجينا تستعرض مؤخرتها بالساتان الأبيض وتوجه لحاسديها رسالة غريبة (فيديو) watanserb.com
جورجينا رودريغيز
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وطن- وجهت جورجينا رودريغيز، رسالة صارمة إلى منتقديها الذين يتهمونها بأنها تعيش حياة فاخرة على حساب شريكها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

عمل جاد رغم الثراء

ونشرت جورجينا ردوريغيز فيديو عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، وهي متوجهة إلى عملها بملابس مثيرة.

وارتدت عارضة الأزياء الأرجنتينية فستاناً طويلاً من الساتان الأبيض، كشف مفاتنها بوضوح، واعتمدت تسريحة ذيل الفرس المظفرة.

وأرادت جورجينا أن تثبت للعالم أنها تعرف ما هو العالم الجاد رغم أن شريكها هو كريستيانو رونالدو، أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

وأشارت إلى أنها تذهب كل يوم إلى العمل، فكتبت العارضة البالغة من العمر 29 عاماً على الفيديو: “يوم رائع آخر في العمل. حتى لا يقولون لاحقاً إن الأغنياء لا يعملون “.

كم هي ثروة جورجينا؟

وفقًا لموقع Celebrity Net Worth ، تقدر ثروة جورجينا بـ 10 ملايين دولار.

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فحبيبة رونالدو وجه للعديد من العلامات التجارية مثل Alo Yoga.

تبلغ ثروة جورجينا رودريغيز 10 ملايين دولار

و في فبراير الماضي ، أصبحت جورجينا وجه الحملة الجديدة للعلامة التجارية الإيطالية الفاخرة Elisabetta Franchi لمجموعة ربيع وصيف 2023.

بالإضافة إلى ذلك ، ظهرت جورجينا في العديد من أغلفة المجلات مثل Women’s Health و Vogue و Harper’s Baazar وغيرها.

 

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أنا جورجينا

وبدأت جورجينا في عام 2021 العمل مع “نت فليكس” لإطلاق مسلسل وثائقي عن حياتها.

كان عرض “أنا جورجينا” ناجحًا جدًا لدرجة أن الموسم الثاني من العرض سيصدر في غضون أيام قليلة.

وسيكون يوم 24 مارس/آذار الجاري هو الموعد المحدد ليرى الجزء الثاني النور، والذي من خلاله يمكن رؤية الجانب الآخر من الرفاهية التي تتمتع بها جورجينا رودريغيز، كما يمكن رؤيته محطمة تمامًا عندما تتذكر وفاة أحد أطفالها.

وخلال العرض، قالت “جورجينا”:”لقد عشت هذا العام أفضل وأسوأ لحظة في حياتي”، حيث يمكن سماعها في المقطع الترويجي الذي تنهار فيه وهي يبكي بينما يظهر سرير الأطفال في الخلفية. ”

العمل الخيري

وقالت بصوت منخفض وبتأثر شديد:”الحياة صعبة. الحياة يجب أن تستمر. لدي أسباب للمضي قدمًا وأن أكون قوية “.

وأوضحت العارضة إن شريكها كريستيانو رونالدو ساعدها “على المضي قدمًا في حياتي”.

 

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ونقلت عنه قوله لها :”جيو ، استمري في حياتك. سوف يفيدك ذلك جيدًا. الآن أولويتي هي عائلتي. هم أولادي. أنا سعيد جدًا وممتن جدًا “.

جورجينا ، التي تشارك كريستيانو رونالدو خمسة أطفال ، ليست فقط امرأة أثبتت قدرتها في عالم الموضة ؛ بل فعلت ذلك أيضًا من خلال العمل الخيري.

ففي حفل Starlite لعام 2021 ، تم تكريم الشابة المولودة في بوينس آيرس ، الأرجنتين ، لالتزامها الاجتماعي بمؤسسة Nuevo Futuro.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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