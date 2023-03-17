الجمعة, مارس 17, 2023
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جنود أوكرانيون يهينون القرآن بتقطيع شحم الخنزير عليه وإحراقه وقديروف يتوعدهم (شاهد)

رمضان قديروف توعد بالقبض على الجنود الاوكرانيين ومعاقبتهم

كتب خالد الأحمد
أوكرانيون يهينون القرآن watanserb.com
رمضان قديروف
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لجنود أوركانيون يهينون القرآن الكريم، في واقعة أثارت غضبا كبيرا.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر أحد الجنود الأوكرانيين برفقة عدد من زملائه الذي كانوا يحتفون بما يقوم به وهو يقطع شحم الخنزير على المصحف الشريف، وسط تبادل الضحكات والنكات.

وأظهر المقطع أيضا، قيام الجنود الاوركانيين وهم يقومون بتمزيق صفحات المصاحف لإشعار النيران في الحطب الذي أحضروه من اجل حفلة شواء لحم الخنزير.

رمضان قديروف يتوعد الجنود الأوكرانيين

وفي رد فعل قوي منه، نشر الزعيم الشيشاني الموالي لروسيا رمضان قديروف، مقطع فيديو عبر قناته على “تيليغرام”، توعد فيه بالعثور على جنود الجيش الأوكراني الذين سخروا واعتدوا على القرآن، ومعاقبتهم جميعا على فعلهم التجديفي.

وكتب “قديروف” ردا على الجنود الأوكران -بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم-: “هذا هي الفاشية والشيطانية الحقيقية بداخلكم. سأرى كيف تجرؤون على لمس القرآن الكريم، إذا كان على الأقل شيشانيا أو مسلما بالقرب”.

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وأضاف: “لن تجرؤوا على ارتكاب هذا العمل التجديفي إذا لم يكن مثل هذا النهج تجاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية دولتكم… لن أدخر أي جهد وموارد للعثور عليكم ومعاقبتكم! وأدعو الله تعالى أن يعجل بنهايتكم الوشيكة”.

قديروف يدين قتال مسلمين في صفوف الجيش الأوركاني

وأدان قديروف بشدة المسلمين الذين يقاتلون في صفوف نظام كييف، قائلا: “ما هو شعوركم بأن تكونوا في نفس مرتبة أعداء الله؟ ما المبرر الذي تجدوه لنفسكن في يوم القيامة؟، لا عذر لكم! ستكونوا ملعونين مثل أولئك الذين تجرأوا واعتدوا على القرآن الكريم”.

لقاء رمضان قديروف مع فلاديمير بوتين

وجاء حديث “قديروف”، بعد أن زعمت وسائل إعلام بريطانية أنه ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، في مكتبه بالكرملين، في حالةٍ غير طبيعية، حيث بدا وكأنّه يرتجف بوجه منفوخ وطريقة نطق غير معهودة.

وركزت الصحف البريطانية، على المظهر الخارجي لرمضان قديروف ولغة جسده، التي زعمت أنّه ليس في صحة جيدة على الأقل، استناداً إلى ملاحظات الخبراء.

المصدرتويتر ، روسيا اليوم ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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