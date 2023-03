جنود أوكرانيون يهينون القرآن بتقطيع شحم الخنزير عليه وإحراقه وقديروف يتوعدهم (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لجنود أوركانيون يهينون القرآن الكريم، في واقعة أثارت غضبا كبيرا.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر أحد الجنود الأوكرانيين برفقة عدد من زملائه الذي كانوا يحتفون بما يقوم به وهو يقطع شحم الخنزير على المصحف الشريف، وسط تبادل الضحكات والنكات.

وأظهر المقطع أيضا، قيام الجنود الاوركانيين وهم يقومون بتمزيق صفحات المصاحف لإشعار النيران في الحطب الذي أحضروه من اجل حفلة شواء لحم الخنزير.

وفي رد فعل قوي منه، نشر الزعيم الشيشاني الموالي لروسيا رمضان قديروف، مقطع فيديو عبر قناته على “تيليغرام”، توعد فيه بالعثور على جنود الجيش الأوكراني الذين سخروا واعتدوا على القرآن، ومعاقبتهم جميعا على فعلهم التجديفي.

وكتب “قديروف” ردا على الجنود الأوكران -بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم-: “هذا هي الفاشية والشيطانية الحقيقية بداخلكم. سأرى كيف تجرؤون على لمس القرآن الكريم، إذا كان على الأقل شيشانيا أو مسلما بالقرب”.

وأضاف: “لن تجرؤوا على ارتكاب هذا العمل التجديفي إذا لم يكن مثل هذا النهج تجاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية دولتكم… لن أدخر أي جهد وموارد للعثور عليكم ومعاقبتكم! وأدعو الله تعالى أن يعجل بنهايتكم الوشيكة”.

وأدان قديروف بشدة المسلمين الذين يقاتلون في صفوف نظام كييف، قائلا: “ما هو شعوركم بأن تكونوا في نفس مرتبة أعداء الله؟ ما المبرر الذي تجدوه لنفسكن في يوم القيامة؟، لا عذر لكم! ستكونوا ملعونين مثل أولئك الذين تجرأوا واعتدوا على القرآن الكريم”.

وجاء حديث “قديروف”، بعد أن زعمت وسائل إعلام بريطانية أنه ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، في مكتبه بالكرملين، في حالةٍ غير طبيعية، حيث بدا وكأنّه يرتجف بوجه منفوخ وطريقة نطق غير معهودة.

وركزت الصحف البريطانية، على المظهر الخارجي لرمضان قديروف ولغة جسده، التي زعمت أنّه ليس في صحة جيدة على الأقل، استناداً إلى ملاحظات الخبراء.

The Kremlin says President Putin met Chechen leader Ramzan Kadyrov today. Here’s part of the official video of their meeting. Kadyrov seems nervous, again uses the Chechen filler word “don” in his speech. Putin is seen gripping the table again. pic.twitter.com/9ZFavGD7zR

— Will Vernon (@BBCWillVernon) March 13, 2023