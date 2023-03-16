الخميس, مارس 16, 2023
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رقص سائحة أجنبية بالعلم السعودي وسط مجموعة شبان يثير الجدل بسبب فرق الأحجام (فيديو)

لفت طول الفتاة أنظار الناشطين مقارنةً بالشبان فكانت التعليقات الساخرة مسيطرة

كتب رفيف عبدالله
رقص سائحة أجنبية بالعلم السعودي وسط مجموعة شبان يثير الجدل بسبب فرق الأحجام (فيديو) watanserb.com
رقص سائحة أجنبية
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وطن– احتفلت سائحة أجنبية في السعودية، بيوم العلم السعودي، بوصلة رقص وسط شباب كويتيون.

سعوديون أم كويتيون؟

وتظهر السائحة الأجنبية في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي ملابس محتشمة باللون الأسود، وفوقها عباءة بنقشة العلم السعودي.

ولم تغطي السائحة شعرها، بينما كان حولها شبان يحملون العلم ويرقصون حولها على أغنية “هذا السعودي فوق فوق”.

وذكر الناشط نواف العصيمي، أن الشبان الذين يتراقصون حول الفتاة الشقراء، من الكويت. لكن التعليق على الفيديو يقول: “السعوديون هم أفضل راقصين”.

فلة والأقزام السبعة

ولفت طول الفتاة أنظار الناشطين مقارنةً بالشبان، وكانت التعليقات الساخرة مسيطرة.

فكتب ناشط: “هم صغار كذا ولا الكاميرا ولا ايش”.

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وكتب آخر: “هم اقزام وهي حفيدة الفايكنق”.

وتذكرت متابعة شخصية سنو وايت من ديزني، وكتبت ساخرة: “سنو وايت والاقزام الاربعة”.

ونشر ناشط لقطة من الفيديو وكتب ساخراً: “كأنه ذبانه يحاول يلفت الانتباه و فوقها طوله ١٤٠”.

لقطة من الفيديو

وكتب متابع: وراهم سنافر كذا .. سوء تغذيه وسوء تربية”.

فرقة راقصة

وظهر في “يوم العلم السعودي” قبل أيام فرقةٌ راقصة على المسرح ضمّت فتاتين بملابس “خليعة”، وهنّ يقدّمنَ إحدى الفقرات الراقصة. في حين توسّطَهما شخصٌ آخر حاملاً العلم السعودي الذي يحمل شعار التوحيد ويتراقص به بينهن.

وظهرت الفتاتان بملابس شبه عارية، حيث كشف اللباس عن جزء من صدرهن، في حين كانت أرجلهن مكشوفة بشكل كامل. وسْط تفاعل كبير من الحضور، في مشهدٍ يتنافى تماماً مع حرمة وعادات وتقاليد أرض الحرمين.

يشار إلى أنه في يوم 1 مارس/آذار الجاري، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يتمّ بموجبه تخصيصُ يوم 11 مارس/آذار من كل عام للعلم الوطني يٌسمى “يوم العلم”.

وعن سبب اختيار هذا اليوم لهذه المناسبة، نصّ الأمر الملكي على “أنّ يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م. هو اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- العلمَ بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، أمرنا بما هو آتٍ: يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم (يوم العلم)”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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