الخميس, مارس 16, 2023
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حادثة أثارت تحذيرات من حرب عالمية.. البنتاغون ينشر لحظة سقوط الطائرة المسيرة

واشنطن اتهمت موسكو بإسقاط المسيرة فيما نفت روسيا

كتب خالد السعدي
لحظة سقوط الطائرة المسيرة watanserb.com
لحظة سقوط الطائرة المسيرة
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وطن- نشرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظة سقوط طائرة من دون طيار “مسيرة” تابعة للجيش الأمريكي فوق البحر الأسود، بعد اصطدامها بمقاتلة روسية، وهي الحادثة التي أثارت مخاوف من امتدادها إلى مواجهة ضارين بين القوتين.

وقال بيان صادر عن الدفاع الأمريكية، إن الطائرة المسيرة سقطت بعد أن اصطدمت مروحتها الخلفية بطائرة مقاتلة روسية.

وهذه الحادثة وُصفت بأنها الأخطر منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث سقطت طائرة المسيرة بعد احتكاك بين طائرتين، الأولى أمريكية مخصصة للاستطلاع “التجسس” والثانية مقاتلة روسية.

ويوم الثلاثاء، قال الجيش الأمريكي في بيان، إن مقاتلة روسية من طراز سو-27 (سوخوي)، اصطدمت بطائرة مسيرة تستخدم لأغراض تجسسية من نوع ريبر، تابعة له، فوق البحر الأسود.

وأوضح الجيش الأمريكي أن المسيرة كانت تقوم بجولة روتينية في “المجال الجوي الدولي” عندما اصطدمت بها مقاتلة روسية من طراز سو 27 ما أدى إلى سقوط المسيرة.

الجيش الأمريكي ينشر لقطات من إلقاء المقاتلة الروسية للوقود على المسيّرة فوق البحر الأسود
الجيش الأمريكي ينشر لقطات من إلقاء المقاتلة الروسية للوقود على المسيّرة فوق البحر الأسود

واشنطن تدين التهور الروسي

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سياسيا، أدانت واشنطن ما وصفته بـ”التصرف المتهور” بعد اصطدام الطائرة الروسية بالمسيّرة الأمريكية، وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن هذا النوع من الحوادث فوق البحر الأسود ليس خارجاً عن المألوف.

وأضاف أن “هذا الحادث جدير بالملاحظة بسبب أن كان غير آمن وغير مهني”، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بما حدث.

وأكد أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتواصل مع وزارة الخارجية الروسية مضيفاً أن الحادث لن “يردع” الجيش الأمريكي عن تنفيذ مهماته.

وقال كيربي: “البحر الأسود ليس ملكاً لأي دولة. سنواصل القيام بما نحتاج إلى القيام به من أجل مصالح أمننا القومي في ذلك الجزء من العالم”.

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روسيا تنفي الاتهامات

أما روسياً، فقد نفت وزارة الدفاع الروسية أن يكون حادث تصادم قد وقع بين طائرة مقاتلة تابعة لها والمسيرة الأمريكية، وقالت إن سلاح الجو لم يستخدم الأسلحة ولم يؤثر على المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود.

وأضافت في بيان، أن المسيرة الأمريكية حلقت على علوّ منخفض في مناورة “خطيرة” ثم “اصطدمت بسطح الماء”.

من جهته، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، بعد مفاوضات مع الجانب الأمريكي إن “الطائرات والسفن الحربية الأمريكية لا يجب أن تقترب من حدود روسيا الاتحادية لأن لا عمل لها هناك”.

وتساءل أنتونوف “هل يمكن لك تخيل مسيرة من هذا النوع تطير فجأة في سماء نيويورك أو سان فرانسيسكو؟ هل يمكنك تخيل ردّة فعل البنتاغون ووسائل الإعلام الأمريكية؟”.

ووصف أنتونوف اقتراب المسيرة الأمريكية من شبه جزيرة القرم بالعمل “الاستفزازي”، لكنه قال في الوقت نفسه، إن هناك مشاكل في ترسيم الحدود البحرية إذ لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة روسيا على القرم.

وأكد أنتونوف أن “روسيا لا تريد مواجهة مع الأمريكيين”، وأنها تفضل “علاقات براغماتية تخدم مصلحة الشعبين الأمريكي والروسي”.

تحذيرات من حرب عالمية

هذا الحادث يعتبر المرة الأولى التي تدخل فيها الطائرات العسكرية الروسية والأمريكية في مواجهة مباشرة منذ أن شنت روسيا غزوها على أوكرانيا قبل أكثر من عام.

ومن المرجح أن تُزيد هذه الحادثة حجم التوترات بين البلدين، وقد يرتقي الأمر إلى حرب عالمية، كما حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال ديفيد بيرغر، الذي نبه صراحة إلى خطر اندلاع حرب عالمية، نتيجة “لتردّي” الاتصالات بين موسكو وواشنطن.

ورجح بيرغر تطور حوادث الطائرات بين البلدين إلى مواجهة مباشرة في ظل “اتصالات سيئة لمنع الحوادث العرضية” ولفت إلى أن هذا ما يجسد خشيته الرئيسية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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