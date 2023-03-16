الخميس, مارس 16, 2023
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أهالي غزة يفاجئون سليمان حداد بعد الإفراج عنه من السجون السعودية وتعليق مؤثر (شاهد)

الرياض كانت قد قد اعتقلت حداد وابنه ضمن فلسطينيين وأردنيين قالت حماس إنهم اعتقلوا بسبب دعم المقاومة

كتب سالم حنفي
أهالي غزة يفاجئون سليمان حداد watanserb.com
أهالي غزة يفاجئون سليمان حداد
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وطن- انتشر مقطع فيديو يوثق احتفالات صاخبة في قطاع غزة بعد وصول الشيخ سليمان حداد وابنه يحيى للقطاع الفلسطيني المحاصر، بعد الإفراج عنهما مؤخرا.

وأظهر مقطع الفيديو، مسيرة بالسيارات والأعلام الخضراء احتفاء بوصول الشيخ الحداد وابنه لقطاع غزة، فيما حرص أهالي غزة على مصافحة الشيخ الحداد.

وفي تعليق على هذا المشهد، قال الشيخ الحداد: “لا أستطيع أن أوفي شعوري لكم.. شعور مليء بالمحبة والغبطة.. اشتقت لأرض غزة ولن أخرج منها نهائيا وأسأل الله أن يتم عليَّ الشهادة في هذه البلاد”.

الإفراج عن سليمان حداد وابنه

وكانت السلطات السعودية، قد أفرجت عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد ونجله يحيى في منتصف فبراير الماضي، وتم نقلها المفرج عنهما في طائرة إلى تركيا بشكلٍ موقت.

حماس: السعودية تفرج عن المهندس سليمان حداد وابنه
حماس: السعودية تفرج عن المهندس سليمان حداد وابنه

حماس ثمنت الخطوة السعودية

وآنذاك، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن السلطات السعودية أفرجت عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد “أبو يحيى” وابنه يحيى؛ وهما متجهان إلى إسطنبول.

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وثمن الرشق عاليا قرار المملكة العربية السعودية، معتبرا أن ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وأعرب الرشق عن أمله أن “تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة مع الأشقاء في السعودية، وأن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي الإخوة المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأكد حرص حركته على علاقات إيجابية مع الأشقاء في السعودية والدول الشقيقة كافة في خدمة القضية الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية.

حماس تعلن عن إفراج السعودية عن المهندس سليمان حداد ونجله
حماس تعلن عن إفراج السعودية عن المهندس سليمان حداد ونجله

اعتقال فلسطينيين وأردنيين في السعودية

وكانت السلطات السعودية اعتقلت في سبتمبر 2019 مجموعة من الفلسطينيين والأردنيين، لأسباب قالت “حماس” حينها، إنها تتعلق بدعمهم للمقاومة، وأفرجت في أكتوبر أول 2022 عن ممثل الحركة محمد الخضري.

وسبق أن طالبت هيئة علماء فلسطين، سلطات المملكة العربية السعودية، بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من سجونها، فيما أعلنت حركة حماس، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، كثف من اتصالاته لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، ومن بينهم ممثل الحركة السابق في المملكة محمد الخضري، وذلك بعد أن كررت ذات الأمر أحد الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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