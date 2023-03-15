الأربعاء, مارس 15, 2023
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لن تصدق..هذا ما سيحدث لك إذا ابتلعت علكة

الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بمشاكل صحية نتيجة ابتلاع العلكة

كتب ايمان الباجي
لن تصدق..هذا ما سيحدث لك إذا ابتلعت علكة watanserb.com
إبتلاع العلكة
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وطن- يحب الكثير من الأشخاص مضع العلكة وفي حالات نادرة يقومون بابتلاعها.

وقد نشر مؤخراََ موقع “healthshots” تقريرا تحدث فيه عن خطورة ابتلاع العلكة بعد مضغها لساعات.

هل العلكة مصنوعة من مكونات ضارة؟

تتكون العلكة من البوليمرات والراتنجات ومواد بلاستيكية تضر بصحة المعدة.

وتوصي العديد من الدراسات الأوروبية بتجنب العلكة لأنها تحتوي عادةً على نكهات صناعية ومحليات صناعية الأسبارتام ومواد حافظة مثل هيدروكسي تولوين بوتيل (BHT).

ماذا لو ابتلعتها؟

رغم أن العلكة مصممة للمضغ وليست للبلع، لا توجد آثار سلبية معروفة لابتلاع العلكة. ومع ذلك، فإن العلكة ستبقى لفترة طويلة في معدتك قبل أن تتمكن من هضمها.

العلكة مصممة للمضغ وليست للبلع

في بعض الأحيان، يمكن أن تظل العلكة في المعدة وتتحرك خلال الجهاز الهضمي، مع احتفاظها بقوامها نسبيًا، وتخرج من الجسم مع البراز.

هل تبقى العلكة في المعدة؟

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قد يستغرق الجهاز الهضمي وقتًا أطول لهضم العلكة، لكنها لن تبقى في معدتك لمدة سبع سنوات، كما تقول بعض المعتقدات. وقد يستغرق الأمر وقتًا لأن الجهاز الهمضي يحتاج إلى تحليل وتكسير العلكة.

في بعض الحالات، نادرًا، يمكن أن يكون هناك انسداد في الجهاز الهضمي بسبب ابتلاع العلكة ويمكن للمرء أن يعاني من الغثيان لفترة أيضًا.

ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية كبيرة من مضغ العلكة.

ماذا لو ابتلع الأطفال العلكة؟

الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بمشاكل صحية نتيجة ابتلاع العلكة.

الطفل الذي يبتلع الكثير من العلك، خاصة إذا كان مصابًا بالإمساك قد يعاني من انسداد في أمعائه، وفقًا لمايو كلينك.

الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بمشاكل صحية نتيجة ابتلاع العلكة

الحل؟

يمكن للأطفال تناول العلكة الخالية من السكر، ولكن يُسمح بقطعة واحدة فقط في اليوم. كما أنه من الأفضل مراجعة الطبيب إذا أردت إعطاء علكة لطفلك.

وينصح الخبراء كذلك بمراجعة الطبيب فوراً إذا ابتلعت الكثير من العلك وظهرت عليك أعراض انسداد معوي، مثل:

  • وجع في البطن
  • إمساك
  • امتلاء مفرط أو وذمة في الجسم
  • تشنجات مؤلمة
  • التقيؤ

والآن بعد أن عرفت مخاطر تناول العلكة، ينصحك الخبراء بتناولها باعتدال مع تجنب خاصة ابتلاعها.

المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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