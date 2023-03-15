صادم.. لحظة وفاة 4 أطفال أمام نظر والدهم بعد أن جرفتهم سيول جازان السعودية! (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لغرق سيارة على متنها أربعة أطفال ووالدهم جراء السيول التي اجتاحت محافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان بجنوب السعودية.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن“، لحظة جرف السيل للسيارة وعلى متنها الأطفال الأربعة ووالدهم، دون أن يستطيع أحد مساعدتهم بسبب قوة السيل الجارفة.

الله يجبر مصابهم شذنب الاطفال شذنبهم تطمر بهم السيل الناس معها سيارات اكبر واقوى من سيارتك وماغامروا وانت معك اطفال كيف قلبك طاوعك كييف يا الله pic.twitter.com/jvjbVg3qou — ™ 𝓘𝓑𝓡𝓐𝓗𝓘𝓜♡ (@I_M_Y_K) March 15, 2023

وبحسب ما ذكرته “قناة الإخبارية” السعودية، فقد كان والد الأطفال يقود سيارته مرورا بوادي يسمى “أبو حتارة” للوصول لقريته “مشلحة” التابعة لجازان، ثم غرقت المركبة وبداخلها الأسرة، واستطاع الأب النجاة بينما جرفت السيول أبناءه.

فيديو | فاجعة إنسانية.. وفاة 4 أطفال أمام أنظار والدهم بسبب السيول بقرية مشلحة في جازان ومراسلنا زاهر المالكي: هذه ليست الحادثة الأولى التي تحصل في القرية لجريان السيول#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6LmSe5r0ed — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

لا يوجد طريق آخر

وذكر مواطنون أنه ليس لديهم طريق آخر إلا أن يسلكوا الوادي ومع هطول الأمطار، يتم احتجازهم بالساعات، وقالوا إن “هناك مرضى، لا يستطيعون الخروج، كالمواطن الذي توفي وهو يراقب الإسعاف في الضفة الأخرى عاجزًا عن الوصول له”.

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وتحدث مراسل قناة الإخبارية عن معاناة أهالي القرية من “التصميم الغريب العجيب” للطريق، وقال إن “الأمر متكرر بالعديد من الأودية بمنطقة جازان”.

البحث عن جثة طفلتين

من جانبها، أكدت صحيفة “سبق” أن الحادثة تسببت في مصرع طفل وطفلة تم انتشال جثمانهما، في حين تتواصل عمليات البحث عن الطفلتين المفقودتين.

وافدون يتحصنون على خزان مياه للنجاة من السيول

ولم تكن تلك هي الحادثة الأولى التي تشهدها القرية، فمعاناة الأهالي مستمرة منذ أكثر من 15 عاما، يطالبون خلالها بتوفير “طريق آمن” ليتمكنوا من الوصول لمنازلهم بالقرية عند جريان السيول.

واستمرارا للمأساة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق وقوف عدد من الوافدين على سطح خزان مياه وسط سيول وادي ضمد في جازان.

وأظهر الفيديو الوافدين عالقين وسط السيول الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة في جازان، بينما حاولوا التشبث بالخزان والوقوف على السطح، لحماية أنفسهم من الغرق في المياه التي تحيط بهم من كل جانب.