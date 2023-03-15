سارة محمد قد تسترد بصرها.. صديقتها فجرت مفاجأة وتطلب سرعة التنفيذ (فيديو)

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وطن- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبلوجر المصرية “سارة محمد”، وهي تناشد لمساعدتها في العلاج بإسبانيا بعد أن فقدت الأمل الأخير في مصر، عقب فقدانها البصر في حادث إطلاق النار الذي تعرضت له رفقة خطيبها.

سارة محمد تتمسك ببصيص أمل جديد

وكانت البلوجر سارة محمد (21 عاماً) قد صدمت متابعيها، الأحد، إثر إعلانها عن فقدانها البصر بشكل نهائي، بعد أن تلاشت آمال علاجها بعد حادث إطلاق النار عليها من قبل مجهولين الشهر الماضي.

وظهرت صديقة للبلوغر سارة محمد، في مقطع جديد إلى جانبها وهي تسألها “سارة عاملة إيه؟”، فأجابت البلوجر التي بدت في حالة نفسية متعبة “الحمد لله أحسن”.

وعادت صديقتها لتقول إن وضعها الآن أفضل ولكن هناك أمل من ربنا “إنه يتولى أحد علاجها وإرسالها إلى الخارج ونحن بحاجة لطبيب يتواصل معنا”، وتابعت بإلحاح “ضروري يا جماعة أرجوكم أرجوكم.”

البلوقر سارة تناشد سفرها للعلاج في إسبانيا🥹!

pic.twitter.com/prX3O4p7hX — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 15, 2023

وقالت صديقة سارة محمد، إن هناك معلومات أن أفضل الأطباء المختصين في مثل حالتها يتواجدون في مدينة برشلونة الإسبانية.

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وأضافت: “علمنا ان هناك حالات كانت مثل سارة وأسوأ عولجوا وعاد البصر إليهم ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي”.

وأضافت “إحنا متعشمين بربنا وراضين بحكمته وبما كتبه لنا ولكن لدينا أمل فساعدونا كي يكبر هذا الأمل ويصبح حقيقة.”

وختمت بالشكر لكل من دعا للبلوجر سارة محمد ووقف إلى جانبها.

سارة محمد فقدت بصرها بعد إصابتها بطلقات “خرطوش”

وكانت صانعة المحتوى المصرية سارة محمد فقدت بصرَها نهائيًا منذ أيام، بعد تعرّضها رفقة خطيبها لاعتداء بلطجية بطلقات “خرطوش”، والغريب الذي فجّر غضب النشطاء هو تخلي خطيبها عنها بعد الحادث، رغم أنّها فدته بنفسها وتلقّت الطلقة مكانه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن حسابها الرسمي على إنستغرام، أنّها فقدت آخر أمل كانت قد تمسّكت به في إعادة بصرها مرة أخرى، وأنّ النتيجة النهائية هي فقدان البصر تماماً.

وفي نفس السياق، قال البلوجر عمرو سنايبر عبر خاصية “ستوري” بتطبيق إنستجرام: “آسف إني مطمنتش أول ما استلمنا الآشعة للأسف الموضوع مكنش مطمن نهائي، ولسه مش مطمن خالص بصراحة، الدكتور قرر إنه هيعملها العملية ولكن نسبة نجاحها أقل من 5%”.

وأضاف سنايبر: “كل اللي علينا دلوقتي واللي نقدر عليه إنه ندعيلها ونكثف لها في الدعاء.. ادعوا يا جماعة ادعوا،

تفاصيل ما جرى لسارة محمد وتخلي خطيبها عنها

وكانت سارة محمد، كشفت في الساعات القليلة الماضية تفاصيل الحادث الذي تعرضت له وأدى الى فقدان بصرها، في أول ظهور لها بعد العملية التي خضعت لها.

وقالت، في حوار لها ببرنامج “صبايا الشمس”: “كان هناك أناس يحملون أسلحة قطعوا علينا الطريق، وضربوا علينا النار، والحادث جاء بسرعة، وفجأة وجدت نفسي لا أرى، وهناك صفير قوي في أذني”.

وأضافت: “أنا لست على عداوة مع أحد، ولم أؤذي أحدًا في حياتي، ولا أقول كلامًا يؤذي أحدًا”.

وتساءلت عن المتسببين بفقدان بصرها، قائلة: “لماذا لا يتم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يعرفهم الناس.”

واختتمت حديثها قائلة: “هؤلاء ارتكبوا الجريمة، وتسببوا بتدمير عيني.”