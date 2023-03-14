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والد ميسي في السعودية رفقة مقرب من وزير الرياضة والبرغوث يقترب من الهلال

ينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وتداول معلومات عن صفقة انتقاله لنادي الهلال السعودي

كتب خالد الأحمد
والد ميسي في السعودية watanserb.com
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وطن – ذكرت وسائل إعلام سعودية أن “خورخي” وكيل أعمال ووالد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، وصل إلى المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، حيث كان في استقباله أحد ممثلي وزارة الرياضة.

وذكرت تقارير متداولة أن ذلك يأتي كتمهيد لانضمام “ميسي” إلى نادي الهلال السعودي، وهو الخبر الذي راج منذ الإعلان عن انضمام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

وأدى اتفاق رونالدو المبرم العام الماضي مع نادي النصر – الذي قيل على نطاق واسع إنه قيمته بلغت أكثر من 200 مليون يورو على مدى عامين ونصف – إلى شائعات عن تنافس متجدد مع ميسي في الدوري السعودي، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية – اهتمام الهلال والاتحاد بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد.

ونشر الإعلامي أحمد العجلان على حسابه في “تويتر“، صورة والد ميسي في السعودية، رفقة عبد الله حماد رئيس أكاديمية مهد الرياضية.

وتابع “العجلان” عبر تويتر، أن رئيس أكاديمية مهد الرياضية يعد أحد المقربين من وزير الرياضة عبد العزيز الفيصل.

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والد ميسي في السعودية
وكيل أعمال ووالد الأرجنتيني ليونيل ميسي وصل إلى المملكة العربية السعودية
والد ميسي في السعودية
والد ميسي في السعودية وأنباء عن اقتراب انتقاله للهلال

انتقال البرغوث ميسي للزعيم

وأشار العجلان إلى أن والد ميسي، هو وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني، والذي يأمل الهلال في حسم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مفاوضات قائمة بين ميسي والهلال السعودي، من أجل انتقال البرغوث للزعيم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أكدت تقارير صحفية إسبانية.

وازدادت الحماسة السعودية من احتمال انضمام نجم كرة القدم ليونيل ميسي إلى دوري المحترفين بالسعودية، بعد الإعلان عن أنه سيزور المملكة للمرة الثالثة في أقل من عام في وقت لاحق هذا الشهر.

ميسي سفير السياحة السعودية

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي ، الذي أنهى مسيرة مهنية متألقة العام الماضي برفع كأس العالم في قطر ، سيزور البلاد لقضاء عطلة.

وأضاف بحسب وكالة “رويترز” : “يسعدني أن أرحب بسفير السياحة لدينا وعائلته وأصدقائه هذا الشهر … للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية والتواصل مع شعبنا والاستمتاع بتجارب فريدة!”

وسبق لميسي، سفير السياحة السعودية، أن زار المملكة في مايو 2022، واستكشف خلال زيارته كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.

كما حضر ليونيل ميسي إلى الرياض برفقة بعثة النادي الباريسي، في يناير الماضي، إذ كان الفريق قد خاض مباراة “كأس موسم الرياض” مع نجوم ناديي الهلال والنصر.

ميسي في السعودية

وجاءت هذه الأنباء قبل ساعات من خروج نادي ميسي الفرنسي باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي .

وعيّنت الدولة الغنية بالنفط ميسي سفيراً للسياحة العام الماضي ، وزار جدة في مايو ، قبل أن يعود في يناير للعب مباراة ودية مع باريس سان جيرمان ضد فريق من نجوم الدوري السعودي ، عندما واجه المنافس الكبير كريستيانو رونالدو.

عرض كبير لميسي

وأفاد موقع “سعودي سبورت” الأربعاء الماضي، أن الهلال قدم له بالفعل “عرضا كبيرا” للانضمام بمجرد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو.

ووفق المصدر كشف مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عن قرار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ بعد العرض التاريخي، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وهتف مشجعو الاتحاد باسم ميسي في مباراة محلية، الجمعة الماضية، في خطوة اعتبرها البعض نكاية بانضمام كريستيانو إلى نادي النصر.

وأشار رئيس نادي الهلال أنمار الهيلي إلى صفقة ميسي في مقطع فيديو الأسبوع الماضي قائلا “إن شاء الله ، الصفقة تحتاج إلى وقت وترتيب”.

وقال رامون دياز ، مدرب الهلال ، للصحفيين الشهر الماضي بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية : “وجود رونالدو يجعلنا نعتقد أن ميسي قد يأتي إلى السعودية أيضًا. الكرة السعودية تنمو بشكل ملحوظ ويبدو أنها قادرة على جذب أكبر اللاعبين”.

ويلعب ليونيل ميسي، صاحب الـ35 عاما، لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ 2021، قادما من برشلونة الإسباني، الذي لعب له في الفترة من 2000 وحتى 2021.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نحو 50 مليون يورو.

المصدررويترز + سعودي سبورت - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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