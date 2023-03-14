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رياضة

نابولي يتربع على الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

نابولي يوسع الفارق مع الوصيف إنتر ميلان مع نهاية الجولة ال26 إلى 18 نقطة

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي 2023
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وطن- يُواصل فريق نابولي التربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023، بعد ختام منافسات الجولة ال26.

وشهدت منافسات الجولة ال26 من الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، فوز المتصدر نابولي على نظيره أتالانتا بهدفين نظيفين دون مقابل، وتعثر ميلان في فخ التعادل أمام ساليرنيتانا بهدف لكليهما.

أبرز نتائج مباريات الدوري الإيطالي الجولة ال26

كما وحقق فريق يوفنتوس الفوز الثمين على سامبدوريا برباعية مقابل هدفين، وخسارة روما أما ساولو برباعية مقابل ثلاثة أهداف في منافسات ذات الجولة.

كما وستنطلق منافسات الجولة ال27 القادمة، الجمعة، بمواجهة ساسولو أمام سبيزيا، كما وستختتم منافسات الجولة، الأحد، بمواجهة الإنتر أمام يوفنتوس.

نابولي
نابولي

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

وآتى ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام منافسات الجولة 26، وتربع فريق نابولي على الصدارة  بفارق 18 عن أقرب المنافسين له إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، كما يلي:

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نابولي 68 نقطة.

إنتر ميلان 50 نقطة.

لاتسيو 49 نقطة.

ميلان 48 نقطة.

روما 47 نقطة.

أتالانتا 42 نقطة.

يوفنتوس 38 نقطة.

تورينتو 37 نقطة.

بولونيا 36 نقطة.

أودينيزي 35 نقطة.

فيورنتينا 34 نقطة.

مونزا 33 نقطة.

ساسولو 33 نقطة.

إمبولي 28 نقطة.

جماهير نابولي
جماهير نابولي

ليتشي 27 نقطة.

ساليزنيتانا 26 نقطة.

سبيزيا 24 نقطة.

هيلاس فيرونا 19 نقطة.

كريمونيسي 12 نقطة.

سامبدوريا 12 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، أبرز جدول هدافين الدوري الإيطالي 2022-2023، مع نهاية الجولة ال26، فيما يلي:

فيكتور أوسيمين (نابولي) 19 هدفاً.

لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) 15 هدفاً.

إنتر ميلان
إنتر ميلان

أديمولا لوكمان (أتالانتا) 12 هدفاً.

مبالا نزولا (سبيزيا) 12 هدفاً.

كفاراتسخيليا (نابولي) 11 هدفاً.

المصدروطن + الدوري الإيطالي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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