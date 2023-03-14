نابولي يتربع على الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

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وطن- يُواصل فريق نابولي التربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023، بعد ختام منافسات الجولة ال26.

وشهدت منافسات الجولة ال26 من الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، فوز المتصدر نابولي على نظيره أتالانتا بهدفين نظيفين دون مقابل، وتعثر ميلان في فخ التعادل أمام ساليرنيتانا بهدف لكليهما.

أبرز نتائج مباريات الدوري الإيطالي الجولة ال26

كما وحقق فريق يوفنتوس الفوز الثمين على سامبدوريا برباعية مقابل هدفين، وخسارة روما أما ساولو برباعية مقابل ثلاثة أهداف في منافسات ذات الجولة.

كما وستنطلق منافسات الجولة ال27 القادمة، الجمعة، بمواجهة ساسولو أمام سبيزيا، كما وستختتم منافسات الجولة، الأحد، بمواجهة الإنتر أمام يوفنتوس.

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

وآتى ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام منافسات الجولة 26، وتربع فريق نابولي على الصدارة بفارق 18 عن أقرب المنافسين له إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، كما يلي:

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نابولي 68 نقطة.

إنتر ميلان 50 نقطة.

لاتسيو 49 نقطة.

ميلان 48 نقطة.

روما 47 نقطة.

أتالانتا 42 نقطة.

يوفنتوس 38 نقطة.

تورينتو 37 نقطة.

بولونيا 36 نقطة.

أودينيزي 35 نقطة.

فيورنتينا 34 نقطة.

مونزا 33 نقطة.

ساسولو 33 نقطة.

إمبولي 28 نقطة.

ليتشي 27 نقطة.

ساليزنيتانا 26 نقطة.

سبيزيا 24 نقطة.

هيلاس فيرونا 19 نقطة.

كريمونيسي 12 نقطة.

سامبدوريا 12 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، أبرز جدول هدافين الدوري الإيطالي 2022-2023، مع نهاية الجولة ال26، فيما يلي:

فيكتور أوسيمين (نابولي) 19 هدفاً.

لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) 15 هدفاً.

أديمولا لوكمان (أتالانتا) 12 هدفاً.

مبالا نزولا (سبيزيا) 12 هدفاً.

كفاراتسخيليا (نابولي) 11 هدفاً.