الثلاثاء, مارس 14, 2023
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حياتنا

مريم حسين بفستان فاضح يغطي مفاتنها بشرائط فقط في أسبوع دبي للموضة! (فيديو)

ظهرت مريم حسين في صور نشرتها مؤخراً بلباس مثير حيث ارتدت حجابا مع فستان مكشوف الصدر

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين بفستان فاضح يغطي مفاتنها بشرائط فقط في أسبوع دبي للموضة! (فيديو) watanserb.com
مريم حسين
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وطن– تعيش الفنانة المغربية مريم حسين أسبوعاً صاخباً، وتشارك في فعاليات أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة “تيكوم” ومجلس الأزياء العربي.

فستان فاضح

وشاركت مريم حسين في عرض أزياء للمصممة لمى جوني، مرتدية أحد أجرأ تصميماتها.

حيث ارتدت مريم حسين فستاناً أسوداً لامعاً، تميز بفتحات عديدة في الأمام، تكشف أجزاءً كبيرة من الصدر والبطن.

ومن الخلف، يكشف فستان مريم حسين جزءاً من ظهرها كذلك.

واعتمدت الفنانة المغربية تسريحة ذيل الفرس المنخفضة، مع مساحيق تجميل بألوان صاخبة.

كما نشرت مريم العديد من الفيديوهات لتصميمات لمى جوني التي عرضتها أثناء الفعالية والتي كانت تشبه إلى حد ما، ما ارتدته الفنانة المغربية.

حجاب مع ملابس مثيرة

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وكانت الفنانة مريم حسين قد أثارت موجة من الجدل قبل أيام قليلة، أثناء مشاركتها في أحد فعاليات عروض الأزياء.

وارتدت مريم حسين توباً أبيض نصف بطن، أقرب إلى حمالة صدر، مع بنطلون رسمي بنفس اللون، وجاكيت سواريه أزرق.

كما شاركت مريم حسين متابعيها بصورة تجمعها مع نجمة “دبي بلينغ“، لجين عضاضة التي تألقت بفستان زهري لافت.

وظهرت مريم حسين في صور نشرتها مؤخراً، بلباس مثير، حيث ارتدت حجابا مع فستان مكشوف الصدر.

وفي مشهد آخر، ظهرت مريم حسين وهي تجلس على طاولة خشبية بنفس الفستان، ليتضح أن الفستان كشف ساقيها بشكل كبير جدا، تجاوز ركبتيها بكثير.

ولم تعلن مريم حسين حتى الآن عن تصوير أي كليبات جديدة، إلا أنها أعادت نشر الصور نفسها ولكن بصورة مجمعة عبر “الاستوري”، مما اعتبره متابعون بأنه شبه إعلان رسمي لعمل فني قادم.

تجميل جديد

ويبدو أن في فعاليات أسبوع دبي للموضة هي التي جعلت مريم حسين تحصل على حقنة هوليوود التجميلية في وجهها، بحجة ترهله بعد خسارة الوزن.

ووثّقت مريم الأمر بعدة مقاطع عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام”.

وشرحت الفنانة في البداية، أن خسارتها للوزن أثّر في شكل وجهها، وبدأت خطوط الابتسامة تظهر بوضوح.

وأشارت مريم حسين في حديثها، إلى أنّ هذه الحقنة لجأ إليها جميع نجوم هوليوود الذين لا يريدون عمليات جراحية، أو حقن بوتوكس وفيلر.

وأوضحت أن هذه الإبرة تحفّز فقط عمل الكولاجين في الوجه.

ثم وثّقت مريم حسين حديث الطبيب حول الإبرة التي قال إنها تسمّى أيضاً إبرة النظارة، وشرح طريقة عملها قبل أن يحقن بها وجه الفنانة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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