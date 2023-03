للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي..نادي تشيلسي يعلن عن تنظيم حفل إفطار مفتوح في رمضان!

- Advertisement -

وطن- في خطوة تعتبر الاولى في الدوري الإنجليزي، أعلن نادي “تشيلسي” عن عزمة إقامة إفطار رمضاني مفتوح بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية.

وفي بيان نشره عبر موقع الرسمي على الإنترنت وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن النادي سيستضيف في يوم الأحد 26 مارس ، إفطارًا مفتوحًا على جانب الملعب في ستامفورد بريدج ، سيكون الأول للنادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفت االبيان إلى انه سيتم دعوة عدد من المساجد المحلية وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي مثل المشجعين وطلاب المدارس للحضور ، إلى جانب موظفي نادي تشيلسي.

وسيتم تنظيم الإفطار المفتوح بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية ، وهي مؤسسة خيرية حائزة على جوائز تأسست في عام 2013 بهدف جمع المجتمعات معًا وتطوير مفهوم رمضان.

We're excited to announce that we are hosting an Open Iftar in partnership with the @RamadanTent Project! ☪️

We'll be the first PL club to ever host an Iftar at their stadium and we look forward to welcoming our local Muslim community.#GamesForEquality

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2023