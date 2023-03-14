للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي..نادي تشيلسي يعلن عن تنظيم حفل إفطار مفتوح في رمضان!

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وطن- في خطوة تعتبر الاولى في الدوري الإنجليزي، أعلن نادي “تشيلسي” عن عزمة إقامة إفطار رمضاني مفتوح بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية.

وفي بيان نشره عبر موقع الرسمي على الإنترنت وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن النادي سيستضيف في يوم الأحد 26 مارس ، إفطارًا مفتوحًا على جانب الملعب في ستامفورد بريدج ، سيكون الأول للنادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفت االبيان إلى انه سيتم دعوة عدد من المساجد المحلية وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي مثل المشجعين وطلاب المدارس للحضور ، إلى جانب موظفي نادي تشيلسي.

وسيتم تنظيم الإفطار المفتوح بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية ، وهي مؤسسة خيرية حائزة على جوائز تأسست في عام 2013 بهدف جمع المجتمعات معًا وتطوير مفهوم رمضان.

We're excited to announce that we are hosting an Open Iftar in partnership with the @RamadanTent Project! ☪️ We'll be the first PL club to ever host an Iftar at their stadium and we look forward to welcoming our local Muslim community.#GamesForEquality — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2023

وينظم مشروع الخيمة الرمضانية ، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لتأسيسه ، مهرجان رمضان السنوي وهو احتفال سنوي بالفن والثقافة والإبداع مستوحى من شهر رمضان المبارك.

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ونقل البيان عن عمر صالحة ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع الخيمة الرمضانية قوله: “ على مدار العقد الماضي ، قام مشروع الخيمة الرمضانية بربط وجمع أكثر من نصف مليون شخص من جميع الخلفيات من خلال مهرجان رمضان السنوي ومبادرته الرئيسية الإفطار المفتوح”.

وأضاف:”يشرفنا أن نحضر الإفطار المفتوح إلى ستامفورد بريدج ، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لدينا وموضوعنا لعام 2023 “الانتماء” ، والعمل بالشراكة مع نادي تشيلسي الذي يقود الشمولية في كرة القدم.

وأضاف: “إلى هذا الحد ، سيكون “فخر لندن” أول نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ يستضيف حفل إفطار مفتوح”.

وتابع: “تجمع كرة القدم ورمضان الناس معًا على الخبرات المشتركة ويسعدنا مشاركة هذا الاحتفال الهام مع مشجعي كرة القدم من جميع الخلفيات ، الذين يمثلون مجتمعًا من المجتمعات”.

وقال انه “سيتم تكريم رمضان في نادي تشيلسي ومؤسسة تشيلسي كجزء من حملة لا للكراهية ، وهو برنامج للمساواة والتنوع والشمول على مستوى النادي يستهدف الكراهية والتمييز ويهدف إلى تثقيف جميع أصحاب المصلحة داخل وخارج نادي تشيلسي وكرة القدم” .

من جانبه، قال سيمون تايلور ، رئيس مؤسسة تشيلسي: “ يسعدني الإعلان عن الإفطار المفتوح جنبًا إلى جنب مع مشروع الخيمة الرمضانية ، ونحن فخورون للغاية بأن نكون أول نادٍ في الدوري الممتاز يقوم بذلك. إن الاعتراف بشهر رمضان ومجتمعنا المسلم هو جانب مهم من عملنا في تعزيز التسامح الديني وأنا أتطلع إلى الترحيب بالجميع يوم الأحد 26 مارس”.